Orbán Anitáék erről egy szót se szóltak: Magyarország orosz céget menthetett meg az uniós szankciótól – Brüsszelből szivárgott ki

Négy orosz vállalat tűnt el az EU szankciós listájáról – ezzel a címmel jelent meg a napokban egy tényfeltáró írás a Szabad Európa Rádió orosz nyelvű szolgálatának, a Radio Szvoboda portálján. Ebben Magyarország közbenjárását is nevesítik, azonban az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium nem reagált ezekre az információkra.

Orbán Anita erről egy szót se szólt: Magyarország orosz céget menthetett meg az uniós szankciótól / Fotó: NurPhoto via AFP

A cikk azt állítja a „Szisztyema” (Sistema) oknyomozó projektre hivatkozva, hogy az Európai Unió új, az uniós tagállamok állandó képviselői által november 11-én jóváhagyott szankciós listája négy jogi személlyel kevesebbet tartalmaz annál, mint amelyről eredetileg tárgyaltak.

Fontos, hogy menetrend szerint várhatóan hétfőn, vagyis november 16-án fogadják el véglegesen az Európai Unió új szankciós listáját. Ezen 113 természetes és jogi személy szerepel, köztük 50 bank, energetikai vállalatok, valamint az orosz árnyékflottához köthető struktúrák.

A döntés az EU Külügyek Tanácsának ülésén születhet meg órákon belül. A lista az EU Hivatalos Lapjában való megjelenéskor lép hatályba. Ha a tanácsi határozat ma megjelenik, abból ellenőrizhető lesz, hogy a négy cég valóban nincs-e rajta a listán.

A Külügyek Tanácsán hivatalból a külügyminiszter képviseli Magyarországot, aki jelenleg Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter. Hivatalos jelzés arra vonatkozóan, hogy ő ma személyesen ott lesz Brüsszelben, nem ismert. Bevett gyakorlat, hogy néha államtitkár vagy az állandó képviselő helyettesíti a minisztert. Mindenesetre a Tanács az ülés után közzéteszi a résztvevők listáját, és a Külügyminisztérium is be szokott számolni róla.

Ezek az orosz cégek kerülhettek le az uniós szankciós listáról

Visszatérve a Szabad Európa közlésére, azt írják, hogy a „Szisztyema” adatai szerint az egyeztetések során a listáról lekerült

az Első Befektetési Bank (Pervij Inveszticionnij Bank – PIB),

a Befektetési Szövetkezeti Bank (Inveszticionnij Kooperativnij Bank – IK Bank),

a RESZO Kredit (RESO Credit) bank,

valamint a TANEKO olajipari vállalat.

Ezek mindegyike európai részvényesek érdekszférájába tartozik. Az Első Befektetési Bank 67,11 százalékos részesedését 2018-ban a bolgár Starcom Holding vásárolta meg, amelynek 2021-re a tőkeemelések révén 97,76 százalékra nőtt a tulajdonosi aránya. (Később egy oroszországi bírósági eljárást követően 93,19 százalékra csökkent.)