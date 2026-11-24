Egész héten ülésezik az Országgyűlés, de már kedden elérkezünk a legfontosabb döntéshozatali naphoz: ma szavaznak ugyanis a honatyák egy sor jelentős, a családok és a nyugdíjasok háztartását is érintő változásokról.

Órákon belül döntenek a 2027-es nyugdíjakról a parlamentben / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter már hétfőn előrevetítette, hogy döntés jön

a családi pótlák megduplázásáról,

a legalacsonyabb öregségi nyugdíjak 28 ezer forintról 120 ezer forintra emeléséről,

a minimálbér személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentéséről,

valamint a milliárdosok vagyonadójáról és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról.

Mint fogalmazott, a Tisza-frakció az összes felsorolt javaslatot támogatja, hiszen ezek a kormánypárt vállalásai, előterjesztései voltak. A napirend értelmében a november 24-én kedden az ülésnap kezdete 9 óra, határozathozatalokra pedig legkorábban 9:40-től lehet számítani.

Órákon belül döntenek a 2027-es nyugdíjakról a parlamentben

A napirenden szereplő pontok mindegyike kardinális, ebben a cikkben a nyugdíjemelést vizsgáljuk meg részletesebben. Itt egészen pontosan arról van szó, hogy a parlament megvitatja "az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról szóló javaslatot", miszerint január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlanul 28 500 forintos összegű .

A Tisza-kormány és Magyar Péter most tehát azt állítja, hogy 120 ezer forintos minimálnyugdíjat ígért a kampányban, amit most tehát valóra is vált. Valóban szó volt erről is, például 2025 őszén, amikor Kármán Andrással közösen arról beszéltek, hogy a minimálnyugdíj 120 ezer forint lesz, ami a Tisza szerint 280 ezer embernek, 160 ezer öregségi és 120 ezer rokkantnyugdíjasnak jelentene azonnali emelést. A feltétel a 20 évnyi szolgálati idő és a 65 év feletti életkor volt.öregségi nyugdíjminimum

Ugyanekkor tértek ki a sávos extra emelésre a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakra, ami 160 ezer embert érintene, és havi 6–12 ezer forint emelést jelent. De bedobták a nyugdíjas SZÉP-kártyát is: a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak évi 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek évi 100 ezer forintot kapnának. További ígéret volt, hogy duplájára emelnék az időskorúak járadékát, 20 ezer új férőhelyet hoznának létre idősotthonokban, és 50 százalékkal emelnék az otthonápolási díjat.