Kimondta az Opel magyarországi gyárának vezetője: komoly extra költségeket okozott a forint és az energia ára – közben új korszak kezdődik Szentgotthárdon

Komoly többletköltségeket okozott az idei évben az energiaárak és a forint–euró árfolyam kiszámíthatatlansága az Opel szentgotthárdi gyárának – erről beszélt Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd Kft. gyárigazgatója és ügyvezető igazgatója a TechTogether konferencia autóipari kerekasztal-beszélgetésén.

Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd Kft. gyárigazgatója és ügyvezető igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Stellantis csoporthoz tartozó vállalat vezetője szerint a gyár mindennapi működésében az energiaköltségek jelentik az egyik legnagyobb kihívást. Nem pusztán az energia ára okoz problémát, hanem a nehéz tervezhetőség és a rövid idő alatt bekövetkező változások is. A másik komoly nehézség a forint árfolyamának ingadozása: az euróban könyvelő vállalatoknál ez a bérekre, szerződésekre és más költségelemekre is hatással van.

Teljes kapacitással gyárt az Opel, jövőre új termék érkezik

A költségoldali nehézségek ellenére a szentgotthárdi gyár termelési helyzete kedvező. Mesics beszámolója szerint jelenleg két hagyományos belső égésű motort gyártanak. Az 1,2 literes motor gyártása teljes kapacitással, heti 160 órában zajlik, miközben az 1,6 literes motor termelési kapacitását is növelik. A vállalat az elektromos hajtáshoz kapcsolódó gyártás elindítására készül. A tervek szerint 2027 végén kezdődhet meg az új elektromos termék sorozatgyártása Szentgotthárdon. Ezzel az üzem három különböző termékre támaszkodhat, ami rugalmasabb alkalmazkodást tesz lehetővé. Bár az autóipar az elektrifikáció irányába halad, a belső égésű motoroknak még mindig van szerepük, mert a piacok eltérő ütemben alakulnak át.

Ausztria elszívja a magyar munkaerőt

A gyár másik problémája a megfelelő munkaerő biztosítása. A vállalatnál jelenleg mintegy 1100-an dolgoznak, mellettük további körülbelül 300 munkavállaló végez tevékenységet a gyár területén.

Nyugat-Magyarországon különösen erős Ausztria munkaerő-elszívó hatása, miközben a belföldi mobilitás viszonylag alacsony.

A gyárigazgató szerint hosszabb távon az automatizálás és a termelékenység növelése jelenthet megoldást, de az átmeneti időszakban továbbra is sok fizikai munkavállalóra van szükség. Ezért a külföldi munkavállalók szabályozásakor az ipar jelenlegi munkaerőigényét is figyelembe kell venni.