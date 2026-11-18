Vegyes a megítélése a kormányzati döntéseknek a magyarországi német cégek részéről – erről is beszélt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) elnöke szerdán, amikor bemutatta a 2026. őszi konjunktúrajelentésüket.

Ítéletet mondtak a német cégek a magyar gazdaságról, ez már a Tisza-kormánynak szól / Fotó: Kapitány István / Facebook

Keszte Róbert emlékeztetett rá, hogy 1994 óta rendszeresen végeznek felméréseket a tagvállalataik körében. Az idén 267 cég vett részt – ez rekord – a 900-as teljes létszámból. Ők nem csak a gazdasági kilátásokról számoltak be Magyarországon, hanem az új kormány, a Tisza-kabinet gazdaságpolitikai terveiről és első intézkedéseiről is.

Ennek az ad jelentős súlyt, hogy a Magyarországon működő német vállalatok 2024-ben

67,8 milliárd euró árbevételt értek el,

miközben 236 ezer embernek adtak munkát.

A hozzáadott értékük elérte a 13,7 milliárd eurót,

tárgyi beruházásaik pedig az 5,2 milliárd eurót.

Ítéletet mondtak a német cégek a magyar gazdaságról

A DUIHK közvetlenül az április választás előtt és után is végzett gazdasági kutatást, amik kedvező hangulatváltozást mutattak a kilátások megítélésben. A friss felmérés ezt megerősítette, csakhogy ezzel párhuzamosan kiviláglott, hogy erőteljes növekedési lendület mégsem valószínű.

Keszte Róbert óvatos bizakodásról beszélt, mert nem olvasható ki egy dinamikus és tartós bővülés. "Ehhez további bátor, következetes és mélyreható gazdaságpolitikai változásokra van szükség, amelyek mögött hosszú távú, koherens vízió áll, és amelyek ismét kiszámítható, versenyképes működési környezetet teremtenek a vállalatok számára" – fogalmazott.

Igaz, hogy a gazdasági és üzleti várakozások szinte kivétel nélkül kedvezőbb értéket mutatnak, mint a választások előtti tavaszi felmérésben,

csakhogy ennek ellenére a pozitív és negatív válaszok aránya sok esetben igen közel van egymáshoz.

Ez pedig arra utal, hogy az üzleti eredmények csak óvatosan fognak javulni. A szerkezeti kockázatok alig enyhültek. A saját gazdasági fejlődést fenyegető tényezők között továbbra is a kereslet gyengesége az éllovas, ezt a német cégek 58 százaléka jelölte meg. Az energiaárak (46 százalék) és a munkaerőköltségek (44 százalék) is sokakat aggaszt, és külön kiemelendő, hogy a forintárfolyam kapcsán 43 százaléjnyian nyilatkoztak úgy, hogy kockázatot jelent.