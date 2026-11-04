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Rákapcsol a NAV: több mint ezer vagyonkezelés kerül célkeresztbe novemberben –„zéró toleranciát alkalmazunk”

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Több mint ezer bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt vizsgál át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az ellenőrzések november közepén indulnak, és nem lesz lehetőség a szervezetek kiválasztásánál mérlegelésre: minden olyan konstrukciót kötelező ellenőrizni, amelyet 2023. szeptember 12. előtt hoztak létre. A NAV elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a vagyonkezelések mögött valódi gazdasági tartalom áll-e, vagy csupán adóelőnyök megszerzésére hozták létre őket.
VG
2026.11.04, 17:17
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A NAV közleménye szerint szerdán egyeztetett a bizalmi vagyonkezelési piac legjelentősebb szereplőivel a hamarosan kezdődő ellenőrzések részleteiről. A tájékoztatón elhangzottak szerint a revizorok középpontba helyezik a rendeltetésszerű joggyakorlás vizsgálatát. Ennek során azt próbálják feltárni, hogy a vagyonkezelési konstrukciók valódi gazdasági célt szolgálnak-e, vagy kizárólag az adóterhek csökkentése érdekében hozták létre őket.

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Bizalmi vagyonkezelőket ellenőriz a NAV novemberben (illusztráció)
Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Ezeket vizsgálja a NAV

Az ellenőrzések átfogóak lesznek: a NAV vizsgálja 

  • a vagyonrendelés körülményeit, 
  • a konstrukció létrehozásának eredeti célját, és
  • az akkori dokumentumokat is.

A revizorok emellett áttekintik a vagyonkezelő tényleges szerepét, a pénz- és eszközmozgásokat, valamint azt, hogy a szerződésben rögzített célok mennyiben felelnek meg a vagyonkezelés valós működésének.

Az adóhatóság szerint a jogszerűen működő bizalmi vagyonkezelések számára az ellenőrzés akár előnyös is lehet, hiszen lehetőséget ad a szabályos működésük igazolására. 

A NAV ugyanakkor zéró toleranciát hirdetett azokkal a konstrukciókkal szemben, amelyeket a költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására használtak fel.

A szerdai egyeztetést az adóhatóság konstruktívnak értékelte. Ennek eredményeként egy gyakorlati példákat is tartalmazó tájékoztatót állítanak össze, amelyet még a héten közzétesznek a NAV honlapján. Ez segíthet abban, hogy az érintett szervezetek felkészüljenek a vizsgálatokra.

A bizalmi vagyonkezelők adózása is változhat

A bizalmi vagyonkezelések ellenőrzése különösen annak fényében érdekes, hogy a kormány már júliusban új adózási intézkedéseket jelentett be. Magyar Péter akkori tájékoztatása szerint a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatása mellett a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről is döntés született.

A most induló NAV-ellenőrzések és az adózási szabályok tervezett megváltoztatása egyaránt a bizalmi vagyonkezelési konstrukciók működését érinti, bár a két intézkedés nem ugyanazt a célt szolgálja: míg a vizsgálatok a már működő konstrukciók jogszerűségét ellenőrzik, az adózási változtatás a rájuk vonatkozó közteherviselési szabályokat érintheti.

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