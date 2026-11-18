Ítéletet mondtak a német cégek a magyar gazdaságról: a forintárfolyam és az adórendszer sem tetszik nekik – még kitart a bizalom, de sürgős beavatkozást várnak a Tisza-kormánytól
Vegyes a megítélése a kormányzati döntéseknek a magyarországi német cégek részéről – erről is beszélt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) elnöke szerdán, amikor bemutatta a 2026. őszi konjunktúrajelentésüket.
Keszte Róbert emlékeztetett rá, hogy 1994 óta rendszeresen végeznek felméréseket a tagvállalataik körében. Az idén 267 cég vett részt – ez rekord – a 900-as teljes létszámból. Ők nem csak a gazdasági kilátásokról számoltak be Magyarországon, hanem az új kormány, a Tisza-kabinet gazdaságpolitikai terveiről és első intézkedéseiről is.
Ennek az ad jelentős súlyt, hogy a Magyarországon működő német vállalatok 2024-ben
- 67,8 milliárd euró árbevételt értek el,
- miközben 236 ezer embernek adtak munkát.
- A hozzáadott értékük elérte a 13,7 milliárd eurót,
- tárgyi beruházásaik pedig az 5,2 milliárd eurót.
Ítéletet mondtak a német cégek a magyar gazdaságról
A DUIHK közvetlenül az április választás előtt és után is végzett gazdasági kutatást, amik kedvező hangulatváltozást mutattak a kilátások megítélésben. A friss felmérés ezt megerősítette, csakhogy ezzel párhuzamosan kiviláglott, hogy erőteljes növekedési lendület mégsem valószínű.
Keszte Róbert óvatos bizakodásról beszélt, mert nem olvasható ki egy dinamikus és tartós bővülés. "Ehhez további bátor, következetes és mélyreható gazdaságpolitikai változásokra van szükség, amelyek mögött hosszú távú, koherens vízió áll, és amelyek ismét kiszámítható, versenyképes működési környezetet teremtenek a vállalatok számára" – fogalmazott.
Igaz, hogy a gazdasági és üzleti várakozások szinte kivétel nélkül kedvezőbb értéket mutatnak, mint a választások előtti tavaszi felmérésben,
csakhogy ennek ellenére a pozitív és negatív válaszok aránya sok esetben igen közel van egymáshoz.
Ez pedig arra utal, hogy az üzleti eredmények csak óvatosan fognak javulni. A szerkezeti kockázatok alig enyhültek. A saját gazdasági fejlődést fenyegető tényezők között továbbra is a kereslet gyengesége az éllovas, ezt a német cégek 58 százaléka jelölte meg. Az energiaárak (46 százalék) és a munkaerőköltségek (44 százalék) is sokakat aggaszt, és külön kiemelendő, hogy a forintárfolyam kapcsán 43 százaléjnyian nyilatkoztak úgy, hogy kockázatot jelent.
Ezzel ez a negyedik legjelentősebb veszélyforrás a német cégek számára, és közel 10 százalékpontos emelkedést mutat áprilishoz képest. A forint viszonylagos erőssége elsődlegesen a közepes méretű vállalatokat sújtja. Nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltó az árfolyam miatti aggodalom Magyarországon.
Külön érdemes megemlíteni az adórendszer kérdését is. A választások előtt a válaszadók 43 százaléka nevezte meg fontos cselekvési területként az adórendszert. Most az látszik, hogy különösen jelentős a további intézkedések iránti igény. Az eddigi lépésekkel ugyanis mindössze
a német cégek 21 százaléka elégedett, míg 55 százalékuk alkalmatlannak tartja a lépéseket, vagy egészében megkérdőjelezi a választott kormányzati irányt.
A munkaerő-utánpótlás biztosítása esetén még ennél is kisebb az elégedettség. Ez azért is szembetűnő, mert a Tisza-kormány számos konkrét, 2027-re vonatkozó adótervét csak a felmérés lezárása (október 21.) után hozta nyilvánosságra. Így péládul a jövő évi büdzsébe betervezett nettó 660 milliárd forintos adóbevételi többlet nem feltétlenül csapódott le adott le a válaszokban.
Kedvező fejlemény viszont, hogy a parlamenti választások hatására masszívan csökkent a gazdaságpolitikai bizonytalanságnak és a jogbiztonság hiányának tulajdonított kockázat. Viszont áprilishoz képest a gazdaságpolitikai kockázat megítélése némi romlást mutat.
Az EU-hoz fűződő kapcsolatok ekintetében tíz válaszadóból hat úgy látja, hogy várakozásai teljesültek, vagy helyesnek tartja a megkezdett irányt. A jogbiztonság esetében ezen két válasz együttes aránya megközelíti az 50 százalékot.
Milyen állapotban van a magyar gazdaság?
Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy fenntarthatatlan, hogy a magyar gazdaság húzóereje a fogyasztás legyen. Felméréseik szerint a beruházási aktívum 2026-ban 3 százalékponttal fog csökkenni, ráadásul ez egy negatív trendbe illeszkedik.
A GDP-arányos beruházási ráta 2018-2022 között a GDP 21 százalékára esett vissza 27 százalékról. Ez több ezer milliárd forint kiesést jelent. A magyar gazdaságban jelenleg tőkekivonás van, ezért kritikus fontosságú, hogy beinduljanak a beruházások, ez 2027-ben megkezdődhet és 2,8 százalékos pluszt mutathat, részben az alacsony bázisnak is köszönhetően.
Most a bizalom lendületet ad, de ez egy idő után át fog menni várakozásba, ami pedig türelmetlenséget szül, főleg a kkv-k részéről.
Az akkuipar meglátása szerint életjeleket mutat, ugyanakkor rámutatott, hogy ez egy-egy nagy cégnek köszönhető. Közben 4,65 millióra csökkent a foglalkoztatotti létszám, ez 4,7 millióról jött le, de nemzetközi összehasonlításban ez még mindig támasza a gazdaságnak. A munkanélküliségi ráta 4,5 százalék körül alakul, de ha a beruházások további esése bekövetkezik, akkor ebben már látszik kockázat.
A magyar gazdaság kortünete, hogy jobban nő a reálkereset, mint a termelékenység: 2019től 24 százalékkal nőttek a reálbérek, míg a termelékenység csak 4 százalékkal.
A magyar gazdaság 10 milliárd euró uniós pénzt vár, de ez retroaktív, tehát részben már meglévő beruházások utólagos finanszírozása. Ennek az összege 2,6 milliárd euró. Nagyjából 4-5 milliárd eurónyi új pénz várható, ez a GDP 0,5 százaléka évente, vagyis ez nem fogja megoldani a magyar gazdaság alapproblémáit.
Az idénre 1,6 százalékos GDP-növekedést várnak, jövőre pedig 2 százalék fölöttit. Az 1,8 százalékos inflációra nincs szüksége a magyar gazdaságnak, de 2027-ben már emelkedni fog, ha nem is a duplájára, de jelentősen. A mediánbér változása az idén 5 százalék, jövőre 3 százalék lehet.