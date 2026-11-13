Amerika ítéletet mond Magyarországról: Orbán Anita sorsdöntő engedélyt vár Trumptól, Orbán Viktor könnyedén megkapta – még 9 napig vásárolhatunk biztosan orosz olajat

Orbán Viktor tavaly Washingtonban harcolta ki Magyarország számára az amerikai szankciók alóli mentességet, ám annak meghosszabbítása már a jelenlegi kormányra vár. Az orosz olaj további vásárlásának lehetőségéről Orbán Anita külügyminiszter továbbra sem közölt konkrétumokat, pedig a november 21-i határidő rohamosan közeleg.

Az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium ezidáig nem adott egyértelmű választ arra, hogy sikerül-e elérniük a szankciómentesség meghosszabítását az Egyesült Államoknál az orosz olajimport tekintetében. / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor megszerezte, Magyar Péter kormányának meg kell hosszabbítania: a Külügyminisztérium továbbra is ködösít – Marad-e a szankciómentesség az orosz olajra?

Mint ismert: Orbán Viktor még 2025 novemberében, washingtoni látogatásán állapodott meg Donald Trumppal az orosz energiahordozók tekintetében a szankciók alóli mentességről. Ennek köszönhetően Magyarország a Rosznyefty és a Lukoil elleni amerikai szankciók ellenére továbbra is vásárolhatott orosz kőolajat a Barátság vezetéken, illetve földgázt a Török Áramlaton keresztül.

A szankciós mentességek engedélyezése az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalának, az OFAC-nak a hatáskörébe tartozik. A november 21-i lejárat előtt azonban továbbra sem ismert, hogy a magyar kormány hivatalosan kérte-e a hosszabbítást, és ha igen, milyen választ kapott Washingtontól.

Orbán Anita külügyminiszter szeptember 24-én az Indexnek arról beszélt, hogy dolgoznak a mentesség meghosszabbításán, mert a Molnak további időre van szüksége a nem orosz kőolaj feldolgozásához szükséges technológiai átalakításokra.

A tárcavezető november 3-án a Telexnek már azt mondta, hogy a finomítók felkészítése megkezdődött, a mentesség sorsáról azonban ekkor sem közölt új információt.

A külügyminiszter október 29-én Washingtonban találkozott Marco Rubióval, akivel két együttműködési megállapodást írt alá, köztük egyet a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztéséről. Orbán Anita az amerikai elnök energetikai főtanácsadójával és az energetikai minisztérium szakértőivel is egyeztetett. A közelgő határidő miatt aligha képzelhető el, hogy az orosz olaj kérdése ne került volna napirendre, az esetleges megállapodásról azonban nincs nyilvános tájékoztatás. A Világgazdaság a külügyminisztériumtól az alábbi kérdésekre várt választ:

Vásárolhat-e a Mol november 22. után is orosz kőolajat?

Kapott-e Magyarország újabb amerikai mentességet, és ha igen, meddig?

Hogyan pótolná a kormány a kieső orosz szállításokat?

Milyen következményekkel járna a mentesség lejárata a magyar energiaellátásra?

A Moltól szintén megkérdeztük, folytathatja-e az orosz beszerzéseket, illetve milyen alternatív forrásokból tudná biztosítani a finomítók ellátását egy esetleges szállítási kiesés esetén. Cikkünk megjelenéséig sem a társaságtól, sem a külügyminisztériumtól nem érkezett válasz.