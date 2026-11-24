Órákon belül döntenek a 2027-es nyugdíjakról a parlamentben: 40 ezer forinttal lesz kevesebb a vége, mint amiról szó volt – elolvadt a minimálnyugdíj-emelés
Egész héten ülésezik az Országgyűlés, de már kedden elérkezünk a legfontosabb döntéshozatali naphoz: ma szavaznak ugyanis a honatyák egy sor jelentős, a családok és a nyugdíjasok háztartását is érintő változásokról.
Magyar Péter már hétfőn előrevetítette, hogy döntés jön
- a családi pótlák megduplázásáról,
- a legalacsonyabb öregségi nyugdíjak 28 ezer forintról 120 ezer forintra emeléséről,
- a minimálbér személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentéséről,
- valamint a milliárdosok vagyonadójáról és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról.
Mint fogalmazott, a Tisza-frakció az összes felsorolt javaslatot támogatja, hiszen ezek a kormánypárt vállalásai, előterjesztései voltak. A napirend értelmében a november 24-én kedden az ülésnap kezdete 9 óra, határozathozatalokra pedig legkorábban 9:40-től lehet számítani.
Órákon belül döntenek a 2027-es nyugdíjakról a parlamentben
A napirenden szereplő pontok mindegyike kardinális, ebben a cikkben a nyugdíjemelést vizsgáljuk meg részletesebben. Itt egészen pontosan arról van szó, hogy a parlament megvitatja "az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról szóló javaslatot", miszerint január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlanul 28 500 forintos összegű .
A Tisza-kormány és Magyar Péter most tehát azt állítja, hogy 120 ezer forintos minimálnyugdíjat ígért a kampányban, amit most tehát valóra is vált. Valóban szó volt erről is, például 2025 őszén, amikor Kármán Andrással közösen arról beszéltek, hogy a minimálnyugdíj 120 ezer forint lesz, ami a Tisza szerint 280 ezer embernek, 160 ezer öregségi és 120 ezer rokkantnyugdíjasnak jelentene azonnali emelést. A feltétel a 20 évnyi szolgálati idő és a 65 év feletti életkor volt.öregségi nyugdíjminimum
Ugyanekkor tértek ki a sávos extra emelésre a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakra, ami 160 ezer embert érintene, és havi 6–12 ezer forint emelést jelent. De bedobták a nyugdíjas SZÉP-kártyát is: a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak évi 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek évi 100 ezer forintot kapnának. További ígéret volt, hogy duplájára emelnék az időskorúak járadékát, 20 ezer új férőhelyet hoznának létre idősotthonokban, és 50 százalékkal emelnék az otthonápolási díjat.
Most tehát a 120 ezer forintos öregségi nyugdíjminimumról szavaz órákon belül a parlament. Csakhogy a teljes képhez hozzátartozik, hogy eredetileg nem 120 ezer forintpról volt szó, hanem jóval többről.
Öregségi nyugdíjminimum: 40 ezer forinttal lesz kevesebb a vége
A Tisza 2024. november 18-án indította el a „Magyarok Hangja” nevű online kérdőívet, amit „társadalmi párbeszédnek” neveztek. A nyugdíjas témakör egyik állítása az volt, hogy
ne legyen olyan magyar nyugdíjas, aki 160 ezer forintnál kevesebbet kap.
Itt még tehát arról volt szó, hogy a jelenlegi 28 500 forintos minimálnyugdíjat 160 ezer forintra emelnék, és ennél senki nem kaphatna kevesebbet. Vagyis a ma szavazásra beadott 120 ezer forintos öregségi nyugdíjminimum ettől éppen 40 ezer forinttal marad el. Nem tudni, miért, de a Tisza nyugdíjprogramjában már a csökkentett összeg szerepelt, Magyar Péterék pedig a parlamentben és a benyújtott törvényjavaslatban is 120 ezer forint szerepeltettek, mintha a 160 ezer forintos ígéret soha nem is létezett volna.
Más kérdés, hogy a 2008-tól valóban nem emelt 28,5 ezer forintos öregségi nyugdíjminimum, egyáltalán mennyire jellemző "jövedelem" ma Magyarországon. Erre egészen pontos számok is a rendelkezésünkre állnak. Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkárától tudjuk, hogy összesen 441 olyan nyugdíjas honfitársunk van, aki 28 500 forint vagy az alatti nyugdíjellátásban részesül a Magyarországon szerzett szolgálati jogviszonya alapján.
A törvény ezen túl előírja, hogy minden januárban ugyanolyan mértékben kell a nyugdíjminimumot emelni, mint általában a nyugdíjakat. Továbbá a már említett sávos emelést úgy vezetik be a rendkívül alacsony nyugdíjaknál, hogy akinek az ellátása a januári emelés után sem érné el
- a 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra emelik.
- A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer forinttal,
- a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer forinttal,
- a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer forinttal,
- a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal emelkednek.
- A 140 és 146 ezer forint közötti ellátásokat pedig egységesen 146 ezer forintra rögzítik.
A Tisza-kormány állítása szerint a 2027-es költségvetésben 123 milliárd forintot fordítanak a legkisebb nyugdíjak emelésére.