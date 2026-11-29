Komoly kihívások elé állította idén az időjárás a hazai fenyőtermelőket. Beckl Zsolt, a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének alapítója az MTI-nek elmondta, míg korábban a tavasszal ültetett csemeték legfeljebb 10 százaléka veszett oda, addig idén egyes területeken a nyári szárazság miatt akár 80 százalékos is lehetett a pusztulás.

A várások még nem kezdődtek el, de idén is drágul a fenyő, /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A következő években ezért célszerűbb lesz ősszel telepíteni a csemetéket. Az öntözés technológiai nehézségekkel járna, ráadásul jelentősen növelné a termelési költségeket. Több gazdálkodó idén már a Törökországban őshonos, szárazságtűrő török jegenyefenyővel kísérletezik, amely megjelenésében a magyar vásárlók körében kedvelt nordmann fenyőhöz hasonlít.



Külföldön is kapós a magyar karácsonyfa

Magyarországon évente mintegy kétmillió fenyőt telepítenek, az ünnepi értékesítés átlagosan 1,6-1,7 millió darab. A forgalomba kerülő karácsonyfák 60-70 százaléka hazai termesztésű lehet,

az import elsősorban Dániából és Csehországból érkezik.

A magyar termelők legjelentősebb külpiaca Románia és Olaszország, de más országokban is értékesítenek, amiben szerepet játszik a hazai fenyők árelőnye.

Az egyesület kedvező fejleménynek tekinti, hogy az elmúlt években stabilizálódott a vágott fenyők iránti kereslet. A szervezet alapításának egyik célja éppen a magyarországi karácsonyfa-állítási hagyomány és kultúra erősítése volt. Beckl Zsolt tapasztalatai szerint a hazai vásárlók minőségi elvárásai is magasak, ma már szinte kizárólag kifogástalan külsejű fákat keresnek.

A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján olvasható tájékoztatás szerint belföldön csaknem 4000 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőt, ebből

Zalában 2000,

Vasban 830,

Somogyban 686,

Borsod-Abaúj-Zemplénben 120,

Győr-Sopron-Moson megyében pedig 100 hektáron. Magyarországon a legnépszerűbb a nordmann, a közönséges luc és a szerb luc, valamint az ezüstfenyő. A fák átlagosan 6-10 évig nőnek, ennyi idő alatt érik el ugyanis az otthoni díszítéshez megfelelő magasságot.



Zala a hazai fenyőtermesztés központja

A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján közzétett adatok szerint Magyarországon csaknem négyezer hektáron termesztenek karácsonyfát. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, mérsékelt drágulás várható az idei karácsonyfaszezonban. Fodor János, a Somogy és Zala vármegyében gazdálkodó Fenyő Farm Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a nyári aszály következtében a tavasszal megeredt fenyőcsemetéik legalább fele elpusztult. A termelők helyzetét tovább nehezíti a munkaerő, a növényvédelem, a műtrágya és a szállítás költségeinek emelkedése.