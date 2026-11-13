Amerika ítéletet mond Magyarországról: Orbán Anita sorsdöntő engedélyt vár Trumptól, Orbán Viktor könnyedén megkapta – még 9 napig vásárolhatunk biztosan orosz olajat
Orbán Viktor tavaly Washingtonban harcolta ki Magyarország számára az amerikai szankciók alóli mentességet, ám annak meghosszabbítása már a jelenlegi kormányra vár. Az orosz olaj további vásárlásának lehetőségéről Orbán Anita külügyminiszter továbbra sem közölt konkrétumokat, pedig a november 21-i határidő rohamosan közeleg.
Orbán Viktor megszerezte, Magyar Péter kormányának meg kell hosszabbítania: a Külügyminisztérium továbbra is ködösít – Marad-e a szankciómentesség az orosz olajra?
Mint ismert: Orbán Viktor még 2025 novemberében, washingtoni látogatásán állapodott meg Donald Trumppal az orosz energiahordozók tekintetében a szankciók alóli mentességről. Ennek köszönhetően Magyarország a Rosznyefty és a Lukoil elleni amerikai szankciók ellenére továbbra is vásárolhatott orosz kőolajat a Barátság vezetéken, illetve földgázt a Török Áramlaton keresztül.
A szankciós mentességek engedélyezése az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalának, az OFAC-nak a hatáskörébe tartozik. A november 21-i lejárat előtt azonban továbbra sem ismert, hogy a magyar kormány hivatalosan kérte-e a hosszabbítást, és ha igen, milyen választ kapott Washingtontól.
Orbán Anita külügyminiszter szeptember 24-én az Indexnek arról beszélt, hogy dolgoznak a mentesség meghosszabbításán, mert a Molnak további időre van szüksége a nem orosz kőolaj feldolgozásához szükséges technológiai átalakításokra.
A tárcavezető november 3-án a Telexnek már azt mondta, hogy a finomítók felkészítése megkezdődött, a mentesség sorsáról azonban ekkor sem közölt új információt.
A külügyminiszter október 29-én Washingtonban találkozott Marco Rubióval, akivel két együttműködési megállapodást írt alá, köztük egyet a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztéséről. Orbán Anita az amerikai elnök energetikai főtanácsadójával és az energetikai minisztérium szakértőivel is egyeztetett. A közelgő határidő miatt aligha képzelhető el, hogy az orosz olaj kérdése ne került volna napirendre, az esetleges megállapodásról azonban nincs nyilvános tájékoztatás. A Világgazdaság a külügyminisztériumtól az alábbi kérdésekre várt választ:
- Vásárolhat-e a Mol november 22. után is orosz kőolajat?
- Kapott-e Magyarország újabb amerikai mentességet, és ha igen, meddig?
- Hogyan pótolná a kormány a kieső orosz szállításokat?
- Milyen következményekkel járna a mentesség lejárata a magyar energiaellátásra?
A Moltól szintén megkérdeztük, folytathatja-e az orosz beszerzéseket, illetve milyen alternatív forrásokból tudná biztosítani a finomítók ellátását egy esetleges szállítási kiesés esetén. Cikkünk megjelenéséig sem a társaságtól, sem a külügyminisztériumtól nem érkezett válasz.
Évente ötmillió tonna orosz olaj érkezhet Magyarországra
A Barátság kőolajvezeték továbbra is a magyar olajellátás egyik legfontosabb útvonala. Az orosz nagykövetség a Világgazdaság szeptemberi megkeresésére közölte, hogy becslései szerint az éves orosz kőolajimport mintegy ötmillió tonna, az ország teljes szükséglete pedig 8,1 millió tonna.
A tényleges import ugyanakkor idén jelentősen visszaesett: január és augusztus között mintegy egymillió tonna orosz kőolaj érkezett, szemben az előző év azonos időszakának 3,2 millió tonnájával.
Az orosz nagykövetség szeptemberben megerősítette, hogy Moszkva fenn kívánja tartani az energiaszállításokat, a vállalatok pedig teljesíteni kívánják szerződéses kötelezettségeiket. A Gazprom Export és az MVM között 2036-ig érvényes, évi 4,5 milliárd köbméter földgáz szállítására vonatkozó szerződés van érvényben.
Az orosz szállítási készség azonban nem oldja meg az amerikai szankciók problémáját, amelyek az érintett vállalatokkal folytatott pénzügyi ügyleteket is megnehezíthetik.
Az orosz kőolaj kiváltásában az Adria-vezeték kaphatna nagyobb szerepet, Orbán Anita azonban a Telexnek maga is elismerte, hogy kérdéses, képes-e a horvát JANAF folyamatosan és teljes egészében ellátni a százhalombattai és a pozsonyi finomítót.
Mindezzel összefüggésben figyelemre méltó Bacsa György nyilatkozata is, ugyanis a Mol csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója az Euronewsnak arról beszélt, hogy a társaság 2027 végére technikailag felkészülhet az orosz olajimport teljes kiváltására, az átállás azonban jelentős többletköltségekkel járhat. A vállalatvezető szerint a drágulás társadalmi feszültségeket és politikai instabilitást is okozhat Magyarországon és Szlovákiában. A Mol ezért uniós támogatást sürget az alternatív szállítási útvonalak fejlesztéséhez.
Trump maga is megállapodott Putyinnal az orosz dízelről
Iparági forrásaink nagy meglepetésnek tartanák, ha Magyarország nem kapna újabb amerikai mentességet. Várakozásukat az elmúlt hetek nemzetközi fejleményeivel indokolták.
Donald Trump ugyanis októberben megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízelszállítások növeléséről, az amerikai pénzügyminisztérium pedig 2027 áprilisáig érvényes átmeneti szankciós engedélyt adott ki az érintett szállítmányokra.
A döntés arra utal, hogy Washington bizonyos feltételekkel kész kivételt tenni az orosz energiahordozókat érintő korlátozások alól. Trump orosz dízelszállításokra adott engedményéről is kérdezte Orbán Anitát a Telex.
A külügyminiszter szerint az amerikai döntés nem feltétlenül gyengíti az uniós szankciókat, mivel a két korlátozási rendszer eltér egymástól.
Az amerikai–orosz tárgyalások ugyanakkor Magyarország számára is kedvező fejleményt jelenthetnek a mentesség meghosszabbítása szempontjából.
Az amerikai–orosz közeledés újabb állomása lehet a november 18–19-i kínai APEC-csúcstalálkozó, amelynek keretében Trump, Putyin és Hszi Csin-ping háromoldalú tárgyalást tarthat. A találkozót Putyin vetette fel az október 9-i telefonbeszélgetésük során, amikor az orosz dízelről is megállapodott az amerikai elnökkel. A Kreml november 12-én már megerősítette, hogy Trump és Putyin Kínában folytatná az ukrajnai rendezésről szóló egyeztetéseket.