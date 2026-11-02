Az új magyar kormány az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának növelését tervezi. Budapest ehhez a Washingtonnal kötött megállapodásokat, valamint a már meglévő energetikai infrastruktúrát kívánja igénybe venni. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt, miután összegezte első, október 27-29. között tett washingtoni látogatásának tapasztalatait – írja az orosz MK.ru.

Moszkváig jutott Orbán Anita washingtoni látogatásának híre/Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

Orbán Anita az amerikai földgázimport növeléséről beszélt

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy 2025 decemberében az amerikai Chevron és az állami tulajdonú MVM ötéves szerződést kötött. Ennek értelmében évente 400 millió köbméter földgáz érkezhet Magyarországra az Egyesült Államokból. Orbán Anita elmondása szerint amerikai földgáz már most is érkezik Magyarországra. Budapest ugyanakkor kész növelni az import mennyiségét, amennyiben a beszállítók versenyképes árat kínálnak.

Az energetikai együttműködés további lehetőségeit egy magyar-amerikai szándéknyilatkozat teremtheti meg. A dokumentum Magyarország részvételéről szól a Trump Peace Pipelines Framework elnevezésű programban, amelynek célja a közép- és kelet-európai csővezeték-infrastruktúra fejlesztése az amerikai LNG szállításának elősegítése érdekében.

A megállapodást október 29-én, Washingtonban írta alá Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott találkozóján. A magyar tárcavezető azt várja, hogy a programhoz való csatlakozás kedvező feltételek mellett biztosíthat szélesebb hozzáférést a különböző energiaforrásokhoz.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy az energiahordozók ára továbbra is a magyar gazdaság egyik meghatározó kérdése. A kormány célja, hogy versenyképes áron biztosítsa az ellátás folyamatosságát, diverzifikálja a beszerzési forrásokat, és ezáltal erősítse az ország energetikai önállóságát.

Újabb amerikai szállítási szerződések gyors megkötésére azonban egyelőre nem lehet számítani. A külügyminiszter magyarázata szerint a többletmennyiségek beszerzéséhez előbb közbeszerzési, illetve tendereztetési eljárásokat kell lefolytatni, meg kell vizsgálni a vállalatok ajánlatait, valamint ellenőrizni kell, hogy rendelkezésre áll-e elegendő szabad kapacitás a gáztároló és -fogadó terminálokon, illetve a csővezeték-hálózatban.