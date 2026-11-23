Több mint 7,9 milliárd forintnyi fizetendő áfát vallottak be utólag azok a vállalkozások, amelyeknél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eltérést talált az online számlaadatok és az áfabevallások között. Az összeg érdekessége, hogy nem hagyományos adóellenőrzések vagy hatósági adómegállapítások eredményeként került elő: a vállalkozások maguk javították ki korábbi bevallásaikat, így szankciók nélkül rendezhették az eltéréseket – derül ki a NAV közleményéből.

Még bírságolnia sem kellett a NAV-nak, már előkerült közel 8 milliárd forint a magyar cégeknél / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A NAV folyamatosan összeveti az online számlázási rendszerekből és pénztárgépekből érkező adatokat az áfabevallásokban szereplő összegekkel. Az így feltárt eltérések miatt 2025 februárja óta összesen 12 célzott adategyeztetési kampányt indított. Ezek nyomán

az érintett vállalkozások önellenőrzéssel több mint 36,3 milliárd forinttal módosították adóalapjukat ,

, amihez összesen több mint 7,9 milliárd forint fizetendő áfa kapcsolódott.

Az eljárás célja, hogy a NAV még egy esetleges ellenőrzés előtt jelezze a problémát, és lehetőséget adjon az adózóknak annak önkéntes rendezésére. Amennyiben a hivatal eltérést észlel a rendelkezésére álló adatok és a benyújtott áfabevallás között, elektronikus értesítést küld az érintett vállalkozásnak. A cég ezt követően a NAV Ügyfélportálján elérhető kérdőív segítségével tisztázhatja az eltérés okát. Ha kiderül, hogy hibásan vallotta be az adót, önellenőrzéssel módosíthatja bevallását, elkerülve ezzel a mulasztási bírságot és egy későbbi adóellenőrzést.

A 12 kampány eredménye azt mutatja, hogy az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok felhasználásával hagyományos ellenőrzések nélkül is jelentős összegű adóeltérések rendezését érheti el. A vállalkozások számára pedig az jelent előnyt, hogy a hibák feltárása nem feltétlenül jár azonnali szankcióval: először lehetőséget kapnak arra, hogy saját maguk tegyék rendbe a bevallásaikat.

A NAV a következő időszakban is folytatja az adategyeztetési kampányokat, ezért

a vállalkozásoknak érdemes rendszeresen ellenőrizniük, hogy online számladataik és áfabevallásaik összhangban vannak-e.

A hibák időben történő, önkéntes javításával nemcsak a bírság és egy esetleges hatósági ellenőrzés kerülhető el, hanem az ezekkel járó időráfordítás és többletköltség is megtakarítható.