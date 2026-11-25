A nyugdíjbiztosítások kérdését is tárgyalja szerdán a Gazdasági és Költségvetési Kabinet – erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a Facebookon. A tárcavezető közölte, hogy az általa vezetett ülésen több miniszter is részt vesz, az egyes szakmai kérdéseket pedig az illetékes tárcák vezetői terjesztik elő.

Kármán András: a Gazdasági és Költségvetési Kabinet ülésén a nyugdíjbiztosítások kérdéseit megvitatjuk / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A pénzügyminiszter egyelőre nem árulta el, hogy pontosan milyen változtatások merültek fel a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban, illetve hozzányúlna-e a Tisza-kormány az időskori öngondoskodást ösztönző jelenlegi szabályozáshoz.

Magyarok százezreit érintheti, ha változnak a nyugdíjbiztosítások szabályai

A nyugdíjbiztosítás az állami nyugdíjrendszert kiegészítő öngondoskodási formák egyike. A jelenlegi szabályozás szerint a nyugdíjbiztosítással rendelkezők az éves befizetéseik 20 százaléka után, évente legfeljebb 130 ezer forintos személyijövedelemadó-jóváírást vehetnek igénybe. A maximális adójóváírás kihasználásához évente 650 ezer forintot kell befizetniük a megtakarítóknak. Az év vége ebből a szempontból különösen fontos időszak, hiszen a december 31-ig teljesített eseti befizetésekkel is növelhető az adott év után igényelhető adójóváírás összege.

A konstrukció célja, hogy az aktív korú munkavállalók hosszú távú megtakarításokkal egészíthessék ki későbbi állami nyugdíjukat. Az öngondoskodás jelentősége a társadalom elöregedésével párhuzamosan növekedhet, hiszen a demográfiai folyamatok hosszabb távon az állami nyugdíjrendszer finanszírozására is hatással vannak. Kármán András bejegyzéséből ugyanakkor egyelőre nem derül ki, hogy az adókedvezményekről vagy a nyugdíjbiztosítások működését érintő egyéb kérdésekről tárgyalnak-e.

A Wekerle Program is terítékre került a kormány szerdai tanácskozásán

A pénzügyminiszter beszámolója szerint a Gazdasági és Költségvetési Kabinet szerdai ülésén a nyugdíjbiztosítások mellett a felnőttképzés, az energiaellátás, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia kérdéseit is megvitatják.

Mint írta, Kármán András délelőtt már részt vett a Stratégiai Kabinet ülésén is, ahol összesen 23 napirendi pontot érintettek. A tanácskozáson egyebek mellett a Wekerle Programról, a gyermekvédelemről, a Havária Alapról és a vízgazdálkodásról is szó esett. A pénzügyminiszter könnyedebb megjegyzéssel zárta bejegyzését. A kabinetüléseken a Magyarországot érintő fontos kérdések megvitatása és a döntéshozatal mellett Vitézy Dávidnak köszönhetően rendszeresen megtud valami érdekeset a vonatokról.