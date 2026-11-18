Csaknem 1400 milliárd forint többletbevételt vár a kormány a jövő évi adóváltozásoktól, ám a beszedésük komoly kihívást jelenthet. A 2027-es költségvetés tizennégy adónem módosításával számol, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fejlesztési forrásait viszont közel kétharmadával csökkentenék. Az Állami Számvevőszék több bevételi terv teljesülését is kockázatosnak tartja.

Több feladatot kap a NAV, de kevesebb pénzből gazdálkodhat

A kormány tizennégy adónem módosításával összesen 1372,4 milliárd forint többletbevételt tervez 2027-re – írja a Magyar Nemzet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elemzése alapján. A testület összességében megalapozottnak és teljesíthetőnek minősítette a költségvetést, ugyanakkor 281 milliárd forintnyi közvetlen pénzügyi kockázatot azonosított.

Az 500 millió eurónak megfelelő éves árbevételt elérő nagyvállalatoknál 9-ről 15 százalékra emelnék a társasági adó kulcsát, ami 140 milliárd forintot hozhat. A sporttámogatási adókedvezmény és az adófelajánlások megszüntetése további 200 milliárdot jelenthet. A társasági adó teljes bevétele így 41,9 százalékkal, 1431,6 milliárd forintra nőne.

Az innovációs járulék 0,3-ról 0,5 százalékra emelése 120 milliárd forint többletet hozhat, a teljes bevétel 295,8 milliárdra emelkedne.

A biztosítási adó kedvezményeinek szűkítéséből 80 milliárd,

a pénzügyi tranzakciós illeték módosításából 40 milliárd forintot várnak.

A rehabilitációs hozzájárulás emelése további 35 milliárdot jelenthet, így a bevétel 271,7 milliárdra nőne.

A cégautóadó bevétele 37,7 százalékkal, 135,6 milliárd forintra emelkedhet.

A 120 kilowatt feletti, mintegy 76 ezer járműnél 15–100 százalékos adóemelést terveznek, ami 19,7 milliárd forintot hozhat.

A kisebb teljesítményű autóknál 1,2 százalékos emelés várható.

A gépjárműadó levonhatóságának korlátozásából 6,4 milliárd, egyes hibridek adómentességének megszüntetéséből további 6,6 milliárd forintot várnak.

A kata éves bevételi határát 22 millió forintra emelnék, ismét lehetővé téve a cégeknek történő számlázást, 15 százalékos kiegészítő adó mellett.