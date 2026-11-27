Az előzetes adatok szerint 2026 októberében 5802 gyermek született Magyarországon, miközben 10 029 fő vesztette életét, így a népesség természetes fogyása tovább folytatódott. A születések száma 3,5, a halálozásoké 5,9, a házasságkötéseké pedig 17%-kal maradt el az előző év azonos hónapjának értékétől – közölte péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A népesség természetes fogyása tovább folytatódott/Fotó: GaudiLab

Tovább fogyott a népesség

Októberben 5802 gyermek jött világra, ami 209-cel, vagyis 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 októberében. A hónap során 10 029-en haltak meg, 634-gyel, azaz 5,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 4227 fő volt, szemben a 2025 októberében mért 4652 fővel. A hónapban 3459 pár kötött házasságot, ami 689-cel, vagyis 17%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Ezer lakosra októberben 7,2 élveszületés és 12,5 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám pedig 0,7 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2025 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,5 ezrelékponttal, 5,3 főre csökkent. Ezer lakosra 4,3 házasságkötés jutott, ami 0,8 ezrelékponttal kevesebb az előző év októberi értéknél.

Kevesebb gyermek született

A 2026. január-októberi időszakot vizsgálva összesen 58 258 gyermek született, 3,5%-kal, azaz 2104-gyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az év első három hónapjában 3,4%-kal, május és október között pedig 4,3%-kal csökkent az élveszületések száma az előző év azonos időszakaihoz képest, miközben áprilisban 1,8%-os növekedést mértek. Ezer 15-49 éves nőre 34,8 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29 volt, szemben az egy évvel korábbi 1,31-del.

Január és október között 100 732-en haltak meg, ami 2,3%-kal, 2421-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. A halálozások száma január-márciusban 6,9, májusban 0,8, szeptember–októberben pedig 3,8%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezzel szemben áprilisban 1,7, június-augusztusban pedig 2,4%-kal többen haltak meg, mint egy évvel korábban.