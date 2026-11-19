Nyugdíjas SZÉP-kártya 2027: kihirdették a Tisza-kormány végleges döntését, ebben a sorrendben osztják ki a pénzt – Kármán Andrásnak 90 milliárd forintot kell előteremtenie
Megjelent a Magyar Közlönyben a nyugdíjasok kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat. A szerda esti számban a kormány döntött a részletekről, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártya intézkedését.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormány honlapján november 1-jén jelentették be, hogy 2027-ben bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját is, amely 2,2 millió embert érint. Az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők jövőre megkapják az első részletet, amelyet pihenés mellett gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak.
Nyugdíjas SZÉP-kártya 2027: döntött a Tisza-kormány, így osztja ki a pénzt
Most a Magyar Közlöny szerdai számában tehát megjelent a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat. Ebben azt írták, a kormány egyetért azzal, hogy a 2027-től – meghatározott termékekre és szolgáltatásokra felhasználható – kiegészítő támogatásban részesüljön az a Magyarországon élő és tartózkodó személy, aki nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított, a nyugdíjakkal azonos módon emelendő más ellátásban részesül,
ha az őt megillető ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 500 ezer forintot.
A kiegészítő támogatás összege 2030-tól az ellátások 250 ezer forintot meg nem haladó együttes havi összege esetén évi 200 ezer forint, a 250 ezer forintot meghaladó együttes havi összege esetén évi 100 ezer forint lesz. A kormány döntése alapján az összegnek
- a 25 százalékát fizetik ki 2027. október 31-éig (tehát vagy 50 ezer, vagy 25 ezer forintot)
- majd 2028-ban az 50 százalékát,
- 2029-ben pedig a 75 százalékát.
A kormány egyben felhívta a pénzügyminisztert, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó jogszabályok tervezetét készítse elő, és terjessze a kormány elé. A pénzügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy a kiegészítő támogatás jövő évi kifizetéséhez szükséges 89,5 milliárd forint rendelkezésre álljon a jövő évi központi költségvetésében.
Ez lesz a 14. nyugdíj sorsa 2027-től
Miközben a nyugdíjasok egy része örülhet a nyugdíjas SZÉP-kártyának, minden magyarországi nyugdíjas elveszíti a 14. havi nyugdíj további visszaépítését. A napokban Zsigó Róbert kérte számon a Tisza-kormányon a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének folytatását a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában.
A fideszes képviselő szerint a javaslata alapján több mint kétmillió nyugdíjas nem kapná meg a korábbi ütemezés szerint tervezett második heti összeget.
Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól – fogalmazott. A Fidesz támogatja a legalacsonyabb nyugdíjak, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelését, és azt is, hogy a szociális ágazatban dolgozók magasabb bért kapjanak. Azt kifogásolta, hogy a kormány szerinte az új intézkedések mellett nem teljesíti a választási vállalásait, és nem folytat egyes korábban megkezdett programokat.
Emlékeztetett rá, hogy az Orbán-kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat, majd megkezdte a 14. havi juttatás fokozatos bevezetését. A jogosultak már megkapták az egyheti részletet, a korábbi ütemezés szerint pedig 2027-ben kétheti összeget kaptak volna. Zsigó szerint
- a második heti kifizetés elmaradása több mint kétmillió embert érintene,
- és az átlagos öregségi nyugdíj alapján mintegy 66 ezer forinttal jelentene kevesebbet a korábban tervezettnél.
Azt nem kifogásolta, hogy a Tisza-kormány nyugdíjas SZÉP-kártyával adna új támogatást az időseknek, azt viszont vitatta, hogy ez kiválthatná a második heti kifizetést: a 14. havi nyugdíj az érintett saját ellátásához igazodik, a kártyán adott támogatás viszont külön jogosultsági feltételekhez kötött, és csak meghatározott célokra használható fel.