Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyar nyugdíjasok: januártól nem biztos, hogy megkapják a pénzüket – 30 ezer embernek kell sürgősen lépnie

Még mindig csaknem 30 ezer embernek van régi, könyvformátumú személyi igazolványa. Aki nem cseréli le december 31-ig, nem veheti át a nyugdíját január 1-jétől a Tudományos és Technológiai Minisztérium közleménye szerint.

Gondban lesz az a nyugdíjas, aki nem cseréli le régi, könyvformátumú személyi igazolványát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárca tájékoztatása szerint már csak kevesebb mint két hónapjuk van az érintetteknek arra, hogy lecseréljék régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványukat. Január elsejétől pedig ezekkel az okmányokkal már a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat, így például a nyugdíjat sem lehet átvenni.

A régi igazolványokat december 31-ig még elfogadják meghatározott ügyintézések során,

ezt követően azonban már semmilyen ügyintézés során nem alkalmasak a személyazonosság igazolására. A minisztérium jelezte azt is, hogy az elmúlt hónapokban több mint 130 ezer régi személyi igazolvány cseréje megtörtént, ugyanakkor november elején még mintegy 29 500 érintett nem igényelt új okmányt.

Az új igazolvány lakóhelytől függetlenül bármelyik kormányablakban igényelhető személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül is. Az igénylés meghatalmazott útján nem intézhető.

A szaktárca emlékeztetett, hogy az európai uniós szabályozással összhangban a 2000. január 1-je előtt kiállított, régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok augusztus 3-án elvesztették érvényességüket. Az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás ugyanakkor lehetővé tette, hogy ezeket az okmányokat december 31-ig még elfogadják személyazonosság igazolására a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételekor, egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítésekor, valamint anyakönyvi eljárások során.

Bejelentette a nyugdíjemelés hivatalos mértékét a kormány 2027-re – nem kap mindenki ugyanannyit, mutatjuk a sávokat

Közzétette a magyar kormány , pontosan hogyan emelkednek a nyugdíjak 2027 januárjától. Az október 31-én megjelent tájékoztatás szerint valamennyi nyugdíjas részesül az általános, inflációhoz igazodó emelésből, a legkisebb ellátások esetében azonban ezen felül további, sávosan meghatározott növelést is terveznek. A kabinet a 13. havi nyugdíj megtartását és a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is megerősítette – derült ki a kormány hivatalos honlapján megjelent közleményből.