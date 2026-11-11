Mégis, mi folyik itt? Máris megvan, ki járna jól, ha német LNG-re cserélik az orosz gázt Magyarországon – erről szól igazából Merz ajánlata Magyar Péternek

Némiképp váratlanul Friedrich Merz német LNG-terminálkapacitást ajánlott Magyarországnak és Magyar Péternek az orosz energiától való leválás érdekében kedden, amikor a két politikus Berlinben tárgyalt. A bejelentés a közösen tartott sajtótájékoztatón is elhangzott.

Erről szól igazából Merz német LNG-ajánlata Magyar Péternek / Fotó: AFP

Ajánlatot kapott Magyarország a német LNG-re

Merz a nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar miniszterelnökkel folytatott egyeztetésen az energiaforrásokról és azok közös használatáról is szó volt. Úgy fogalmazott, hogy Németország felajánlotta, hogy

a német LNG-terminálok kapacitásaival, valamint a megújuló energiákkal kapcsolatos szaktudásával támogatja Magyarország leválását az orosz energiaimportról.

Ennél több részletet azonban a kancellár nem közölt, így nem nevezett meg

konkrét terminált,

mennyiséget

vagy határidőt.

Magyar Péter ugyanakkor megerősítette, hogy Németország LNG-ellátást ajánlott. Mindezt a következő gondolatmenettel vezette fel. "Nagyon sokáig beszélhetünk arról, hogyan válhatunk még versenyképesebbé. Nézzük például az energia diverzifikálását, az energiaárakat és az energiafüggetlenséget. Ha ezen a téren nem teszünk valami jelentőset, akkor nagyon nagy nehézségeink lesznek. Nagyon nagy feladatok állnak előttünk. Érezzük az európaiak frusztrációját. Ez jogos, mert nagyon sok országban rendkívül megemelkedtek az energiaárak. Valamit tennünk kell.

A kancellár úr azt is említette, hogy Magyarország dolgozik az energiadiverzifikáción. Németország részéről LNG-ellátást, cseppfolyósított földgázt is felajánlottak. Az árban meg kell állapodnunk.

– fogalmazott. Úgy folytatta, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy a gáz, a kőolaj vagy más energiahordozók "minden irányból, sok irányból" érkezhessenek. Az ár természetesen nagyon fontos, mert a magyar kormány sem a vállalatokat, sem a lakosságot nem akarja jobban megterhelni. Épp ellenkezőleg: inkább könnyítéseket szeretnénk elérni. Jelenleg ugyanis szerinte nagyon magasak az energiaárak, és ez gyengíti a versenyképességet.

Ennyi orosz energiát vásárol Magyarország: le kell róla válni

Azt rögtön az elején érdemes jelezni, hogy finoman szólva is feltűnő, hogy amíg Merz kifejezetten az orosz energiaimporttól való elszakadás támogatásáról beszélt, Magyar Péter gondosan kerülte, hogy akár csak megemlítse az orosz energiát, vagy az arról való leválást. Csak a diverzifikációról és az energiaárakról szólt.

Pedig a történet lényege egyértelműen az orosz gázzal és kőolajjal való szakítás,

ezért kerül hirtelen asztalra a román és most már a német energiavásárlás is. Egyrészt a Tisza párt a választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggését Oroszországtól. Ugyanakkor jelen tudásunk szerint távolról sem kell erre eddig várni. Az EU ugyanis 2027. szeptember 30-tól betiltja az orosz gáz importját a hosszú távú vezetékes szerződésekre is.