Orbán Anita szerint Magyarország az uniós határidőknél korábban is felhagyhat az orosz olaj és földgáz vásárlásával. Közben az európai vevők a közelgő tilalom előtt nemhogy visszafogták volna a beszerzést, hanem több gázt vettek az egyik legnagyobb orosz sarkvidéki projektből, mint egy évvel korábban.

Ezt jobb, ha tudja Orbán Anita: miközben Magyarország le akar válni az orosz energiáról, Nyugat-Európába ömlik a gáz – 8,7 milliárd eurót fizettek érte Putyinnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unió kikötőibe január és október között 12,89 millió tonna cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezett az orosz Jamal-projektből, 6,3 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A Kpler adatait elemző Urgewald környezetvédő szervezet 8,7 milliárd euróra becsülte a behozatal értékét. Az EU tíz hónap alatt 21 százalékkal költött többet a jamali gázra, mint 2025 egészében – írta az Euronews.

Franciaországba ment az októberi uniós rakományok 70 százaléka

Októberben szeptemberhez képest 11 százalékkal kevesebb jamali LNG érkezett az unióba, a behozatal becsült értéke mégis 2,6 százalékkal, 839 millió euróra emelkedett. Az európai irányadó gázár ugyanis megawattóránként 86,79 euróra nőtt, több mint kétszeresére az Irán elleni amerikai–izraeli háború előtti szintnek.

Az októberben az EU-ba érkező jamali gáz 70 százalékát Franciaország fogadta.

Az EU 2027. január 1-jétől tiltja meg a meglévő hosszú távú szerződések alapján érkező orosz LNG behozatalát. A mostani vásárlások tehát még a tilalom előtt történtek, de az arányok megmutatják, mekkora piacot veszíthet el a Jamal-projekt. Az első tíz hónapban a világszerte nyilvántartott jamali szállítások 81 százaléka uniós kikötőkbe futott be.

Itthon már arról van szó, hogy nem várnák meg az uniós határidőt

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Orbán Anita külügyminiszter szerint Magyarország akár az uniós előírásoknál gyorsabban is leválhat az orosz energiaforrásokról. A Mol már vizsgálja, hogyan szerezhetne be nem orosz kőolajat a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül. A magyar vita tehát nem a januártól tiltott, hajón érkező LNG-ről szól, hanem a vezetékes gáz és olaj kiváltásáról.

Igor Juskov orosz energetikai elemző szerint a határidő előtti leválásnak két költsége lehet. Egyfelől drágulhat az alternatív beszerzés és a szállítás, másfelől a Gazprom kártérítést követelhet, ha a magyar fél saját döntéséből mondja fel a hosszú távú gázszerződést. Ez az elemző által felvetett kockázat, nem bejelentett orosz követelés.