Hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Tényi István Nagy Ervin kulturális államtitkár közel hárommilliárd forintos támogatási ügye miatt a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Dagad a botrány: váratlan helyről érkezett feljelentés Nagy Ervin több milliárdos pénzosztása miatt – teljes minisztériumi átvizsgálást indítványoznak, megnevezték, kit látnának a tanúk padján Fotó: Nagy Ervin / Facebook

A beadvány a nyílt pályáztatás nélkül odaítélt források jogszerűségének, a döntéshozók körének, valamint a költségvetést ért esetleges vagyoni hátránynak a kivizsgálását célozza.

A feljelentő részletes bizonyítási indítványokat is előterjesztett: kérte a minisztériumi dokumentáció – így a szakmai javaslatok, szerződések és kifizetési iratok – beszerzését, valamint Feuer Yvette és más szakmai képviselők tanúkénti meghallgatását.

Tényi a hűtlen kezelés mellett a hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatát is javasolta az adatok függvényében.

Az ügyben korábban Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is bírálta a pályáztatás mellőzését, a hűtlen kezelés vagy a tiltott pártfinanszírozás gyanúját felvetve.

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba

Szentkirályi a kulturális államtitkárság által nyílt pályázat nélkül odaítélt közel hárommilliárd forintnyi állami támogatás kapcsán csütörtökön azt követelte, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy nem a kulturális szervezetek támogatását kifogásolják, hanem a közpénzek elosztásának módját. Ezzel összefüggésben emlékeztetett Magyar Péter korábbi parlamenti felszólalására, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott: mi nyilvános szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.

Szentkirályi annak vizsgálatát is sürgette, hogy részesültek-e támogatásban olyan szervezetek, amelyek a választási kampányban aktívan segítették a Tisza Pártot.

Újságírói kérdésre válaszolva az ellenzéki képviselő elmondta, hozzá is eljutottak olyan információk, amelyek szerint a kiválasztott szervezeteket telefonon keresték meg és előre közölték velük az igényelhető összeget.

Konkrét dokumentumok azonban egyelőre nem állnak a képviselő rendelkezésére, így a kedvezményezettek névsorának ismerete nélkül egyelőre arról sem kívánt nyilatkozni, hogy jutott-e pénz Nagy Ervinhez vagy a Tisza Párthoz köthető szervezeteknek.