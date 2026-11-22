Csődveszély, milliárdos hiányok, adóemelések: egyre több magyar önkormányzat kerül bajba – Dunaújváros már a fizetésképtelenség határán
Egyre több magyar városban okoz gondot a bérek és a közszolgáltatások finanszírozása. Az önkormányzatok egy része már a fizetésképtelenség határára került, mások hitelfelvétellel, adóemeléssel és megszorításokkal készülnek 2027-re.
A fizetésképtelenség szélére került a dunaújvárosi önkormányzat, milliárdos állami segítségre várnak
Csütörtökön derült ki, hogy Dunaújváros a fizetésképtelenség határára került, amiről Medgyesi Miklós, a város polgármesterének kabinetvezetője számolt be. Ugyanakkor az önkormányzat már októberben jelezte, hogy legalább 4 milliárd forintos rendkívüli állami támogatásra lenne szüksége, különben januárban a városi intézmények működése és több száz dolgozó bérének kifizetése is veszélybe kerülhet.
A Dunaferr összeomlása és a különleges gazdasági övezet miatt a város az elmúlt években becslése alapján 18–20 milliárd forint adóbevételtől esett el.
Mint ismert: a különleges gazdasági övezet 2025 elején megszűnt, a korábbi bevételmegosztási megállapodások azonban nem léptek újra életbe, így Dunaújváros továbbra sem részesül a Hankook és az iváncsai ipari park adóbevételeiből.
Az önkormányzat közel 7 milliárd forintot követelne vissza Rácalmástól és Iváncsától a 2025-ös és a 2026-os évre. A közgyűlés november 12-én ezért törvénymódosítást kezdeményezett, hogy visszaszerezhesse a pénzt.
Dunaújváros közben 3,8 milliárd forintos hitel felvételét is jóváhagyta a lejáró tartozások kiváltására, ehhez azonban kormányzati hozzájárulás szükséges.
Medgyesi ennek kapcsán elmondta, hogy a bankok bevételnövelést várnának el a várostól, az önkormányzat viszont szeretné elkerülni a lakossági adóterhek emelését.
Pintér Tamás polgármester Magyar Pétertől is segítséget kért, s a miniszterelnök ugyan elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívást, de egyelőre nem közölte, mikor látogat Dunaújvárosba.
Heves adósságrendezést kezdeményezett, Tarnazsadányban már csődbiztos dolgozik
Hevesen november 16-án adósságrendezés kezdeményezéséről döntött a képviselő-testület, miután a Magyar Államkincstár 288 millió forintos inkasszót nyújtott be az önkormányzat számlájára.
Sveiczer Sándor polgármester tájékoztatása alapján a követelés egy 2019-ben elnyert, 350 millió forintos strandfejlesztési támogatás vitatott elszámolásához kapcsolódik.
A város már korábban is pénzügyi nehézségekkel küzdött: idei költségvetésében 135,4 millió forintos működési hiány szerepelt, novemberben pedig valamivel több mint 20 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott.
Hevesen tehát egyelőre csak kezdeményezték az adósságrendezést, Tarnazsadányban viszont már megindult az eljárás. Utóbbi település esetében az Egri Törvényszék júliusban rendelte el a község adósságrendezését, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. pedig csődbiztost jelölt ki.
Pécs és Szolnok is milliárdos hitelre szorul
Pécsen a közgyűlés november 12-én legfeljebb 3,9 milliárd forintos folyószámlahitel-keretet hagyott jóvá. A város havi működési kiadásai megközelítik a 3,7 milliárd forintot, az adóbevételek jelentős része viszont csak később érkezik meg.
A közgyűlési vitában a Fidesz frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy megfelelő finanszírozás nélkül már januárban veszélybe kerülhetnek a bérkifizetések. Beszédes ugyanakkor, hogy Pécs korábban 4,7 milliárd forint rendkívüli támogatást igényelt, de mindössze 119 millió forintot kapott.
Szolnok 3 milliárd forintos folyószámlahitel-keretet hagyott jóvá 2027-re, amely szeptember végéig állna rendelkezésre, az év hátralévő részében pedig 300 millió forintra csökkenne. A közgyűlés az építményadó emeléséről is döntött, amitől mintegy 600 millió forintos többletbevételt várnak. A változás elsősorban a nagyobb üzleteket, telephelyeket, valamint a pénzügyi, távközlési és energiaellátó vállalkozásokat érinti.
A város pénzügyi nehézségei miatt a Tiszaligeti Élményfürdő öthónapos bezárása is felmerült. Györfi Mihály polgármester azonban egy újabb szakértői vélemény alapján visszavonta az előterjesztést.
Budapest 120 milliárdot kapott a kormánytól, a kerületek vezetői mégis árulást emlegetnek
Budapest októberben 120 milliárd forintos állami támogatásról állapodott meg a kormánnyal, amivel a főváros elkerülhette a fizetésképtelenséget. Ennek fejében Karácsony Gergely főpolgármester vállalta a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perek visszavonását, a megállapodás részeként pedig arról is megegyezett a kormánnyal, hogy a parkolás üzemeltetése és bevételei a kerületektől a fővároshoz kerüljenek.
A 120 milliárd forintból 90 milliárdot az idei szolidaritási hozzájárulás rendezésére fordítanak, a fennmaradó 30 milliárdból pedig más tartozásokat fizethetnek ki. A kormány költségvetési felügyelőt rendel Budapesthez, amelynek jövőre legalább 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait.
Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely a kerületi polgármesterekkel nem egyeztetett a parkolás átvételéről, noha a változtatás jelentős bevételektől foszthatja meg az érintett önkormányzatokat. Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, Angyalföld és Zugló vezetői közösen tiltakoztak a megállapodás ellen. Becslésük alapján a hat kerület összesen mintegy 9 milliárd forintot veszíthet.
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester egyenesen árulásnak nevezte Karácsony döntését, Pikó András józsefvárosi polgármester pedig bejelentette, hogy kerülete felfüggeszti tagságát a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében. Az érintett polgármesterek jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.
Zalaegerszegen rendezvényeket mondanak le, Szombathelyen milliárdok hiányozhatnak
Zalaegerszegen közel 800 millió forintos megtakarítási programot jelentett be Balaicz Zoltán polgármester. A város lemondja a 2027-es Egerszeg Fesztivált és több kulturális rendezvényt, csökkenti a vezetői juttatásokat, valamint felülvizsgálja a sporttámogatásokat.
- Az oktatási, kulturális, szociális és sportcélú támogatásokból 111 millió,
- az utak, járdák és közterületek fenntartásából 221 millió forintot vonnak el.
- A vállalkozások építményadójának általános mértéke 8,3 százalékkal nő,
- a több lakóingatlannal rendelkezőknek pedig a második ingatlantól havi 3750 forintos kommunális adót kell fizetniük.
Szombathely jövő évi költségvetéséből 4–5 milliárd forint hiányozhat. A város 400–500 millió forinttal kevesebb iparűzési adóra számít, az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak építéséhez kapcsolódó kisajátítások leállítása miatt pedig további 2 milliárd forinttól eshet el. A település pénzügyi helyzetét az is nehezíti, hogy egyelőre bizonytalan az azbesztmentesítésre igényelt állami támogatás sorsa. Egerben pedig Vágner Ákos polgármester mintegy 4 milliárd forintos hiányról beszélt.
Békéscsabán adót emelnek, Miskolcon a parkolás is drágulhat
Békéscsabán az eredetileg tervezett 7,5 milliárd helyett 6,5 milliárd forint iparűzésiadó-bevételt várnak az idén. Szarvas Péter polgármester a bevételkiesés ellenére stabilnak nevezte a város pénzügyi helyzetét, mindenesetre a közgyűlés már döntött az építményadó és az idegenforgalmi adó jövő évi megemeléséről.
Az építményadó 20–25 százalékkal nő, amitől 150–160 millió forintos többletbevételt várnak, az idegenforgalmi adó pedig vendégéjszakánként 400-ról 550 forintra emelkedik.
Miskolc is fizetési haladékot kért a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, illetve a november 26-i közgyűlés napirendjén az idegenforgalmi adó szabályainak módosítása szerepel, a helyi média pedig jelentős parkolásidíj-emelési tervekről számolt be.
Szentendrén közel 800 millió forint iparűzési adó esett ki az idei bevételekből. A város a kulturális intézményeken kénytelen spórolni: a Ferenczy Múzeumi Centrum működéséhez biztosított évi 560 millió forintos hozzájárulást a városvezetés a továbbiakban nem tartja fenntarthatónak.
Noha a kormány jelezte, hogy 2027-re országosan 15 százalékkal csökkentené a szolidaritási hozzájárulást, ám korántsem biztos, hogy ez elegendő lesz az önkormányzatok pénzügyi gondjainak enyhítésére. Ugyan Budapest már különmegállapodással biztosította a működéséhez szükséges forrásokat, a vidéki városoknak viszont továbbra is komoly megszorításokkal kell számolniuk.