Rákapcsol a NAV: több mint ezer vagyonkezelés kerül célkeresztbe novemberben –„zéró toleranciát alkalmazunk”

A NAV közleménye szerint szerdán egyeztetett a bizalmi vagyonkezelési piac legjelentősebb szereplőivel a hamarosan kezdődő ellenőrzések részleteiről. A tájékoztatón elhangzottak szerint a revizorok középpontba helyezik a rendeltetésszerű joggyakorlás vizsgálatát. Ennek során azt próbálják feltárni, hogy a vagyonkezelési konstrukciók valódi gazdasági célt szolgálnak-e, vagy kizárólag az adóterhek csökkentése érdekében hozták létre őket.

Bizalmi vagyonkezelőket ellenőriz a NAV novemberben (illusztráció)

Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Ezeket vizsgálja a NAV

Az ellenőrzések átfogóak lesznek: a NAV vizsgálja

a vagyonrendelés körülményeit,

a konstrukció létrehozásának eredeti célját, és

az akkori dokumentumokat is.

A revizorok emellett áttekintik a vagyonkezelő tényleges szerepét, a pénz- és eszközmozgásokat, valamint azt, hogy a szerződésben rögzített célok mennyiben felelnek meg a vagyonkezelés valós működésének.

Az adóhatóság szerint a jogszerűen működő bizalmi vagyonkezelések számára az ellenőrzés akár előnyös is lehet, hiszen lehetőséget ad a szabályos működésük igazolására.

A NAV ugyanakkor zéró toleranciát hirdetett azokkal a konstrukciókkal szemben, amelyeket a költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására használtak fel.

A szerdai egyeztetést az adóhatóság konstruktívnak értékelte. Ennek eredményeként egy gyakorlati példákat is tartalmazó tájékoztatót állítanak össze, amelyet még a héten közzétesznek a NAV honlapján. Ez segíthet abban, hogy az érintett szervezetek felkészüljenek a vizsgálatokra.

A bizalmi vagyonkezelők adózása is változhat

A bizalmi vagyonkezelések ellenőrzése különösen annak fényében érdekes, hogy a kormány már júliusban új adózási intézkedéseket jelentett be. Magyar Péter akkori tájékoztatása szerint a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatása mellett a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről is döntés született.

A most induló NAV-ellenőrzések és az adózási szabályok tervezett megváltoztatása egyaránt a bizalmi vagyonkezelési konstrukciók működését érinti, bár a két intézkedés nem ugyanazt a célt szolgálja: míg a vizsgálatok a már működő konstrukciók jogszerűségét ellenőrzik, az adózási változtatás a rájuk vonatkozó közteherviselési szabályokat érintheti.