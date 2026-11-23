A Tisza-kormány államtitkára közel 3 milliárd forintnyi állami támogatást jelentett be még az idei évre.

Nagy Ervin közel hárommilliárdot jelentett be, nyílt pályázat nélkül dönthettek – a szakma a névsort várja / Fotó: Nagy Ervin / Facebook

Nagy Ervin kulturális államtitkár Facebook-bejegyzése szerint

74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forintot kap.

Tizenöt szabadtéri színháznak és fesztiválnak 465 millió forint jut,

18 határon túli szervezet 90 millió,

a független érdekképviseletek pedig 55 millió forint támogatásban részesülnek.

A bejelentésben részletezett összegek mintegy 1,9 milliárd forintot tesznek ki.

„Ez tök jó hír, persze. Csak kicsit hiányos” – reagált a Vörös Neon. A társulat kiemelte, hogy a független szervezeteknek szánt keretből átlagosan nagyjából 17 millió forint jut egy szervezetre. Az egyes támogatások jelentőségét azonban szerintük csak a kedvezményezettek és a nekik megítélt összegek ismeretében lehet megítélni.

A társulat két szakmabeli reakcióját is idézte. Gergye Krisztián koreográfus és rendező arra kérdezett rá, hogy milyen felmérés alapján döntöttek, és számoltak-e azokkal a műhelyekkel is, amelyek időközben megszűntek vagy gyakorlatilag leálltak. Jászay Tamás kritikus ironikusan úgy fogalmazott,

most már csak azt az apróságot kellene tudni, hogy hogyan lehetett jelentkezni, kik pályázhattak, kik bíráltak, milyen szempontrendszer alapján, hogyan hoztak döntést.

Pályázat nélküli pénzosztás?

Az év végi határidőre hivatkozva mellőzte a nyílt pályázatot a kulturális államtitkárság az előadó-művészeti többletforrások elosztásakor – írta a Magyar Nemzet egy szakmai szervezeteknek küldött belső tájékoztató alapján. A dokumentum szerint a szakmai bizottságok véleményezték a beérkezett igényeket, a kedvezményezettekről és a kifizetésekről pedig az államtitkárság döntött.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kulturális államtitkársága a tájékoztató szerint tárgyalások eredményeként szerzett forrásokat az előadó-művészeti szervezetek helyzetének javítására. A dokumentumban azzal indokolták a nyílt pályázat mellőzését, hogy kevés idő maradt a támogatások 2026-os elosztására.