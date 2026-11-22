Egyre több magyar városban okoz gondot a bérek és a közszolgáltatások finanszírozása. Az önkormányzatok egy része már a fizetésképtelenség határára került, mások hitelfelvétellel, adóemeléssel és megszorításokkal készülnek 2027-re.

Az önkormányzatok egy része már a fizetésképtelenség határára került, mások hitelfelvétellel, adóemeléssel és megszorításokkal készülnek 2027-re. / Fotó: Dunaújváros Mesél

A fizetésképtelenség szélére került a dunaújvárosi önkormányzat, milliárdos állami segítségre várnak

Csütörtökön derült ki, hogy Dunaújváros a fizetésképtelenség határára került, amiről Medgyesi Miklós, a város polgármesterének kabinetvezetője számolt be. Ugyanakkor az önkormányzat már októberben jelezte, hogy legalább 4 milliárd forintos rendkívüli állami támogatásra lenne szüksége, különben januárban a városi intézmények működése és több száz dolgozó bérének kifizetése is veszélybe kerülhet.

A Dunaferr összeomlása és a különleges gazdasági övezet miatt a város az elmúlt években becslése alapján 18–20 milliárd forint adóbevételtől esett el.

Mint ismert: a különleges gazdasági övezet 2025 elején megszűnt, a korábbi bevételmegosztási megállapodások azonban nem léptek újra életbe, így Dunaújváros továbbra sem részesül a Hankook és az iváncsai ipari park adóbevételeiből.

Az önkormányzat közel 7 milliárd forintot követelne vissza Rácalmástól és Iváncsától a 2025-ös és a 2026-os évre. A közgyűlés november 12-én ezért törvénymódosítást kezdeményezett, hogy visszaszerezhesse a pénzt.

Dunaújváros közben 3,8 milliárd forintos hitel felvételét is jóváhagyta a lejáró tartozások kiváltására, ehhez azonban kormányzati hozzájárulás szükséges.

Medgyesi ennek kapcsán elmondta, hogy a bankok bevételnövelést várnának el a várostól, az önkormányzat viszont szeretné elkerülni a lakossági adóterhek emelését.

Pintér Tamás polgármester Magyar Pétertől is segítséget kért, s a miniszterelnök ugyan elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívást, de egyelőre nem közölte, mikor látogat Dunaújvárosba.

Heves adósságrendezést kezdeményezett, Tarnazsadányban már csődbiztos dolgozik

Hevesen november 16-án adósságrendezés kezdeményezéséről döntött a képviselő-testület, miután a Magyar Államkincstár 288 millió forintos inkasszót nyújtott be az önkormányzat számlájára.