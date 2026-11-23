Nem akármit találtak a NAV nyomozói Budapesten: több száz millió forintos zsákmány került elő az autókból – három férfit letartóztattak
Nem hozott szerencsét a november 11-i dátum három férfinak, akik éppen 11 óra 11 perckor indultak útnak Budapesten egy cigarettával és elektromos cigarettákkal megrakott gépkocsival. Néhány perccel később már rendőri intézkedés alá kerültek, a hatóságok pedig végül több mint 200 millió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a gyanúsítottakat letartóztatták – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményéből.
A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei egy gépkocsit állítottak meg, amelyben három férfi utazott. Az ellenőrzés során kiderült, hogy több olyan indítókulcs is volt náluk, amelyek a környéken parkoló további járműveket nyitottak. A rendőrök átvizsgálták az érintett autókat, és a bennük elhelyezett dobozokban jelentős mennyiségű, jövedéki adózás alól elvont
- dohányterméket,
- valamint elektronikus cigarettát
találtak. Az ügyet ezt követően a NAV Bevetési Igazgatóságának munkatársai és budapesti nyomozói vették át. A kamerafelvételek alapján a férfiak pontosan november 11-én, 11 óra 11 perckor indultak el. A különös időpont ellenére azonban alig néhány percig tartott az útjuk.
Több tízezer doboz cigarettát találtak az autókban
A hatóságok összesen közel 63 ezer csomag, különböző márkájú, illegálisan forgalmazott cigarettát, valamint több mint ötezer elektromos cigarettát foglaltak le. Az utóbbiak folyadéktartalma együttesen meghaladta a 310 ezer millilitert. A hagyományos cigaretták elkövetési értéke meghaladta a 180 millió forintot, míg az elektronikus cigarettáké a 60,5 millió forintot.
A lefoglalt termékek összértéke így meghaladta a 240 millió forintot.
A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a három férfit őrizetbe vették, az illetékes bíróság pedig 30 napra elrendelte a letartóztatásukat. A hatóság szerint a gyanúsítottak társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével hozhatók összefüggésbe. Ketten közülük korábban már kapcsolatba kerültek az igazságszolgáltatással, egyikük pedig hasonló jellegű bűncselekmény miatt más büntetőeljárásban is érintett.
A terhükre rótt bűncselekmény miatt akár nyolc év szabadságvesztés is kiszabható.
Drágult a dohány, a NAV a feketepiacra figyelmeztet
A lefoglalás különösen aktuális, miután november 1-jén újabb jövedékiadó-emelés lépett életbe Magyarországon. A NAV hangsúlyozta, hogy az adóváltozás nem indokolhatja az illegális dohánytermékek vásárlását. A hatóság a fokozott ellenőrzések mellett a megelőzésre is figyelmet fordít, különösen a fiatalok körében népszerű alternatív dohánytermékek egészségkárosító hatásainak tudatosítására. A jövedékiadó-emelés a legális dohánytermékek árát is befolyásolhatja, miközben az illegális kereskedelem visszaszorítása továbbra is kiemelt hatósági feladat.