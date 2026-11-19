Megerősítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Világgazdaságnak csütörtök délelőtt, hogy fajsúlyos változás történt a hivatal csúcsvezetésében.

Hivatalos: váratlanul kirúgták a NAV egyik csúcsvezetőjét / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Kirúgták a NAV egyik csúcsvezetőjét

Meg tudjuk erősíteni,

Lakos Lambert István az informatikai elnökhelyettesi munkaköréből felmentésre került

– írta a NAV sajtóosztálya lapunknak. Jelezték, hogy ezen túlmenően konkrét személyügyi kérdésekben – adatvédelmi és személyiségi jogi okokból – a hivatal nem adhat további tájékoztatást. Így arra nem válaszoltak, hogy

milyen okból,

ki mentette fel,

és ki lesz az utódja.

Lakos Lambert István menesztésének híre először Ruszin Zsolt Facebook-oldalán jelent meg. Az információt a NAV tehát a Világgazdaságnak most megerősítette. Szerda délután már le is vették Lakos Lambert István fotóját az adóhatóság felsővezetőinek oldaláról, vagyis így most már kizárólag a Tisza-kormány által kinevezett személyek maradtak.

Ruszin Zsolt – aki a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke – azt is írta, hogy forrásai szerint az informatikai szakterület középvezetői köreiből is többeket elbocsátottak. Lakos Lambert István időszaka kapcsán több szakmai kritikát is megfogalmazott, így "az M2M és eNyugta fejlesztések nem kellő ütemben és minőségben zajlottak", illetve szerinte számos állandósuló hibára se sikerült évek alatt megoldást taláni.

Miután a NAV a kirúgáson kívül más információt nem közölt, így nem ismert, mi a valódi oka Lakos Lambert István eltávolításának.

Teljes sorcsere a NAV élén, már csak a Tisza kinevezettjei maradtak

A NAV-nál az elmúlt időszakban látványosan felpörögtek a személyügyi döntések. Legutóbb egy hónapja, október közepén derült ki, hogy felmentették Szalavics Mariannt erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest. Erről akkor a NAV elnökének javaslatára Kármán András pénzügyminiszter döntött.

Akkor az adóhatóság a HVG megkeresésére megerősítette az értesülését, további tájékoztatást azonban adatvédelmi és személyiségi jogi okokból nem adott. Szalavics Mariann 2022 augusztusától töltötte be az elnökhelyettesi posztot a NAV-nál.