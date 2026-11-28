Dagad a botrány: váratlan helyről érkezett feljelentés Nagy Ervin több milliárdos pénzosztása miatt – teljes minisztériumi átvizsgálást indítványoznak, megnevezték, kit látnának a tanúk padján
Hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Tényi István Nagy Ervin kulturális államtitkár közel hárommilliárd forintos támogatási ügye miatt a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
A beadvány a nyílt pályáztatás nélkül odaítélt források jogszerűségének, a döntéshozók körének, valamint a költségvetést ért esetleges vagyoni hátránynak a kivizsgálását célozza.
A feljelentő részletes bizonyítási indítványokat is előterjesztett: kérte a minisztériumi dokumentáció – így a szakmai javaslatok, szerződések és kifizetési iratok – beszerzését, valamint Feuer Yvette és más szakmai képviselők tanúkénti meghallgatását.
Tényi a hűtlen kezelés mellett a hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatát is javasolta az adatok függvényében.
Az ügyben korábban Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is bírálta a pályáztatás mellőzését, a hűtlen kezelés vagy a tiltott pártfinanszírozás gyanúját felvetve.
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba
Szentkirályi a kulturális államtitkárság által nyílt pályázat nélkül odaítélt közel hárommilliárd forintnyi állami támogatás kapcsán csütörtökön azt követelte, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy nem a kulturális szervezetek támogatását kifogásolják, hanem a közpénzek elosztásának módját. Ezzel összefüggésben emlékeztetett Magyar Péter korábbi parlamenti felszólalására, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott: mi nyilvános szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.
Szentkirályi annak vizsgálatát is sürgette, hogy részesültek-e támogatásban olyan szervezetek, amelyek a választási kampányban aktívan segítették a Tisza Pártot.
Újságírói kérdésre válaszolva az ellenzéki képviselő elmondta, hozzá is eljutottak olyan információk, amelyek szerint a kiválasztott szervezeteket telefonon keresték meg és előre közölték velük az igényelhető összeget.
Konkrét dokumentumok azonban egyelőre nem állnak a képviselő rendelkezésére, így a kedvezményezettek névsorának ismerete nélkül egyelőre arról sem kívánt nyilatkozni, hogy jutott-e pénz Nagy Ervinhez vagy a Tisza Párthoz köthető szervezeteknek.
A milliárdos nagyságrendű, nyílt pályázat nélküli pénzelosztás szélesebb körű visszhangot is kiváltott. Cserhalmi György, a Nemzet Színésze hatalmas hibának nevezte az eljárást, kifogásolva a transzparencia hiányát.
Tarr Zoltán tárcája az előző kormányt okolja
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szerint az állami források kedvezményezettjei a Fidesz-kormányok miatt kerültek nehéz helyzetbe.
A döntés alapján 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, a független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesülne.
Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban a politikával szemben, és ez az elmúlt 16 év kormányzása után teljesen érthető
− olvasható a közleményben, amely értelmében a magyaroknak joguk van gyanakodni, joga van kérdezni, és joga van válaszokat kapni.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy a tárca a támogatások folyósítása előtt újra átnézi a teljes folyamatot, álláspontja szerint pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben nem egy központosított miniszteri döntés született.