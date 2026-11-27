Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár leváltását követelte Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Radics Béla fideszes országgyűlési képviselő az Országgyűlés pénteki plenáris ülésén. Takács Péter, a Fidesz politikusa emellett az államtitkár Messenger-üzeneteinek nyilvánosságra hozatalát is sürgette, követeléséhez pedig Rétvári Bence is csatlakozott – derült ki a parlament online tudósításból.

Nagy Ervin ügyét Hankó Balázséval állították párhuzamba / Fotó: Nagy Ervin / Facebook

A csaknem hárommilliárd forintos kulturális támogatási ügy az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozással összefüggő törvénymódosítások általános vitájában került elő. Az ellenzéki politikusok azt is kifogásolták, hogy Nagy Ervin nem jelent meg az ülésen, és választ vártak a történtekre a Tisza-frakciótól, illetve a kormánytól.

Nagy Ervin ügyét Hankó Balázséval állították párhuzamba

Rétvári Bence a kulturális támogatások elosztásának átláthatóságát kérdőjelezte meg. A KDNP frakcióvezetője szerint miközben Nagy Ervin államtitkárságán pályázat nélkül döntöttek a milliárdos támogatásokról, addig a korábbi kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs fogva tartásban van, holott – Rétvári állítása szerint – az előző vezetés idején nyilvános pályázatok alapján osztották el a pénzeket. A kereszténydemokrata politikus és Radics Béla

Nagy Ervin menesztése mellett Hankó Balázs, valamint Varga-Bajusz Veronika volt helyettes államtitkár szabadon engedését is követelte.

Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter ugyancsak felhozta a kulturális támogatások ügyét, valamint Radnai Márk tűzijátékkal kapcsolatos ügyét. A fideszes politikus ezeket annak alátámasztására említette, hogy szerinte az Európai Ügyészség nélkül is napvilágra kerülhetnek a közpénzek felhasználásával kapcsolatos visszásságok. A Mi Hazánk részéről Apáti István is bírálta Nagy Ervint. A képviselő szerint a kulturális támogatások elosztása büntetőjogi kérdéseket is felvet. Felszólalásában párhuzamot vont

a korábbi

és a jelenlegi

kormány közpénzfelhasználási gyakorlata között. A kormánypárti képviselők eközben a korábbi kormány korrupciós ügyeit emlegették, valamint azzal érveltek, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megerősíti a közpénzek felhasználásának ellenőrzését.

Most kezd csak igazi botrány lenni Nagy Ervin körül: megszólalt Tarr Zoltán a titokban kiutalt milliárdokról, őrült magyarázkodásba kezdett – „Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban” Megszólalt a pályáztatás nélkül odaítélt milliárdok ügyében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Tarr Zoltán tárcájának hivatalos álláspontja szerint szakmailag megalapozott döntés született, azonban egyelőre még a kedvezményezettek névsora sem ismert. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz országgyűlési képviselője mindeközben vizsgálatot sürget.

Nagy Ervin az időhiánnyal indokolta a pályáztatás elmaradását

A kulturális államtitkár korábban azzal magyarázta a nyilvános pályázat mellőzését, hogy csak október végére vált ismertté a rendelkezésre álló keret nagysága, az év végéig pedig már nem maradt elegendő idő a hagyományos pályázati eljárás lebonyolítására.

Nagy Ervin a döntést ért kritikákra reagálva azt is hangsúlyozta, hogy tizennégy szakmai ernyőszervezetet vontak be a folyamatba.

Az államtitkár szerint az elmúlt évek forráskivonásai miatt számos kulturális szervezet, köztük független színházi társulatok, bábszínházak és táncegyüttesek kerültek nehéz helyzetbe, ezért azonnali segítségre volt szükség – számolt be korábban a Konfront.