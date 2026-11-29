Nyitnak a fenyőárusok is: mélyebben kell a zsebbe nyúlni, mint tavaly – jön a török fenyő is
Komoly kihívások elé állította idén az időjárás a hazai fenyőtermelőket. Beckl Zsolt, a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének alapítója az MTI-nek elmondta, míg korábban a tavasszal ültetett csemeték legfeljebb 10 százaléka veszett oda, addig idén egyes területeken a nyári szárazság miatt akár 80 százalékos is lehetett a pusztulás.
A következő években ezért célszerűbb lesz ősszel telepíteni a csemetéket. Az öntözés technológiai nehézségekkel járna, ráadásul jelentősen növelné a termelési költségeket. Több gazdálkodó idén már a Törökországban őshonos, szárazságtűrő török jegenyefenyővel kísérletezik, amely megjelenésében a magyar vásárlók körében kedvelt nordmann fenyőhöz hasonlít.
Külföldön is kapós a magyar karácsonyfa
Magyarországon évente mintegy kétmillió fenyőt telepítenek, az ünnepi értékesítés átlagosan 1,6-1,7 millió darab. A forgalomba kerülő karácsonyfák 60-70 százaléka hazai termesztésű lehet,
az import elsősorban Dániából és Csehországból érkezik.
A magyar termelők legjelentősebb külpiaca Románia és Olaszország, de más országokban is értékesítenek, amiben szerepet játszik a hazai fenyők árelőnye.
Az egyesület kedvező fejleménynek tekinti, hogy az elmúlt években stabilizálódott a vágott fenyők iránti kereslet. A szervezet alapításának egyik célja éppen a magyarországi karácsonyfa-állítási hagyomány és kultúra erősítése volt. Beckl Zsolt tapasztalatai szerint a hazai vásárlók minőségi elvárásai is magasak, ma már szinte kizárólag kifogástalan külsejű fákat keresnek.
A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján olvasható tájékoztatás szerint belföldön csaknem 4000 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőt, ebből
- Zalában 2000,
- Vasban 830,
- Somogyban 686,
- Borsod-Abaúj-Zemplénben 120,
- Győr-Sopron-Moson megyében pedig 100 hektáron. Magyarországon a legnépszerűbb a nordmann, a közönséges luc és a szerb luc, valamint az ezüstfenyő. A fák átlagosan 6-10 évig nőnek, ennyi idő alatt érik el ugyanis az otthoni díszítéshez megfelelő magasságot.
Zala a hazai fenyőtermesztés központja
A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján közzétett adatok szerint Magyarországon csaknem négyezer hektáron termesztenek karácsonyfát. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, mérsékelt drágulás várható az idei karácsonyfaszezonban. Fodor János, a Somogy és Zala vármegyében gazdálkodó Fenyő Farm Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a nyári aszály következtében a tavasszal megeredt fenyőcsemetéik legalább fele elpusztult. A termelők helyzetét tovább nehezíti a munkaerő, a növényvédelem, a műtrágya és a szállítás költségeinek emelkedése.
A szakember becslése szerint az idei szezonban a kereskedők
- a lucfenyő méteréért 5-6 ezer,
- az ezüstfenyőért 7-8 ezer,
a nordmann fenyőért 12-14 ezer forintot kérhetnek.
A termelői ár a fogyasztói ár 35-50 százaléka lehet, egy mintegy tíz évig nevelt karácsonyfáért 7-10 ezer forintot kaphat a gazdálkodó.
Hiány alakult ki a nordmann fenyőből
Ahogy korább elemzésünkben részleteztük, a mostani kínálati helyzethez az elmúlt évek termelői döntései is hozzájárultak. A munkaerő, a növényvédelem, a műtrágya és a szállítás költsége jelentősen emelkedett, miközben a termelői árak a magyarországi és az európai túltermelés miatt alig mozdultak. Ahogy romlott a termesztés jövedelmezősége, egyes gazdák felhagytak a termeléssel, mások kisebb területen telepítettek új fákat. Több gazdaságban a generációváltás is elmaradt.
Ez nem magyar jelenség, Fodor szerint ez a nagy nordmanntermelő országokat, köztük Dániát, Németországot és Lengyelországot is érintette. Az európai piacon most elsősorban ebből a fenyőből van hiány, és a termelői árak kezdenek elérni arra a szintre, amelyen ismét érdemes karácsonyfát termeszteni.
Évente akár kétmillió vágott karácsonyfa is gazdára talál itthon
A termelő becslése szerint Magyarországon évente 1,5-2 millió vágott karácsonyfát értékesítenek. A hazai termelők a kereslet 50-60 százalékát tudják fedezni. Behozatalra főként nordmann fenyőből van szükség. Magyar lucfenyőt ugyanakkor külföldre is szállítanak, elsősorban Olaszországba, de Horvátországba és más piacokra is. A magyar termesztésű nordmann fenyőnek szintén vannak külföldi vevői.