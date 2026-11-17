Kifakadt Zsigó Róbert a 14. havi nyugdíjról és a költségvetésről: „ez nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól”
A 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének folytatását kérte számon a kormányon Zsigó Róbert a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A fideszes képviselő szerint a javaslat alapján több mint kétmillió nyugdíjas nem kapná meg a korábbi ütemezés szerint tervezett második heti összeget.
Elmaradna a 14. havi nyugdíj bővítése, a 120 ezres minimum pedig nem járna mindenkinek
A nyugdíjasokat és a megváltozott munkaképességűeket érintő intézkedéseket bírálta Zsigó Róbert a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A fideszes képviselő szerint a kormány nem fizetné ki a 14. havi nyugdíj korábban tervezett második heti részletét, a 120 ezer forintos alsó határt pedig szűkebb körben garantálná, mint ahogy azt a választás előtt ígérte.
Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól
– fogalmazott Zsigó. A képviselő leszögezte, hogy a Fidesz támogatja a legalacsonyabb nyugdíjak, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelését, és azt is, hogy a szociális ágazatban dolgozók magasabb bért kapjanak. Azt kifogásolta, hogy a kormány szerinte az új intézkedések mellett nem teljesíti a választási vállalásait, és nem folytat egyes korábban megkezdett programokat.
A SZÉP-kártya nem pótolja a második heti nyugdíjat
A képviselő felidézte, hogy az előző kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat, majd megkezdte a 14. havi juttatás fokozatos bevezetését. A jogosultak már megkapták az egyheti részletet, a korábbi ütemezés szerint pedig 2027-ben kétheti összeget kaptak volna. Zsigó szerint
- a második heti kifizetés elmaradása több mint kétmillió embert érintene,
- és az átlagos öregségi nyugdíj alapján mintegy 66 ezer forinttal jelentene kevesebbet a korábban tervezettnél.
Zsigó nem kifogásolta, hogy a kormány nyugdíjas SZÉP-kártyával adna új támogatást az időseknek, azt viszont vitatta, hogy ez kiválthatná a második heti kifizetést. Mint mondta, a 14. havi nyugdíj az érintett saját ellátásához igazodik, a kártyán adott támogatás viszont külön jogosultsági feltételekhez kötött, és csak meghatározott célokra használható fel.
Kik maradnának ki a 120 ezres nyugdíjminimumból?
Zsigó szerint a kormány 123 milliárd forintot tervez az alacsony összegű nyugdíjak és a kapcsolódó ellátások emelésére. A képviselő üdvözölte az emelést, de arra hívta fel a figyelmet, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimumának emelése nem jelent általános garanciát az öregségi résznyugdíjasoknak, a kivételes öregségi nyugdíjban részesülőknek vagy a nyugdíjkorhatárt még el nem érő rokkantsági ellátottaknak. Arra kért választ, hányan maradnának ki a 120 ezer forintos minimumra vonatkozó garanciából, és miért.
A rokkantsági és rehabilitációs ellátások tervezett 10 százalékos emelését a képviselő támogatta, azt viszont
vitatta, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők közül csak a nyugdíjkorhatárt betöltők kapnák meg a 120 ezres garanciát.
Példája szerint két hasonló egészségi állapotú ember közül, akik egyaránt havi 90 ezer forint rokkantsági ellátást kapnak, a fiatalabb ellátása 99 ezer forintra, a korhatárt már betöltött emberé 120 ezer forintra emelkedne.
Zsigó elmondása szerint a kormány képviselője a bizottsági vitában azzal érvelt, hogy a fiatalabb érintettek munkát is vállalhatnak. A fideszes politikus erre azt kérdezte, mi történik azokkal, akiknek az egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé, és miért a nyugdíjkorhatár dönti el, ki jogosult a minimumra.