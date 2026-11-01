Itt a vége: vasárnap bejelentette a nyugdíjemelés hivatalos mértékét a Tisza-kormány 2027-re – nem kap mindenki ugyanannyit, mutatjuk a sávokat

Közzétette a magyar kormány, pontosan hogyan emelkednek a nyugdíjak 2027 januárjától. Az október 31-én megjelent tájékoztatás szerint valamennyi nyugdíjas részesül az általános, inflációhoz igazodó emelésből, a legkisebb ellátások esetében azonban ezen felül további, sávosan meghatározott növelést is terveznek. A kabinet a 13. havi nyugdíj megtartását és a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is megerősítette – derült ki a kormány hivatalos honlapján megjelent közleményből.

Részletes tájékoztatást adott a kormány a jövő évi nyugdíjemelésekről / Fotó: Lang Róbert

A 2027-es költségvetés háromszázalékos inflációval számol, ezért a nyugdíjak is ekkora mértékben emelkednének januártól. A nyugdíjak rendszeres év eleji emelése az adott évre várt fogyasztóiár-növekedéshez igazodik, így az általános növelés minden érintettre vonatkozik, függetlenül attól, hogy mekkora összegű ellátásban részesül. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter már a 2027-es költségvetés október 20-i bemutatásakor ismertette a háromszázalékos emelés tervét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jelenleg 150 ezer forintos nyugdíj havi 4500 forinttal, egy 200 ezer forintos ellátás 6000 forinttal, míg egy 250 ezer forintos nyugdíj 7500 forinttal növekedne. Aki most 300 ezer forintot kap, annak havi 9000 forintos többletet jelentene az általános emelés.

Nyugdíjemelés 2027-ben: pontosan ezek a sávok lépnének életbe

Az általános emelés mellett a kormány külön intézkedésekkel javítaná a legalacsonyabb nyugdíjakból élők helyzetét. A jelenlegi 28 500 forintos nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelnék, és az ennél magasabb, de továbbra is alacsony ellátásokat is kiegészítenék. A most ismertetett szabályok szerint a sávos emelést már a januári háromszázalékos növelés után megállapított összeg alapján számítanák ki:

108 ezer forint alatt: az ellátást egységesen havi 120 ezer forintra egészítenék ki.

108 és 125 ezer forint között: további 12 ezer forint járna.

125 és 130 ezer forint között: további 10 ezer forinttal emelkedne a nyugdíj.

130 és 135 ezer forint között: további 8 ezer forint lenne a növelés.

135 és 140 ezer forint között: további 6 ezer forintot kapnának az érintettek.

140 és 146 ezer forint között: az ellátást egységesen 146 ezer forintra egészítenék ki.

A kormány szerint a nyugdíjminimum emelése és a sávos kiegészítések összesen mintegy 455 ezer nyugdíjast érintenek. A szabályozás alapján tehát a legkisebb ellátásokból élők az általános háromszázalékos emelésnél lényegesen nagyobb növekedésre számíthatnak. Ugyanakkor a sávhatárok miatt nem minden érintett ugyanakkora összegű többletet kapna. A kormány korábban több mint 700 ezer érintettről beszélt. A két adat nem feltétlenül ellentmondás: a szélesebb körbe a megváltozott munkaképességűek ellátásainak és az időskorúak járadékának emelésében részesülők is beletartoznak. A kabinet korábbi tájékoztatása szerint előbbiek 238 ezren, utóbbiak mintegy 8500-an vannak.