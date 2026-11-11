Végleg eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa: döntött a Tisza a 2027-es kifizetésről – félhavi plusz juttatás következne, így készüljenek a nyugdíjasok

„Sajnálatunkra az Országgyűlés Szociális Bizottságának tiszás többsége a mai ülésen nem támogatta azon módosító javaslatunkat, melyben azt szerettük volna elérni, hogy a 14. havi nyugdíj jövőre tervezett, második üteme (immár félhavi plusz juttatás kifizetése) megvalósulhasson" – írja közösségi oldalán Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője.

Rengeteg nyugdíjas lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek/Fotó: NurPhoto via AFP

Rengeteg nyugdíjas lesz a vesztese a 2027-es költségvetésnek

Hiába ígért Magyar Péter miniszterelnök soha nem látott adócsökkentést és bőkezű családtámogatásokat, jövőre sokan mégis rosszabbul járhatnak. A 2027-es költségvetés miatt ugyanis a nyugdíjasok elesnek egyheti nyugdíjtól, miközben a kormány a kétgyermekes anyák szja-mentességének bevezetését is elveti.

Az Orbán-kormány egyik szent tehenét, a 14. havi nyugdíj felépítését leállítja a kormány. Miközben a kormány megemeli a nyugdíjminimumot 28 500 forintról 120 ezer forintra, és érkezik a SZÉP-kártya első részlete, a másik kezével elvesz a nyugdíjasoktól, nem is keveset. Idén az átlagnyugdíj 264 ezer forint, ami azt jelenti, hogy jövő februárban nagyságrendileg 70 ezer forint pluszjuttatást kapnának a törvény szerint a nyugdíjasok. Ehelyett végül érkezik a SZÉP-kártya várhatóan 50 ezer forintos összege, azaz végeredményben rosszabbul járnak a nyugdíjasok. Az inflációkövető nyugdíjemelés miatt ráadásul jövőre alig, mindössze 3 százalékkal emelkednek majd az öregségi nyugdíjak, ez mintegy 8000 forintos emelést jelenthet átlagosan.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, október 31-én részletes tájékoztatást adott a kormány a jövő évi nyugdíjemelésekről. Az általános januári emelés mellett a legalacsonyabb járandóságokat külön is rendeznék, miközben egy új támogatási forma is megjelenik. A változások azonban nem minden nyugdíjast érintenek egyformán.

Az október 31-én megjelent tájékoztatás szerint valamennyi nyugdíjas részesül az általános, inflációhoz igazodó emelésből, a legkisebb ellátások esetében azonban ezen felül további, sávosan meghatározott növelést is terveznek. A kabinet a 13. havi nyugdíj megtartását és a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is megerősítette – derült ki a kormány hivatalos honlapján megjelent közleményből.