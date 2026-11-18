Szabályosan kifacsarná a NAV-ot a kormány: milliárdokat vonna el az adóhatóságtól, miközben soha nem látott bevételt vár tőle
Csaknem 1400 milliárd forint többletbevételt vár a kormány a jövő évi adóváltozásoktól, ám a beszedésük komoly kihívást jelenthet. A 2027-es költségvetés tizennégy adónem módosításával számol, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fejlesztési forrásait viszont közel kétharmadával csökkentenék. Az Állami Számvevőszék több bevételi terv teljesülését is kockázatosnak tartja.
Több feladatot kap a NAV, de kevesebb pénzből gazdálkodhat
A kormány tizennégy adónem módosításával összesen 1372,4 milliárd forint többletbevételt tervez 2027-re – írja a Magyar Nemzet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elemzése alapján. A testület összességében megalapozottnak és teljesíthetőnek minősítette a költségvetést, ugyanakkor 281 milliárd forintnyi közvetlen pénzügyi kockázatot azonosított.
Az 500 millió eurónak megfelelő éves árbevételt elérő nagyvállalatoknál 9-ről 15 százalékra emelnék a társasági adó kulcsát, ami 140 milliárd forintot hozhat. A sporttámogatási adókedvezmény és az adófelajánlások megszüntetése további 200 milliárdot jelenthet. A társasági adó teljes bevétele így 41,9 százalékkal, 1431,6 milliárd forintra nőne.
- Az innovációs járulék 0,3-ról 0,5 százalékra emelése 120 milliárd forint többletet hozhat, a teljes bevétel 295,8 milliárdra emelkedne.
- A biztosítási adó kedvezményeinek szűkítéséből 80 milliárd,
- a pénzügyi tranzakciós illeték módosításából 40 milliárd forintot várnak.
- A rehabilitációs hozzájárulás emelése további 35 milliárdot jelenthet, így a bevétel 271,7 milliárdra nőne.
- A cégautóadó bevétele 37,7 százalékkal, 135,6 milliárd forintra emelkedhet.
- A 120 kilowatt feletti, mintegy 76 ezer járműnél 15–100 százalékos adóemelést terveznek, ami 19,7 milliárd forintot hozhat.
- A kisebb teljesítményű autóknál 1,2 százalékos emelés várható.
- A gépjárműadó levonhatóságának korlátozásából 6,4 milliárd, egyes hibridek adómentességének megszüntetéséből további 6,6 milliárd forintot várnak.
A kata éves bevételi határát 22 millió forintra emelnék, ismét lehetővé téve a cégeknek történő számlázást, 15 százalékos kiegészítő adó mellett.
A havi tételes adó is emelkedne, összege a vállalkozók jogállásától függne. A kormány a kata bevételeinek 75 milliárdról 238 milliárd forintra növekedésével számol. Ehhez 110 ezer átalányadózó áttérését feltételezik, aminek megvalósulását az ÁSZ kockázatosnak tartja.
A reklámadó újbóli bevezetéséből 14 milliárd forintot várnak, a tömény szeszes italok jövedéki adóját pedig várhatóan 12 százalékkal emelik.
Az új vagyonadóból 200 milliárd forintot terveznek beszedni, ám az ÁSZ kifogásolta a bevételi becslések módszertanát. A Pénzügyminisztérium számításaihoz használt adatbázisok értékelési elvei eltérnek a törvényjavaslatban meghatározottaktól, így az adózók tényleges száma is különbözhet a várttól. Az érintetteknek ráadásul maguknak kellene felértékelniük és bevallaniuk vagyonelemeiket – véli az Állami Számvevőszék.
A személyi jövedelemadóból 5042,8 milliárd forint bevételt várnak. A minimálbéresek adóterhelésének csökkentése 230 milliárdot hagyna a munkavállalóknál, az anyák adókedvezményének korlátozása viszont 45 milliárdot vonna el a családoktól.
Több pénzt szedne be a kormány, mégis fontos beruházások kerülhetnek parkolópályára
Az adórendszer átalakítása jelentős többletmunkát róhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra. Az új vagyonadó-bevallások feldolgozása, a bevallott értékek ellenőrzése és a vagyonosodási vizsgálatok bővítése egyaránt növelheti a hatóság terhelését.
A kormány ennek ellenére 2,1 százalékkal csökkentené a NAV működési előirányzatát, felhalmozási kiadásait pedig 65,8 százalékkal vágná vissza a 2026-os módosított előirányzathoz képest.
A személyi juttatásokra fordítható összeg 0,6 százalékkal, a dologi kiadások 7,3 százalékkal mérséklődnének. A beruházási előirányzat ennél is nagyobb mértékben, 68,3 százalékkal esne vissza.
A NAV fejlesztési forrásainak jelentős csökkentése mellett több nagy közlekedési beruházás jövője is kérdésessé válhat. Ennek kapcsán Nagy Bálint fideszes képviselő a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában arra figyelmeztetett, hogy az M7-es autópálya bővítése, valamint az M8-as és az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztése is veszélybe kerülhet. A politikus attól tart, hogy az autópálya-koncessziós szerződések felülvizsgálata, az esetleges új közbeszerzések és a kivitelezés átszervezése jelentős késedelmeket okozhat, a változtatások pedig a hazai vállalkozások helyett a külföldi cégeket hozhatják előnybe.