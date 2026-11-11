Mégis, mi folyik itt? Máris megvan, ki járna jól, ha német LNG-re cserélik az orosz gázt Magyarországon – erről szól igazából Merz ajánlata Magyar Péternek
Némiképp váratlanul Friedrich Merz német LNG-terminálkapacitást ajánlott Magyarországnak és Magyar Péternek az orosz energiától való leválás érdekében kedden, amikor a két politikus Berlinben tárgyalt. A bejelentés a közösen tartott sajtótájékoztatón is elhangzott.
Ajánlatot kapott Magyarország a német LNG-re
Merz a nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar miniszterelnökkel folytatott egyeztetésen az energiaforrásokról és azok közös használatáról is szó volt. Úgy fogalmazott, hogy Németország felajánlotta, hogy
a német LNG-terminálok kapacitásaival, valamint a megújuló energiákkal kapcsolatos szaktudásával támogatja Magyarország leválását az orosz energiaimportról.
Ennél több részletet azonban a kancellár nem közölt, így nem nevezett meg
- konkrét terminált,
- mennyiséget
- vagy határidőt.
Magyar Péter ugyanakkor megerősítette, hogy Németország LNG-ellátást ajánlott. Mindezt a következő gondolatmenettel vezette fel. "Nagyon sokáig beszélhetünk arról, hogyan válhatunk még versenyképesebbé. Nézzük például az energia diverzifikálását, az energiaárakat és az energiafüggetlenséget. Ha ezen a téren nem teszünk valami jelentőset, akkor nagyon nagy nehézségeink lesznek. Nagyon nagy feladatok állnak előttünk. Érezzük az európaiak frusztrációját. Ez jogos, mert nagyon sok országban rendkívül megemelkedtek az energiaárak. Valamit tennünk kell.
A kancellár úr azt is említette, hogy Magyarország dolgozik az energiadiverzifikáción. Németország részéről LNG-ellátást, cseppfolyósított földgázt is felajánlottak. Az árban meg kell állapodnunk.
– fogalmazott. Úgy folytatta, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy a gáz, a kőolaj vagy más energiahordozók "minden irányból, sok irányból" érkezhessenek. Az ár természetesen nagyon fontos, mert a magyar kormány sem a vállalatokat, sem a lakosságot nem akarja jobban megterhelni. Épp ellenkezőleg: inkább könnyítéseket szeretnénk elérni. Jelenleg ugyanis szerinte nagyon magasak az energiaárak, és ez gyengíti a versenyképességet.
Ennyi orosz energiát vásárol Magyarország: le kell róla válni
Azt rögtön az elején érdemes jelezni, hogy finoman szólva is feltűnő, hogy amíg Merz kifejezetten az orosz energiaimporttól való elszakadás támogatásáról beszélt, Magyar Péter gondosan kerülte, hogy akár csak megemlítse az orosz energiát, vagy az arról való leválást. Csak a diverzifikációról és az energiaárakról szólt.
Pedig a történet lényege egyértelműen az orosz gázzal és kőolajjal való szakítás,
ezért kerül hirtelen asztalra a román és most már a német energiavásárlás is. Egyrészt a Tisza párt a választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggését Oroszországtól. Ugyanakkor jelen tudásunk szerint távolról sem kell erre eddig várni. Az EU ugyanis 2027. szeptember 30-tól betiltja az orosz gáz importját a hosszú távú vezetékes szerződésekre is.
Magyarország jelenleg a Török Áramlaton keresztül jut orosz gázhoz: 2025-ben mintegy 7 milliárd köbméter érkezett Oroszországból. Ez óriási mennyiség, amelynek a kiváltásához – kerül, amibe kerül – több útvonal együttes beindítására van szükség. A német ezek közül az egyik lehet, mint most mindenki számára kiderült. A folyamat Magyarország számára drasztikus fordulatot jelent.
- A magyar állami tulajdonú MVM és az orosz Gazprom Export közötti hosszú távú szerződés 2036-ig érvényes, és évi mintegy 4,5 milliárd köbméter szállításra vonatkozik – a kiegészítő megállapodásokat nem számítva.
- Ezen felül a Barátság kőolajvezeték az orosz kőolaj – ennek a felszámolása is célja az Európai Uniónak – szállításának fő útvonala. A rendelkezésre álló becslések szerint az olajimport 5 millió tonnát tesz ki évente, miközben a Magyarország éves kőolajszükséglete körülbelül 8,1 millió tonna.
És akkor még az orosz technológián és fűtőelemeken alapuló paksi atomerőműről és Paks II-ről nem is beszéltünk, utóbbi beruházás sorsa ugyancsak teljesen bizonytalan.
Milyen német LNG? Teljesen másról van szó
Ugyanakkor fontos érteni, hogy amikor német LNG-ről beszélünk, akkor valójában egyáltalán nem német LNG-t kell érteni. Ilyen ugyanis nincs. De akkor, miről van szó pontosan?
Németország 2022 óta úszó LNG-terminálokat épített ki az Északi- és a Keleti-tenger partján Wilhelmshavenben, Brunsbüttelben és Mukranban. Egy 2025-ös szakmai összesítés alapján a működő egységek együttes kapacitása évi nagyjából 20 milliárd köbméter körül lehetett, azóta viszont további terminálok is indultak vagy indulnak.
Azonban a német LNG-terminálokra érkező gáz szinte teljes egészében amerikai.
A Deutsche Umwelthilfe (DUH) 2026 januári elemzése szerint (ez az amerikai energiaügyi hivatal (EIA) adatait dolgozta fel – a szerk.), 2025-ben Németország LNG-importjának mintegy 96 százaléka az Egyesült Államokból érkezett. Az amerikai gáz mennyisége egy év alatt több mint 60 százalékkal nőtt.
A német energiaipari szövetség (BDEW) Reuters által idézett adatai hasonlót mutatnak: 2025 január–novemberében a német terminálokon fogadott LNG 94,7 százaléka volt amerikai, 2024-ben 91,9 százalék.
A német gázimportnak 2025-ben mintegy 16–17 százaléka érkezett a LNG-terminálokon, de a legfontosabb forrás továbbra is a vezetékes norvég gáz, amely egy 2025. novemberi pillanatkép szerint az import 39 százalékát adta. Emellett a holland, belga és francia kikötőkön keresztül is jut be LNG a vezetékhálózatba.
Ki jár jól a német LNG megjelenésével Magyarországon?
Mindez tehát azt jelenti, hogy ha Magyarország a német terminálokon keresztül vásárolna LNG-t, a gyakorlatban főként amerikai, nagyrészt palagáz-kitermelésből származó molekulát kapna. Említés szintjén szerepeljen itt is: a DUH éppen azt a trendet bírálja, hogy az amerikai LNG eláraszt mindent, ez ugyanis szimplán egy új energiafüggőséget jelent a kritizált orosz helyett.
Tehát Merz német kancellár ajánlata közvetve az amerikai LNG-nek nyitna utat a magyar piacra,
ami persze a washingtoni kapcsolatok szempontjából is releváns lehet. Na, persze a németek is keresnének rajta, hiszen Magyarországnak a terminálok kapacitásáért és a szállítási díjért is fizetnie kell. És itt merült fel a másik központi kérdés, hogy ugyan miért érné meg több ezer kilométerről tengeren utaztatott LNG-t vásárolni, amit aztán ugyancsak csővezetéken juttatnak el Magyarországig?
A helyzet ugyanis a következő, legalábbis abból kiindulva, ami a keddi sajtótájékoztatón elhangzott. A német LNG-ajánlat elfogadása a gyakorlatban azt jelentené, hogy a magyar vevő (például az MVM) a világpiacon, jellemzően amerikai szállítóktól vásárolt LNG-t a német terminálokon fogadhatná és gázzá alakíttathatná vissza. Ezt a gázt aztán a vezetékhálózaton, Ausztrián vagy esetleg Csehországon és Szlovákián át szállíthatná Magyarországra.
Németország pedig azért kell fizetnie, mert az infrastruktúráját, a belépési pontját használja.
Miért érné meg Magyarországnak német LNG-t venni az orosz földgáz helyett?
Röviden erre a válasz az, hogy alapesetben nem érné meg. Persze ne zárjuk ki a bravúr lehetőségét az ártárgyalásokon, de egyelőre tény, hogy az orosz gáz logisztikájánál nincs olcsóbb megoldás.
Nyilvános információk szerint Magyarország évente körülbelül 9-10 milliárd köbméter gázt fogyaszt, valamekkora saját kitermelés mellett. Ahhoz, hogy ennek minimum a felét adó orosz mennyiséget pótolni lehessen, több energiaforrást kell egyszerre betáplálni a magyar rendszerbe. Csakhogy a német LNG-terminálok nagyon messze vannak, pláne úgy, hogy
- működik a krk-i Horvátországban. Tény, ennek a teljes éves kapacitása 6,1 milliárd köbméter, és ezen több ország osztozik. Horvátország és más szomszédok is osztoznak. Ha minden igaz, az MVM itt évi legfeljebb 1 milliárd köbmétert kötött le.
- Románia pedig az új energiaüdvöske: a Fekete-tengeri Neptun Deep mező az előrejelzések szerint 2027 szeptemberében kezd termelni, vagyis nagyjából akkor, amikor a tilalom életbe lép. A magyar kormány idén tavasszal itt ugyancsak évi 1 milliárd köbméterről tárgyalt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter további fordulokra készül. Elemzések szerint a teljes exportmennyiség innen évi 5 milliárd köbméter.
Ha elfogadjuk helytállónak, hogy a két közeli forrás együtt nagyjából 2 milliárd köbméter gázt tud biztosítani, akkor látszik, hogy legalább még ugyanennyi kellene az orosz gáz teljes lecserléléshez.
Az összelegózás során így válhat kényszerű alternatívává a német LNG-kikötő. Az ottani molekula ára hasonló, de a különbséget a terminálhasználat és a szállítás díja adja. A horvát út rövidebb, a német jóval hosszabb. Ezt némiképp kompenzálhatja, hogy a német terminálok összkapacitása többszöröse a krkinek, és mögöttük Európa egyik legnagyobb gázpiaca áll, ahol a likviditás nagyobb lehet, már amennyiben éppen nem dúl globális gázválság, mint például a Hormuzi-szoros lezárása miatt.
Papíron az az érv is jól mutat, hogy egy német alternatív útvonal a horvát és a román féllel szemben is erősíti a magyar tárgyalási pozíciót az árakról és a díjakról. De azért a rögvalóság mégiscsak az, hogy Magyarországnak alsó hangon 4,5 milliárd köbméter orosz gázt kellene pótolni szűk egy év múlva, jövő őszre.
Ez pedig olyan fokú kényszerhelyzet, hogy aligha a Tisza-kormány kerül majd fölénybe az ártárgyalásokon, pláne, hogy mint látszik, úgy kell összefoltozni a szükséges gázmennyiséget.
A német ajánlatról egyvalami biztosan elmondható: ha gyakorlati haszna nincs is sok, politikai gesztusnak alkalmas. Berlin így jelzi, hogy támogatja és elvárja a magyar kormány elszakadását az orosz energiától. A lépés jól illeszkedik a Magyar Péter vezette kormány uniós közeledési politikájához. Hogy a német megoldás életképes-e, fog-e innen és végül mekkora gázmennyiség érkezni Magyarországra, az már majdnem csak másodlagos szempont.