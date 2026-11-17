A 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének folytatását kérte számon a kormányon Zsigó Róbert a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A fideszes képviselő szerint a javaslat alapján több mint kétmillió nyugdíjas nem kapná meg a korábbi ütemezés szerint tervezett második heti összeget.

Kifakadt Zsigó Róbert a 14. havi nyugdíjról és a költségvetésről: „ez nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól” / Fotó: Andrzej Rostek

Elmaradna a 14. havi nyugdíj bővítése, a 120 ezres minimum pedig nem járna mindenkinek

A nyugdíjasokat és a megváltozott munkaképességűeket érintő intézkedéseket bírálta Zsigó Róbert a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A fideszes képviselő szerint a kormány nem fizetné ki a 14. havi nyugdíj korábban tervezett második heti részletét, a 120 ezer forintos alsó határt pedig szűkebb körben garantálná, mint ahogy azt a választás előtt ígérte.

Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól

– fogalmazott Zsigó. A képviselő leszögezte, hogy a Fidesz támogatja a legalacsonyabb nyugdíjak, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelését, és azt is, hogy a szociális ágazatban dolgozók magasabb bért kapjanak. Azt kifogásolta, hogy a kormány szerinte az új intézkedések mellett nem teljesíti a választási vállalásait, és nem folytat egyes korábban megkezdett programokat.

A SZÉP-kártya nem pótolja a második heti nyugdíjat

A képviselő felidézte, hogy az előző kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat, majd megkezdte a 14. havi juttatás fokozatos bevezetését. A jogosultak már megkapták az egyheti részletet, a korábbi ütemezés szerint pedig 2027-ben kétheti összeget kaptak volna. Zsigó szerint

a második heti kifizetés elmaradása több mint kétmillió embert érintene,

és az átlagos öregségi nyugdíj alapján mintegy 66 ezer forinttal jelentene kevesebbet a korábban tervezettnél.

Zsigó nem kifogásolta, hogy a kormány nyugdíjas SZÉP-kártyával adna új támogatást az időseknek, azt viszont vitatta, hogy ez kiválthatná a második heti kifizetést. Mint mondta, a 14. havi nyugdíj az érintett saját ellátásához igazodik, a kártyán adott támogatás viszont külön jogosultsági feltételekhez kötött, és csak meghatározott célokra használható fel.