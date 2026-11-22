A meleg motortér jó búvóhely a nyestnek. Az állat szagnyomot hagyhat a burkolatokon, kábeleken és csöveken, az autó pedig ezt magával viszi a következő parkolóhelyre. Ha ott egy másik nyest érzi meg a riválisa szagát, agresszívan reagálhat, és megrághatja a megjelölt alkatrészeket. Ezért különösen kitettek azok az autók, amelyek rendszeresen különböző helyeken parkolnak.

Nyestkár okoz bosszúságot az autósoknak Fotó: Csapó Balázs

A német biztosítók 2024-ben mintegy 252 ezer nyestkárt regisztráltak a cascóval biztosított járműveknél, 7,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A károk összértéke az ADAC által idézett adatok szerint elérte a 157 millió eurót, ami bejelentett esetenként átlagosan mintegy 620 eurót jelent.

Egy apró harapásból is lehet drága motorhiba

A megrágott gyújtókábel miatt egyenetlenül járhat a motor. Ilyenkor az ADAC szerint átvizsgálásig kerülni kell a továbbhaladást, mert az elégetlen üzemanyag a katalizátort is károsíthatja. A hűtőfolyadék tömlőjén ejtett apró lyuk nehezebben észrevehető. Mire a folyadékvesztés feltűnik, a motor már túlmelegedhet.

Villanyautóknál a burkolatok és a vastag szigetelés általában jól védik a nagyfeszültségű vezetékeket. Ha a nyest mégis átrágja a védőréteget, az érintett kábelköteget az ADAC szerint biztonsági okból teljes egészében ki kell cserélni. Ez modelltől függően több ezer euróba kerülhet.

Mi védi meg az autót a nyesttől?

Az illatosított tasakokra nem érdemes alapozni a motortér védelmét. Ha már járt nyest az autóban, az ADAC szakszerű motortérmosást javasol a szagnyomok eltávolítására. A német autóklub bevált megoldásként említi a szakszerűen beszerelt, villanypásztor elvén működő nyestriasztót, valamint a motortér hozzáférési pontjait lezáró burkolatot. A kemény műanyag védőcső a kábeleket óvhatja, a hűtőtömlők és a gumimandzsetták azonban külön védelmet igényelnek.

A javítási számla miatt a cascószerződést is érdemes elővenni. Magyarországon is vannak olyan feltételek, amelyek kifejezetten kizárják a nyest okozta motortéri károkat. Ha a szerződés fedezi az állatrágást, külön érdemes ellenőrizni, hogy a térítés az elrágott kábelre vagy csőre korlátozódik-e, vagy az abból eredő motor- és egyéb meghibásodásra is kiterjed.