Még meg sem érkezett az ukrán kukorica, de a magyar gazdák már érzik a következményeket – ezt mondta Nagy István, korábbi agrárminiszter a Facebookra feltöltött videójában.

Még egy szem ukrán kukorica sem érkezett, de Nagy István szerint máris leálltak egyes felvásárlók: Magyar Péter bejelentése óta nehezebb helyzetbe vannak a magyar gazdák

Még egy szem ukrán kukorica sem érkezett, de Nagy István szerint máris leálltak egyes felvásárlók: Magyar Péter bejelentése óta nehezebb helyzetbe vannak a magyar gazdák

A volt tárcavezető emlékeztetett rá, Magyar Péter miniszterelnök Zelenszkijjel való tárgyalása során bejelentette az ukrán kukorica Magyarországra történő behozatalának lehetőségét.

A hír hallatán egyes felvásárlók már le is álltak a magyar kukorica vásárlásával. Gondoljunk csak bele, az aszály sújtotta magyar gazdálkodó elvesztette termésének jelentős részét és most még annak a kevésnek is veszélybe kerülhet az értékesítése, amit meg tudott termelni

– fogalmazott Nagy István. Szerinte pontosan tudható, hogy milyen súlyos helyzetben vannak a magyar sertéstartók. Tisztában van vele, hogy a takarmányellátást biztosítani kell, de az egyik ágazat válságát nem lehet egy másik ágazat tönkretételével megoldani.

A politikus szerint a kormány már nyáron tudhatta, hogy súlyos hiány lesz kukoricából. "Miért nem történt meg időben a hazai készletek felmérése, és az európai beszerzések megszervezése. Miért nem kapták meg az állattartók időben a szükséges válságkezelő segítséget" – tette fel a kérdést.

Hangsúlyozta, hogy először a magyar termények értékesítését kell biztosítani. Másodszor az európai beszerzési lehetőségeket kell teljeskörűen feltárni. Harmadszor célzott pénzügyi segítséget kell nyújtani a válságba került állattartóknak.

A legnagyobb kérdés szerinte azonban az, hogy ha most megnyitjuk a kaput az ukrán kukorica előtt, be tudjuk-e majd zárni, amikor ismét jó termésünk lesz? "A magyar mezőgazdaság jövője nem az importfüggőségben, hanem a hazai termelés megerősítésében, rejlik. A magyar agrárpolitika középpontjában a magyar gazdának kell állnia!" – mondta a volt agrárminiszter.

Magyar Péter már beengedné az ukrán gabonát

Az ukrán kukorica ideiglenes, mennyiségileg korlátozott behozataláról egyeztet majd a magyar és az ukrán agrárminiszter – jelentette be Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel közös beregszászi sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint az aszály miatt kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett Magyarországon a szükségesnél. A behozatal szigorú állami ellenőrzés mellett történne, a mennyiséget pedig a hazai állattartók és ipari feldolgozók igényéhez igazíthatnák, a kormányfő szerint kétmillió tonna kukoricáról lenne szó.