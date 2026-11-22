A fuvardíjak lenyomására jövőre profi szerződéskötés lehet a válasz: messze nem lábalt ki a hazai közúti fuvarozás
A nemzetközi közúti fuvarozás költségei 10,8, a belföldié 7,5 százalékkal emelkedtek egy év alatt, miközben a díjak csak 4,3, illetve 5,0 százalékkal nőttek a 2026 harmadik negyedéves közúti fuvarozói árindex (KFX) adatai szerint. A közúti fuvarozók egyik tekintélyes hazai szakmai képviselete, a NiT Hungary arra szólítja fel a nagyvállalati megrendelőket, hogy a 2027-es éves keretszerződések tárgyalásakor ismerjék el ezt a költségnyomást, és a változó költségek kockázatát osszák meg a fuvarozókkal. A NiT közérthető jogértelmezéssel és vezetői oktatással segíti a kis- és közepes vállalkozások felkészülését a megrendelőkkel tervezett ártárgyalásokra.
A kormány után most a piacon a sor: a hazai fuvarozó vállalkozások fennmaradásához a megrendelői oldal üzleti partnerségére is szükség van - írja közleményében a NiT. Az érdekképviselet ezért felszólítja a jelentős beszerzési erővel és sokszor nemzetközi háttérrel rendelkező nagyvállalatokat, hogy ne éljenek vissza erősebb alkupozíciójukkal. Az árak tartós leszorítása
- a fuvarozói kapacitást,
- a járművek pótlását
- és végső soron a megrendelők ellátásbiztonságát
is veszélyeztetheti. Az észszerű üzleti partnerséghez átlátható költségszámítás, kiszámítható elszámolás és közösen viselt kockázat kell.
A költségek és a díjak között továbbra is jelentős a rés
A DigiLog Consulting közúti fuvarozási árindexének friss adatai szerint a nemzetközi fuvarozásban 6,5, a belföldiben 2,5 százalékpont az éves költségnövekedés és a díjemelkedés különbsége. Az éves díjemelkedés így a költségnövekedés mértékének körülbelül 40, illetve 67 százalékát érte el. Ez az összehasonlítás a növekedési ütemek arányát mutatja, nem vállalati nyereségrátát.
A díjak elmaradnak a költségektől
A százalékpontos rés két növekedési ütem különbsége; nem önmagában a még szükséges díjemelés százaléka - magyarázza a DigiLog. Negyedéves összevetésben már erősebb a díjak alkalmazkodása: 2026 második negyedévéhez képest a nemzetközi költségszint 2,1, a díjszint 3,3 százalékkal emelkedett. Belföldön mindkét mutató 1,8 százalék. Az éves lemaradást ez még nem szüntette meg.
Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkárának a friss adatok alapján úgy látja, hogy a fenntartható, nyereséges működéshez nemzetközi viszonylatban mintegy 12, belföldön 8 százalékos díjkorrekcióra lenne szükség. Ezek helyzetértékelő becslések, nem egységes piaci tarifák vagy a 2027-es költségek előrejelzései. Az egyes vállalkozások saját költségeik, relációik és szerződéses feltételeik alapján, önállóan tárgyalnak.
A kapacitások alakulása is indokolja a hosszabb távú szemléletet. A KFX-adatközlésben vizsgált flottaméret nemzetközi viszonylatban negyedéves alapon 1,2, éves alapon 1,6 százalékkal csökkent. Belföldön az előző negyedévhez képest 2,3 százalékos csökkenés, éves alapon 0,4 százalékos növekedés szerepel. Ezek a vizsgált vállalkozások mutatói, nem a teljes magyar járműállomány változásai.
A javuló kereslethez működőképes fuvarozók kellenek
A KSH első becslése szerint a magyar GDP 2026 harmadik negyedévében 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit; az első kilenc hónap növekedése 1,7 százalék volt. Az ipari termelés szeptemberben 8,2, január és szeptember között 4,0 százalékkal bővült éves összevetésben. A NiT Hungary szerint a javuló termelési környezet akkor válhat tartós üzleti lehetőséggé, ha a szállítást végző vállalkozásoknak marad forrásuk a munkabérekre, a járművek fenntartására és pótlására. A makroadatok önmagukban még nem igazolják valamennyi fuvarozó megrendelésállományának növekedését.
Listát készített a NiT: mit kell rendezni a 2027-es keretszerződésekben?
A NiT Hungary a tárgyalásokhoz olyan szerződéses eszközöket ad a tagvállalkozások kezébe, amelyekkel az év eleji díjalku és az év közbeni költségváltozás egyaránt kezelhető. A szerződés, a külön díjmelléklet és az egyedi fuvarmegrendelő együtt tegye egyértelművé a következőket:
- Pontosan meghatározott alapdíj. Legyen rögzítve az útvonal, a járműkategória, az elszámolt kilométer, a pénznem és az alapdíjba foglalt szolgáltatások köre!
- Automatikus üzemanyagkorrekció. Bázisár, közös adatforrás, fogyasztási norma, elszámolási időszak és mindkét irányban működő képlet rendezze a változást.
- Az útdíj változásának átvezetése. Az igazolt díjváltozás hatályától legyen elszámolható az érintett útvonalra és járműre jutó különbözet.
- Rendszeres költségfelülvizsgálat és árfolyamkezelés. Legyen például negyedéves felülvizsgálat a bér-, javítási, biztosítási és finanszírozási költségekre; a devizás díj és a forintköltség kapcsolatát is rendezzék, kettős elszámolás nélkül.
- Fizetési határidő és biztosíték. A számlázás, az okmányátadás, a késedelem, a vitatott tételek és a fizetési biztosíték szabályai legyenek egyértelműek. Belföldön az alkalmazandó KÁSZ (közúti árutovábbítási szerződés) kötelező határidejét is be kell tartani.
- Állásidő és rakodás díja. Rögzítsék a díjmentes időt, a díjat, az időszámítást és az érkezés, rakodás, okmányátadás igazolását; a belföldi kötelező minimumokat külön kezeljék.
- Raklap és pótfeladatok elszámolása. Külön feltétele és díja legyen a raklapcserének, válogatásnak, új lerakóhelynek, visszafuvarköltségnek, lemondásnak és kapacitáslekötésnek.
- Arányos felelősség és biztosítás. Az értékbevallás, a különleges kiszolgáltatási érdek, a kötbér és az árubiztosítás külön feltételekkel szerepeljen, a kötelező szabályok figyelembevételével.
- A szerződéses iratok elsőbbsége. A megrendelő portálja vagy lábléce ne írja felül észrevétlenül a kialkudott feltételeket; az eltéréshez kölcsönös, azonosítható elfogadás kelljen.
- Felmondás és a fuvar jellegéhez illő szabályok. Legyen rendezett kilépési lehetőség sikertelen díjtárgyalás esetére. A belföldi és a CMR (nemzetközi közúti fuvarlevél) hatálya alá tartozó nemzetközi fuvar feltételeit külön kell kezelni.