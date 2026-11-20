Az online kereskedelem bővülését egyelőre nincs, ami megállítsa, de a boltoknak sem kell készülni még a halotti torra – úgy mutatták be a hazai e-kereskedelmet, ahogy korábban még nem láthattuk
Új kezdeményezéssel jelentkezett a magyarországi online kereskedelmi szektor egyik szakmai szervezete, a Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ ): első alkalommal mutatták be azt a "térképet", aminek célja, hogy struktruált formában tegye áttekinthetővé a hazai digitális ökoszisztémát. Miközben az elmúlt években (de minimum a Covid-19-járvány után) közmondásszerűvé vált az online kereskedelem erősödése, az aköré épülő ökoszisztémáról önmagukban releváns, de összességében fragmentált, módszertanilag nem feltétlen harmonizált értékelésekből lehetett képet alkotni. A DKSZ ökoszisztéma térképe azzal az igénnyel lép fel, hogy referenciális értékű legyen a hazai kiskereskedelmi ökoszisztéma értékelésében, később pedig ne csak pillanatképet, hanem a változások folyamatait is lekövethetővé tegye.
Ocskay László a DKSZ elnöke, valamint Madar Norbert alelnök, a PwC igazgatója köszöntőjükben arról beszéltek, hogy a digitális kereskedelem nem formálható egyetlen szakmai szövetség által. Bíró Pál, a DKSZ társaalapítója, a Goolge országigazgatója pedig arról beszélt, hogy a DKSZ életre hívása köthető a Covid-19 időszakához. Ennek során a lehetőség nyílt mélyebb elemzéseket végezni az online kereskedelem állásáról, folyamatairól. Akkor a magyar online kereskedelem forgalom 50 százaléka köthető volt belföldi tulajdonú cégekhez, miközben a régióban az online keresekdelemben már akkor is erős Csehországban 80 százalék. A cél akkor az volt, hogy rendszerezetten lehessen látni és láttatni a lezajló folyamatokat.
Az eseményen az online kereskedelemben érdekelt több – jelentős – magyarországi szervezet és cég is képviseltette magát, így például az online média és a logisztikai szektor képviselői is. Ezek a szereplők ugyanis éppúgy fontos részei a hazai online ökoszisztémának. Az arról első alkalommal bemutatott térképnek az egyik célja, hogy ezeket a szereplőket egy korábban nem látott, egységes módszertannal készített struktúrába helyezze el.
Minden szabályozásnak a fogyasztóvédelem a célja, közben Ázsia viszi a prímet – ezek az online kereskedelem trendjei
Mire lehet alkalmas ez utóbbin túl egy ilyen átfogó jelentés? Dr. Kozák Tamás, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelemért felelős helyettes államtitkára előadásában úgy fogalmazott, hogy
ma a kereskedelempolitikában azt a pontot keressük, hogy ha történik egy beavatkozás a szektorban, akkor annak milyen hatása van a gazdaság egészére.
Kozák szerint meg kell érteni a gazdaságpolitikával foglalkozóknak is, hogy a bavatkozásoknak hatásuk van a gazdaság egészére, a GDP-re is, miközben a szektor hozzáadott értéke magas. Ebben a belátási folyamatban jelentős szerepet juthat a DKSZ által most első alkalommal bemutatott eszköz.
Kozák Tamás szerint fontos látni: az e-kereskedelemben megjelenő, hihetetlenül gyors technológiai változásokat az ország- vagy EU-szintű hatóság próbálja szabályozni, olykor lekövetve ezeket az átalakulásokat, mert – fogalmazott a helyettes államtitkár – „a fogyasztók érdeke a legfontosabb”. Csakhogy a szakpolitikai intézkedéseknek a hatása a piacra sokszor rejtve marad, egyszerűen azért, mert a kereskedelmi politikák kidolgozói sem rendelkeznek minden olyan adattal vagy eszközzel, amelynek segítségével az áttételes hatások feltérképezhőtév válnak. Kozák Tamás szerint három tényezőt kell figyelembe venni a támogatási programok és szakpolitikák kidolgozásnál.
Szakpolitikai döntéshozatalra pedig szükség van. Több modellezés és előrejelzés létezik az e-kereskedelmi szektor fejlődésére, ezek között lehetnek számbeli eltérések, de a tendenciák világosak. A Kozák Tamás által ismertetett adatok szerint 2029-re az alábbi nagyrégiós növekedési prognózisok adhatók a világ jelentős, tömbszerűnek tekintett piacaihoz képest (zárójelben a 2024-hez viszonyított növekedési arányszám szerepel):
- EU: 977,2 milliárd dollár (9,1 százalék);
- Afrika: 56,03 milliárd dollár (10,1 százalék);
- Amerika: 2 229,91 milliárd dollár (9,2 százalék);
- Ázsia: 3 147,32 milliárd (9,8 százalék).
Ezek a számok (különösen pedig a növekedési arányok) az e-kereskedelem további térnyerését vetítik előre. Az online kereskedelem a globális 2026-os prognózis szerint 15,9 százalékos arányt ér el a teljes kereskedelmi forgalomból, 2030-ra 17 százalékra várható. Ebből ugyanakkor az is látszik, hogy
az offline kereskedőknek még nem kell halotti torra készülni, már csak azért sem, mert az offline kereskedelemben sok olyan élményelem van, ami megtartja az offline vásárlási formát"
– fogalmazott Kozák Tamás, kitérve annak jelentőségére is, hogy az online sok vásárlásnál is az offline vásárlás előkészítésének terepét jelenti.
Azt ugyanakkor látni kell, hogy míg Európában és Magyarországon is viszonylag fejlett a digitális ökoszisztéma, Észak-Amerikáról pedig különösen ezt gondolhatjuk, addig a két nagy tömb együttesen éri el az ázsiai online kereskedelmi forgalmat (melynek zömét Kína, India és Japán adja). Az internetpenetráció mellett a bővülő GDP, valamint az online vásárlás mint forma terjedése bővítheti az e-kereskedelmi forgalmat Kozák Tamás szerint: ha jól megy az országnak, az emberek is többet költenek, nálunk például minden 100 forintból 50 a kereskedelemben köt ki a helyettes államtitkár szerint.
Ha pedig az online vásárlások térnyerése folytatódik, az nyilván lecsapódik majd a kereskedelmi adatokon is. Elegendő csak arra gondolni, hogy a 2023-as adatok szerint az Amazon és a Tmall-Alibaba együtt a teljes online kereskedelemben márkaforgalmának harmadát vitte, azaz „nincs még egy olyan szektora a gazdaságnak, ahol ilyen koncentárió mint az e-kereskedelemben” Kozák Tamás szerint. Érdekes ugyanakkor, hogy az adatok alapján az e-kereskedelmi szektor Magyarországon megrekedt 10 százalék körüli szinten a teljes kereskedelmen belül. Kozák Tamás szerint a kkv-k területén van házi feladata a gazdaságpolitkának, hogy erősíteni tudják a kkv-k online kereskedelmi szerepvállalását.
Több tízezer szereplő került fel a haza e-kereskedelmi ökoszisztéma térképére
Ocskay László és Madar Norbert pretentációjukban arról beszéltek, hogy az online kereskedelmben részt vevőknek van lehetőségük arra, hogy fejlődjenek folyamataik mérésében, például abban, hogy omnichanel esetén értékeljék, mi az ami betereli a boltba a vásárlóikat. Ehhez persze érdemes strukturáltan látni a magyar kereskedelmi ökoszisztémában felbukkanó összesen több tízezer aktort, amihet a DKSZ térképe referencia lehet.
A térkép felrajzolásában az elemzők 30 ezernél több szereplőt értékeltek az e-kereskedők közül, 300-nál több szereplőt az ökoszisztémában érintett szereplők közül. Ezek árbevétele összesítve meghaladja a 7000 milliárd forintot (de a GDP szempontjából ezek nem összeadhatók, mivel egy szereplő az ökoszisztéma négy fő rétegét tekintve akár többen is megjelenhet). A térkép pedig nem értékítélet, és nem kizárást jelent azok felé, akik nem szerepelnek rajta, s nem a TEOR-számok alapján osztályoz, hanem az online kereskedelemben betöltött szerepe szerint.
A digitális kereskedelmben a legkevésbé a kereskedelembez kell érteni
– idézi Madar Norbert az elsőre erősnek tűnő állítást az elemzés lehetséges következtetései közül. Ezzel arra utalt, hogy a DKSZ szakértői szerint a kereskedelemben rengeteg más szempontot (pl. logisztika, készletgazdálkodás, fogyasztók védelme) kell valójában figyelembe venni és otthonosan mozogni azokban az online térben értékesíteni kívánóknak. A térkép 4 rétegre bontja az ökoszisztémát, amiben a jéghegy-hasonlat alapján a fizikai termékek adásvétele csak az első, felszín feletti szint, és a másik 3 réteg rendszerezett áttekintése segíthet megérteni az online térben kereskedők előtt álló tényleges kihívásokat.
Madar és Ocskay szerint az imént említett 7 000 milliárd forintos összeg nem a teljes ökoszisztéma valós üzleti potenciálja, hanem azon vállalatok bevételeit illeti, akik érintettek az ökoszisztémában (tehát lehetséges, hogy máshonnan is származik bevétele). Ezek megoszlása a következők szerint alakul az említett jéghegy-struktúrában.
1. réteg: 30 000-nél több szereplő, becsült 2 100 milliárd forint piacmérettel, ebből importkereskedelem 400 milliárd foint (2025-ös adatok). Ez valójában „a látható tér”, azaz a jéghegy csúcsa, a felhasználók által a teljes ökoszisztémából jellemzően érzékelt réteg viszonteladókal, gyártói vagy márkatulajdonosi közvetlen értékesítéssel, piactér-üzemeltetőkkel, piactéri értékesítőkel.
2. réteg: digitális szolgáltatásértékesítők tartoznak ide, 70-nél több szerelő, az érintett cégek árbevétele 4 600 milliárd forint. Ezen belül helyezkedik el például a jegyértékesítési piac (50 milliárd forint), az apróhirdetési piac (30 milliárd) forint, digitális tartalompiac (100 milliárd forint). Ebben a rétegben található az utazás és a mobilitási, azaz olyan kategóriák, melyeknél a vásárlások végén nem fizikai terméket kap kézhez a vásárló.
3. réteg: ökoszisztéma-szolgáltatókkal, 100-nál több céggel, összesen 620 milliárdos árbevétellel. A logisztikai piac 230 milliárd forintot, míg a fulfillment piac 10 milliárd forintot ér el ezen a területen (a PwC adatai).
4. réteg: a „jéghegy körüli” víz, környezetalakító szervezetek, pl. hatóságok és szabályozók sorolhatók ide.
Madar Norbert elmondta, hogy kormányzati oldalról jó a fogadtatása a DKSZ kezdeményezésének, és a következő hetekben egyeztetések várhatók arról, hogyan lehetne a jövőben az ökoszisztéma szabályozási kérdéseit egy minisztérium alá terelni.
Így vásárolunk most Magyarországon az online térben
Miért fontos a Kozák Tamás által is említett szempont a szakpolitikai döntések hatásainak jobb megértése tekintetében? Az adatok szeint 2,5-es hozzáadott érték jut egy foglalkoztatottra a külföldi irányítású kereskedelmi cégeknél, a hazai irányítású szervezetekhez képest – hívta fel a figyelmet Ocskay László, ami egy mutató arra, hogy a hazai e-kereskedelmi szektornak van miben felzárkózni, fejlődni, ez pedig csak megfelelő adatok alapján lehetséges.
Milyen, a térkép tekintetében makroszintnek nevezhető adatok árulkodnak a hazai e-kereskedelmi ökoszisztéma aktuális állapotáról? Meglepően izgalmasak, különösen a hazai e-keresekedelem 5-10 éves visszatekintésben látott átalakulásához képest. Madar Norbert – aki a PwC egyik igazgatójaként a hazai e-kereskedelem egyik legavatottabb szakértője – a DKSZ térképének adatai mellett a fogyasztási szokások, elvárások átalalkulásáról is beszélt.
Nem pusztán az ár, hanem most már inkább a szolgáltatási szint versenyez az online kereskedelmi piacon, miközben a nemzetközi szereplők erősödése révén a piac erősen importvezérelt, a hazai vállalkozásokat pedig az exportkényszer felé hajtja
– mondta Madar Norbert az e-kereskedelem mostani állapotáról, összehasonlításban a 2015-ös adatokhoz képest.
Ugyanakkor a 2025-ös bővülést követően 2026 első felében is pozitív tartományban maradt a kereskedelem erősödése, és 2026-ban azt látni az előző évekkel összevetésben, hogy az online kereskedelem újra dinamikusan bővül. 2026 végéig várhatóan 100 millió darab rendelési számot bonyolít le a piac (2018-ban még 32,7 millió volt ez a szám), és ez még nem is azonos a csomagszámmal (logisztikai szempontból ezt 1,2-vel kell szorozni). Már 4,4 millióan vásárolnak online, ezen belül elképesztő, 2,4 millióra tehető azok száma, akik valaha vásároltak a Temuról (ez a teljes lakosság 25 százaléka).
Egyáltalán nem csak a húszéveseké a világ az online térben
Érdekes ugyanakkor, hogy míg a teljes magyarországi felnőtt lakosság átlagéletkora 50 év, addig az online vásárlók átlagéletkora 51 év, azaz a közvélekedéstől némileg eltérően, az online vásárlás korosztályi terepe nem vagy nem csak a fiataloké (miközben területeileg a budapesti koncentráció jelentős). Az online vásárlók negyede nem tekinhető rendeszeres vásárlóknak, de ők adják a csomagforgalom 77 százalékát. A legnagyobb logisztikai szolgáltató ebben az ökosziszémában a GLS. A magyarországi logisztikában az egy csomagra jutó árbevétel 1186 Ft.
Azt a maga által megfogalmazott kérdést, miszerint ki diktálja a tempót az e-kereskedelemben, Madar Norbert nem válaszolta meg, hanem tudatosan továbbgondolási szándékkal hagyta nyitva. A DKSZ által bemutatott átfogó e-kereskedelmi ökoszisztéma-térkép, a Kozák Tamás által előrejelzettek alapján az bizonyos: „tempó” van az e-kereskedelemben.