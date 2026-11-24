Elfogadta az Országgyűlés kedden a nyugdíjszabályok módosításáról szóló törvényt. A képviselők 189 igen és egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül hagyták jóvá az előterjesztést, amelynek értelmében 2027. január 1-jétől több nyugellátás legkisebb összege is emelkedik.

A nyugdíjminimum emelése és a sávos felzárkóztatás a kormány számításai szerint összesen 455 ezer nyugdíjast érint. / Fotó: Raketir / Shutterstock

Külön rendeletben szabályozzák majd a kisnyugdíjak emelését

Az elfogadott törvény szerint az öregségi nyugdíjminimum 28 500 forintról 120 ezer forintra nő a jövő évtől megállapított teljes öregségi nyugdíjak esetében. Az árvaellátás legkisebb összege 50 ezerről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege pedig 10 százalékkal, 162 ezer forintra emelkedik. Ezeket az összegeket 2028-tól évente a nyugdíjemelés mértékével növeli a kormány.

Megduplázódnak az időskorúak járadékának jogosultsági és ellátási összeghatárai is. A havi támogatás felső határa a házastársukkal vagy élettársukkal élőknél 75 ezer, a 75 év alatti egyedülállóknál 88 ezer, a 75 éves vagy annál idősebb egyedülállóknál 118 ezer forintra emelkedik. A változás a kormány szerint mintegy 8500 embert érint.

A már folyósított, alacsony összegű nyugdíjak sávos felzárkóztatásának részleteit külön kormányrendelet határozza meg. A tervezet szerint a januári 3 százalékos inflációkövető emelést követően

a legfeljebb 108 ezer forintos nyugdíjakat 120 ezer forintra emelik;

108 és 125 ezer forint között 12 ezer forinttal nő az ellátás;

125 és 130 ezer forint között 10 ezer forinttal, de legalább 137 ezer forintra;

130 és 135 ezer forint között 8 ezer forinttal, de legalább 140 ezer forintra;

135 és 140 ezer forint között 6 ezer forinttal, de legalább 143 ezer forintra;

140 és 146 ezer forint között egységesen 146 ezer forintra emelkedik a járandóság.

A nyugdíjminimum emelése és a sávos felzárkóztatás a kormány számításai szerint összesen 455 ezer nyugdíjast érint. A kabinet az alacsony összegű ellátások emelésére 123 milliárd forintot különítene el a jövő évi költségvetésben.

A kormány korábbi tájékoztatása szerint 2027-ben is megmarad a teljes 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti összegének kifizetése. Utóbbi további emelésének elmaradását Zsigó Róbert, a Fidesz képviselője is kifogásolta a jövő évi költségvetés múlt heti parlamenti vitájában.

Az ellenzéki képviselő ennek kapcsán akkor arra hívta fel a figyelmet, a kormány azzal, hogy nem fizeti ki a 14. havi nyugdíj korábban tervezett második heti részletét, több mint kétmillió nyugdíjast rövidít meg.

A 120 ezer forintos nyugdíjminimumot pedig szűkebb körben garantálja, mint ahogy azt a választás előtt ígérte – fűzte hozzá.