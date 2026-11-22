A nemzetközi közúti fuvarozás költségei 10,8, a belföldié 7,5 százalékkal emelkedtek egy év alatt, miközben a díjak csak 4,3, illetve 5,0 százalékkal nőttek a 2026 harmadik negyedéves közúti fuvarozói árindex (KFX) adatai szerint. A közúti fuvarozók egyik tekintélyes hazai szakmai képviselete, a NiT Hungary arra szólítja fel a nagyvállalati megrendelőket, hogy a 2027-es éves keretszerződések tárgyalásakor ismerjék el ezt a költségnyomást, és a változó költségek kockázatát osszák meg a fuvarozókkal. A NiT közérthető jogértelmezéssel és vezetői oktatással segíti a kis- és közepes vállalkozások felkészülését a megrendelőkkel tervezett ártárgyalásokra.

A NiT hathatós változást sürget a jövő évi fuvarozói szerződésekben az ideiekhez képest/Fotó: AFP

A kormány után most a piacon a sor: a hazai fuvarozó vállalkozások fennmaradásához a megrendelői oldal üzleti partnerségére is szükség van - írja közleményében a NiT. Az érdekképviselet ezért felszólítja a jelentős beszerzési erővel és sokszor nemzetközi háttérrel rendelkező nagyvállalatokat, hogy ne éljenek vissza erősebb alkupozíciójukkal. Az árak tartós leszorítása

a fuvarozói kapacitást,

a járművek pótlását

és végső soron a megrendelők ellátásbiztonságát

is veszélyeztetheti. Az észszerű üzleti partnerséghez átlátható költségszámítás, kiszámítható elszámolás és közösen viselt kockázat kell.

A költségek és a díjak között továbbra is jelentős a rés

A DigiLog Consulting közúti fuvarozási árindexének friss adatai szerint a nemzetközi fuvarozásban 6,5, a belföldiben 2,5 százalékpont az éves költségnövekedés és a díjemelkedés különbsége. Az éves díjemelkedés így a költségnövekedés mértékének körülbelül 40, illetve 67 százalékát érte el. Ez az összehasonlítás a növekedési ütemek arányát mutatja, nem vállalati nyereségrátát.

A díjak elmaradnak a költségektől

A százalékpontos rés két növekedési ütem különbsége; nem önmagában a még szükséges díjemelés százaléka - magyarázza a DigiLog. Negyedéves összevetésben már erősebb a díjak alkalmazkodása: 2026 második negyedévéhez képest a nemzetközi költségszint 2,1, a díjszint 3,3 százalékkal emelkedett. Belföldön mindkét mutató 1,8 százalék. Az éves lemaradást ez még nem szüntette meg.

A költségnyomás fő tényezői a forrásértékelés szerint az üzemanyag, a gépkocsivezetői bérek és a nemzetközi fuvarozásban az euró és a forint árfolyamának a hatása.

Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkárának a friss adatok alapján úgy látja, hogy a fenntartható, nyereséges működéshez nemzetközi viszonylatban mintegy 12, belföldön 8 százalékos díjkorrekcióra lenne szükség. Ezek helyzetértékelő becslések, nem egységes piaci tarifák vagy a 2027-es költségek előrejelzései. Az egyes vállalkozások saját költségeik, relációik és szerződéses feltételeik alapján, önállóan tárgyalnak.