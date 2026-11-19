Hivatalos: váratlanul kirúgták a NAV egyik csúcsvezetőjét, villámgyorsan eltüntették a honlapról – megszólalt az adóhivatal
Megerősítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Világgazdaságnak csütörtök délelőtt, hogy fajsúlyos változás történt a hivatal csúcsvezetésében.
Kirúgták a NAV egyik csúcsvezetőjét
Meg tudjuk erősíteni,
Lakos Lambert István az informatikai elnökhelyettesi munkaköréből felmentésre került
– írta a NAV sajtóosztálya lapunknak. Jelezték, hogy ezen túlmenően konkrét személyügyi kérdésekben – adatvédelmi és személyiségi jogi okokból – a hivatal nem adhat további tájékoztatást. Így arra nem válaszoltak, hogy
- milyen okból,
- ki mentette fel,
- és ki lesz az utódja.
Lakos Lambert István menesztésének híre először Ruszin Zsolt Facebook-oldalán jelent meg. Az információt a NAV tehát a Világgazdaságnak most megerősítette. Szerda délután már le is vették Lakos Lambert István fotóját az adóhatóság felsővezetőinek oldaláról, vagyis így most már kizárólag a Tisza-kormány által kinevezett személyek maradtak.
Ruszin Zsolt – aki a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke – azt is írta, hogy forrásai szerint az informatikai szakterület középvezetői köreiből is többeket elbocsátottak. Lakos Lambert István időszaka kapcsán több szakmai kritikát is megfogalmazott, így "az M2M és eNyugta fejlesztések nem kellő ütemben és minőségben zajlottak", illetve szerinte számos állandósuló hibára se sikerült évek alatt megoldást taláni.
Miután a NAV a kirúgáson kívül más információt nem közölt, így nem ismert, mi a valódi oka Lakos Lambert István eltávolításának.
Teljes sorcsere a NAV élén, már csak a Tisza kinevezettjei maradtak
A NAV-nál az elmúlt időszakban látványosan felpörögtek a személyügyi döntések. Legutóbb egy hónapja, október közepén derült ki, hogy felmentették Szalavics Mariannt erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest. Erről akkor a NAV elnökének javaslatára Kármán András pénzügyminiszter döntött.
Akkor az adóhatóság a HVG megkeresésére megerősítette az értesülését, további tájékoztatást azonban adatvédelmi és személyiségi jogi okokból nem adott. Szalavics Mariann 2022 augusztusától töltötte be az elnökhelyettesi posztot a NAV-nál.
Előtte két héttel, október elején vált ismertté, hogy leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét is, aki 36 éve dolgozott ott, és egy ideig vezette is az adóhatóságot. "A pénzügyminiszter Tamásné Czinege Csillát, a NAV elnökének javaslatára, 2026. szeptember 30-án adószakmai elnökhelyettesi munkaköréből felmentette" – tájékoztatta ugyancsak a HVG-t akkor az adóhivatal.
De nem csak a két elnökhelyettestől váltak meg az új kormányzati ciklusban. Vágujhelyi Ferenc, a NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azt követően a szervezetnél az elnöki feladat- és hatásköröket Tamásné Czinege Csilla látta el. Kármán András az ő kijelölésébe meglehetősen belebonyolódott, ugyanis ezért széles támadást kapott a kormánypárti szimpatizánsoktól is arra hivatkozva, hogy Czinege az Orbán-kormány idején is szolgált a NAV-ban.
Ebből a pénzügyminiszter úgy farolt ki, hogy pályázat útján kiválasztották a szervezet új vezetőjét, Rózsáné Sádt Mónikát. Őt Kármán András pénzügyminiszter szeptember elsejei hatállyal nevezte ki a NAV elnökének.
De ősz elején felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét, Szűcs Gábor László ezredest.
Kármán András pedig még május 20-án mentette fel a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, utódja megbízottként Domokos Ferenc lett, a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója.
Az elnökhelyettesi posztot pályázat útján Sisák Attila nyerte el.