Orbán Anitáék erről egy szót se szóltak: Magyarország orosz céget menthetett meg az uniós szankciótól – Brüsszelből szivárgott ki
Négy orosz vállalat tűnt el az EU szankciós listájáról – ezzel a címmel jelent meg a napokban egy tényfeltáró írás a Szabad Európa Rádió orosz nyelvű szolgálatának, a Radio Szvoboda portálján. Ebben Magyarország közbenjárását is nevesítik, azonban az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium nem reagált ezekre az információkra.
A cikk azt állítja a „Szisztyema” (Sistema) oknyomozó projektre hivatkozva, hogy az Európai Unió új, az uniós tagállamok állandó képviselői által november 11-én jóváhagyott szankciós listája négy jogi személlyel kevesebbet tartalmaz annál, mint amelyről eredetileg tárgyaltak.
Fontos, hogy menetrend szerint várhatóan hétfőn, vagyis november 16-án fogadják el véglegesen az Európai Unió új szankciós listáját. Ezen 113 természetes és jogi személy szerepel, köztük 50 bank, energetikai vállalatok, valamint az orosz árnyékflottához köthető struktúrák.
A döntés az EU Külügyek Tanácsának ülésén születhet meg órákon belül. A lista az EU Hivatalos Lapjában való megjelenéskor lép hatályba. Ha a tanácsi határozat ma megjelenik, abból ellenőrizhető lesz, hogy a négy cég valóban nincs-e rajta a listán.
A Külügyek Tanácsán hivatalból a külügyminiszter képviseli Magyarországot, aki jelenleg Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter. Hivatalos jelzés arra vonatkozóan, hogy ő ma személyesen ott lesz Brüsszelben, nem ismert. Bevett gyakorlat, hogy néha államtitkár vagy az állandó képviselő helyettesíti a minisztert. Mindenesetre a Tanács az ülés után közzéteszi a résztvevők listáját, és a Külügyminisztérium is be szokott számolni róla.
Ezek az orosz cégek kerülhettek le az uniós szankciós listáról
Visszatérve a Szabad Európa közlésére, azt írják, hogy a „Szisztyema” adatai szerint az egyeztetések során a listáról lekerült
- az Első Befektetési Bank (Pervij Inveszticionnij Bank – PIB),
- a Befektetési Szövetkezeti Bank (Inveszticionnij Kooperativnij Bank – IK Bank),
- a RESZO Kredit (RESO Credit) bank,
- valamint a TANEKO olajipari vállalat.
Ezek mindegyike európai részvényesek érdekszférájába tartozik. Az Első Befektetési Bank 67,11 százalékos részesedését 2018-ban a bolgár Starcom Holding vásárolta meg, amelynek 2021-re a tőkeemelések révén 97,76 százalékra nőtt a tulajdonosi aránya. (Később egy oroszországi bírósági eljárást követően 93,19 százalékra csökkent.)
A 2025 végén közzétett jelentés szerint a Starcom Holding továbbra is a PIB 93,2 százalékának tulajdonosa, de „a geopolitikai helyzet, valamint az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció által az Oroszország és Ukrajna közötti katonai konfliktus miatt bevezetett korlátozó intézkedések következtében” nem tud rendelkezni a befektetésével.
A kazanyi Befektetési Szövetkezeti Bank („IK Bank”) szintén bolgár üzleti körökhöz kötődik. A Chimimport csoporthoz tartozó bolgár Központi Szövetkezeti Bank 2011-ben megvásárolta a TatInvesztBank részvényeinek 9,9 százalékát, majd 2014-re 56,2 százalékra növelte részesedését. Az orosz bank ekkor változtatta meg a nevét IK Bankra. Majd 2021-re a Chimimport csoport már az orosz bank 86,27 százalékát ellenőrizte.
A RESZO mögött francia szál húzódik meg, 2008-ban ugyanis a francia AXA biztosítói csoport megszerezte a RESZO-Garantyija (RESO-Garantia) orosz biztosító részvényeinek 36,7 százalékát, amely később a RESZO Kredit bank 100 százalékos közvetlen tulajdonosává vált. Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete után az AXA bejelentette, hogy beszünteti az új biztosítási és viszontbiztosítási szerződések kötését Oroszországban, és visszahívta képviselőit a RESZO-Garantyija igazgatótanácsából, de befektetését megtartotta. A 2026 első félévéről szóló beszámoló szerint a francia csoport részesedése az orosz biztosítóban 38,61 százalék.
Orbán Anita erről nem beszélt: Magyarország orosz céget menthetett meg az uniós szankciótól
Magyarország az utolsó cég, a TANEKO kapcsán érdekelt. Még 2021-ben a magyar Mol-csoport és a Tatnyeft leányvállalata, a TANEKO közös vállalatot hozott létre „RMB-RUSSZ” néven útépítési bitumen gyártására Tatárföldön. A Szabad Európa cikke szerint a Mol az alaptőke 51 százalékát szerezte meg, és az orosz cégnyilvántartási adatok szerint a Mol az ukrajnai háború kitörése után is megtartotta részesedését a közös projektben,
de a beruházást befagyasztották, 2022 decemberében pedig a magyar vállalat közölte, hogy nem kívánja folytatni az építkezés finanszírozását.
A Szabad Európa két brüsszeli forrása viszont elmondta, hogy az Első Befektetési Bankot és a Befektetési Szövetkezeti Bankot a bolgár fél kérésére hagyták ki a szankciós lista végleges változatából. A RESZO Kredit törlését Franciaország képviselői kérték, a TANEKO esetében pedig Magyarország.
A Szabad Európa Rádió újságíróinak megkeresésére sem Bulgária, sem Franciaország, sem Magyarország nem válaszolt. Egyébként nem ez lenne az eslő eset, hogy uniós tagországok kérésére módosulhat a szankciós lista Oroszország ellen. Októberben az EU soron következő szankciós listájának egyeztetésekor Észtország kérésére szintén megmenekült egy vállalat.