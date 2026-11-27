Nagy Ervin kulturális államtitkár meghallgatását kezdeményezi a soron következő bizottsági ülésen Szentkirályi Alexandra – erről a fideszes politikus a Facebook-oldalán közzétett videójában beszélt.

Szentkirályi Alexandra kezdeményezésére reagált Nagy Ervin / Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint mondta, itt az ideje tisztázni, hogy milyen körülmények között osztottak szét hárommilliárd forint közpénzt kulturális szervezetek között. Szentkirályi a sajtóban megjelent információkra hivatkozva azt állította, hogy a támogatásokat pályáztatás nélkül ítélték oda, az államtitkár pedig az egyik kérelmezővel Messengeren egyeztetett a támogatási összegről.

A politikus arra vár választ, hogy pontosan kik hozták meg a döntéseket, milyen szempontok alapján választották ki a kedvezményezetteket, mely szervezetek részesültek támogatásban, és mekkora összegeket kaptak. Szentkirályi szerint a történtek ellentétesek a Tisza Párt azon választási ígéretével, amely szerint átláthatóvá teszik a kultúra finanszírozását.

Nagy Ervin áll a meghallgatás elé, Hankó Balázs ügyeit is elővenné

A kulturális államtitkár nem sokkal később a közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra kezdeményezésére. Nagy Ervin furcsállotta, hogy a fideszes politikus az előző napi ülésen, ahol egymással szemben foglaltak helyet, még nem tett fel neki kérdéseket.

„Mindenesetre örülök, hogy most a bizottság előtt részletezhetem, milyen szakmai szempontok mentén születtek meg a támogatási döntések, és tételesen cáfolhatom az Önök propaganda hazugságait” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, hogy Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter 2025-ös támogatási döntéseiről is kész további információkkal szolgálni.

Már a parlamentben is Nagy Ervin leváltását követelték

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az államtitkár leváltását is követelték a parlamentben a hárommilliárd forintos kulturális támogatási ügy miatt. Az ellenzéki politikusok

a támogatások odaítélésének körülményeit

és a döntéshozatal átláthatóságát

kifogásolták. A kulturális támogatások ügye így már nemcsak a parlamenti felszólalásokban, hanem a közösségi médiában is politikai vitát váltott ki. Szentkirályi Alexandra kezdeményezésével a bizottság előtt is napirendre kerülhet a kérdés, Nagy Ervin pedig jelezte, hogy kész ismertetni a döntések szakmai hátterét.