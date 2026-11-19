Megjelent a Magyar Közlönyben a nyugdíjasok kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat. A szerda esti számban a kormány döntött a részletekről, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártya intézkedését.

Nyugdíjas SZÉP-kártya 2027: döntött a Tisza-kormány, így osztja ki a pénzt / Fotó: TANYARICO / Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormány honlapján november 1-jén jelentették be, hogy 2027-ben bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját is, amely 2,2 millió embert érint. Az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők jövőre megkapják az első részletet, amelyet pihenés mellett gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak.

Nyugdíjas SZÉP-kártya 2027: döntött a Tisza-kormány, így osztja ki a pénzt

Most a Magyar Közlöny szerdai számában tehát megjelent a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat. Ebben azt írták, a kormány egyetért azzal, hogy a 2027-től – meghatározott termékekre és szolgáltatásokra felhasználható – kiegészítő támogatásban részesüljön az a Magyarországon élő és tartózkodó személy, aki nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított, a nyugdíjakkal azonos módon emelendő más ellátásban részesül,

ha az őt megillető ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 500 ezer forintot.

A kiegészítő támogatás összege 2030-tól az ellátások 250 ezer forintot meg nem haladó együttes havi összege esetén évi 200 ezer forint, a 250 ezer forintot meghaladó együttes havi összege esetén évi 100 ezer forint lesz. A kormány döntése alapján az összegnek

a 25 százalékát fizetik ki 2027. október 31-éig (tehát vagy 50 ezer, vagy 25 ezer forintot)

majd 2028-ban az 50 százalékát,

2029-ben pedig a 75 százalékát.

A kormány egyben felhívta a pénzügyminisztert, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó jogszabályok tervezetét készítse elő, és terjessze a kormány elé. A pénzügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy a kiegészítő támogatás jövő évi kifizetéséhez szükséges 89,5 milliárd forint rendelkezésre álljon a jövő évi központi költségvetésében.

Ez lesz a 14. nyugdíj sorsa 2027-től

Miközben a nyugdíjasok egy része örülhet a nyugdíjas SZÉP-kártyának, minden magyarországi nyugdíjas elveszíti a 14. havi nyugdíj további visszaépítését. A napokban Zsigó Róbert kérte számon a Tisza-kormányon a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének folytatását a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában.

A fideszes képviselő szerint a javaslata alapján több mint kétmillió nyugdíjas nem kapná meg a korábbi ütemezés szerint tervezett második heti összeget.

Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól – fogalmazott. A Fidesz támogatja a legalacsonyabb nyugdíjak, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelését, és azt is, hogy a szociális ágazatban dolgozók magasabb bért kapjanak. Azt kifogásolta, hogy a kormány szerinte az új intézkedések mellett nem teljesíti a választási vállalásait, és nem folytat egyes korábban megkezdett programokat.