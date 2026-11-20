Új kezdeményezéssel jelentkezett a magyarországi online kereskedelmi szektor egyik szakmai szervezete, a Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ ): első alkalommal mutatták be azt a "térképet", aminek célja, hogy struktruált formában tegye áttekinthetővé a hazai digitális ökoszisztémát. Miközben az elmúlt években (de minimum a Covid-19-járvány után) közmondásszerűvé vált az online kereskedelem erősödése, az aköré épülő ökoszisztémáról önmagukban releváns, de összességében fragmentált, módszertanilag nem feltétlen harmonizált értékelésekből lehetett képet alkotni. A DKSZ ökoszisztéma térképe azzal az igénnyel lép fel, hogy referenciális értékű legyen a hazai kiskereskedelmi ökoszisztéma értékelésében, később pedig ne csak pillanatképet, hanem a változások folyamatait is lekövethetővé tegye.

Először mutattak be a magyarországi online kereskedelem ökoszisztémáját egységes struktúrában bemutató jelentést (illusztráció)

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Ocskay László a DKSZ elnöke, valamint Madar Norbert alelnök, a PwC igazgatója köszöntőjükben arról beszéltek, hogy a digitális kereskedelem nem formálható egyetlen szakmai szövetség által. Bíró Pál, a DKSZ társaalapítója, a Goolge országigazgatója pedig arról beszélt, hogy a DKSZ életre hívása köthető a Covid-19 időszakához. Ennek során a lehetőség nyílt mélyebb elemzéseket végezni az online kereskedelem állásáról, folyamatairól. Akkor a magyar online kereskedelem forgalom 50 százaléka köthető volt belföldi tulajdonú cégekhez, miközben a régióban az online keresekdelemben már akkor is erős Csehországban 80 százalék. A cél akkor az volt, hogy rendszerezetten lehessen látni és láttatni a lezajló folyamatokat.

Az eseményen az online kereskedelemben érdekelt több – jelentős – magyarországi szervezet és cég is képviseltette magát, így például az online média és a logisztikai szektor képviselői is. Ezek a szereplők ugyanis éppúgy fontos részei a hazai online ökoszisztémának. Az arról első alkalommal bemutatott térképnek az egyik célja, hogy ezeket a szereplőket egy korábban nem látott, egységes módszertannal készített struktúrába helyezze el.

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Mire lehet alkalmas ez utóbbin túl egy ilyen átfogó jelentés? Dr. Kozák Tamás, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelemért felelős helyettes államtitkára előadásában úgy fogalmazott, hogy

ma a kereskedelempolitikában azt a pontot keressük, hogy ha történik egy beavatkozás a szektorban, akkor annak milyen hatása van a gazdaság egészére.

Kozák szerint meg kell érteni a gazdaságpolitikával foglalkozóknak is, hogy a bavatkozásoknak hatásuk van a gazdaság egészére, a GDP-re is, miközben a szektor hozzáadott értéke magas. Ebben a belátási folyamatban jelentős szerepet juthat a DKSZ által most első alkalommal bemutatott eszköz.