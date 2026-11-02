Orbán Anita büszkén jelentette be, hogy legyőzte Szijjártó Pétert Amerikában: még örült is neki, hogy Rubio két napig várakoztatta – elárulta, miről állapodott meg Washingtonban
Minden várakozásukat felülmúlta a washingtoni látogatás – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter az ATV Heti Napló című műsorában Sváby Andrásnak. A magyar diplomácia vezetője különösen nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter mellett több magas rangú kormányzati tisztviselővel is tárgyalhatott, szerinte harminc éve nem történt ilyen fontos találkozás.
Orbán Anita beszámolt arról is, hogy két és fél nap alatt két miniszteri, egy miniszterhelyettesi és egy elnöki főtanácsadói találkozón vegyen részt Washingtonban. A tárgyalássorozatot az amerikai kormányzat bizalmának és a magyar-amerikai kapcsolatok felértékelődésének bizonyítékaként értékelte, hiszen még csak fél éve dolgozik a Magyar-kormány. A külügyminiszter úgy fogalmazott, jelzésértékű, hogy egy friss kormányt ilyen gyorsan fogadta a világ vezető hatalma.
Az összehasonlításból azonban kimaradt egy meghatározó körülmény, mégpedig az, hogy
Szijjártó Péter a Biden-adminisztráció idején egészen más politikai környezetben dolgozott, mint amilyenben Orbán Anita most Washingtonba érkezett.
A demokrata kormányzat és az Orbán-kormány kapcsolatai meglehetősen hűvösek voltak, és tartós politikai és ideológiai nézetkülönbségek terhelték. Donald Trump 2025 januári hivatalba lépésével viszont alapvetően megváltozott a helyzet. Orbán Viktor és az amerikai elnök már korábban szoros, a felek szerint baráti és politikai kapcsolatot épített ki, amely Trump visszatérésével kormányközi szinten is új lendületet kapott.
Szijjártó Péter 2025-ben már Washingtonban tárgyalt Marco Rubióval, Orbán Viktor Donald Trump vendége volt 2025 novemberében. Akkor úgy állapodott meg amerikai energiavásárlásokról és nukleáris együttműködésről, hogy közben ragaszkodott az orosz kőolaj- és földgázimport fenntartásához. Orbán Anita mostani washingtoni tárgyalásai viszont az amerikai energiahordozók regionális térnyerését és az alternatív infrastruktúra fejlesztését helyezik előtérbe, hiszen a jelenlegi kormánynak le kell válni az orosz energiabeszerzésről.
2026 februárjában pedig maga az amerikai külügyminiszter látogatott Budapestre, ahol Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel is találkozott. Az akkori magyar külügyminiszter a látogatás kapcsán fontos nukleáris együttműködési megállapodást is bejelentett. Vagyis a Magyar Péter vezette kormány nem a nulláról kezdte a washingtoni kapcsolatépítést. Olyan diplomáciai viszonyrendszert örökölt, amelynek alapjait az előző kormány fektette le.
A várakoztatás is lehetett jelzésértékű
A látogatás történetéhez azonban hozzátartozik, hogy az eredetileg október 27-re tervezett külügyminiszteri találkozót az amerikai fél kérésére két nappal elhalasztották, ahogy ezt a Világgazdaság is részletesen megírta. Rubio ugyanis Donald Trump elnököt kísérte texasi útjára.
Orbán Anita utólag kifejezetten kedvező fordulatként értékelte a halasztást, mondván, így további találkozókat sikerült megszervezni.
A diplomáciában természetesen nem szokatlan a magas szintű találkozók időpontjának módosítása. A kétnapos halasztás önmagában nem tekinthető diplomáciai kudarcnak, csupán kellemetlen – kudarcból volt már elég, a lengyelországi és az ausztriai utak zökkenői, és a legutóbbi fiaskó, az október 23-i nemzeti ünnep fájóan hiányos vendéglistája, az európai vezetők távolmaradása, amit Magyar Péter egy propagandafilmmel igyekszik elfeledtetni.
Amiben megegyezett Orbán Anita az amerikaiakkal
A magyar külügyminisztert végül magas szinten fogadták Washingtonban. A látogatás eredményességét azonban nem feltétlenül a tárgyalások száma vagy a résztvevők rangja mutatja meg, hanem az,
- milyen konkrét megállapodások születnek,
- azok milyen előnyöket biztosítanak Magyarországnak.
A washingtoni látogatás legfontosabb gazdasági eredménye az energetikai együttműködés megerősítése lehet. Orbán Anita és Marco Rubio két dokumentumot írt alá, amelyek közül az egyik a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztéséről szól. A Trump Peace Pipelines Framework nevű kezdeményezés azonban nem egyszerűen Magyarország energiabiztonságát szolgáló program. Az amerikai stratégia egyik célja az Egyesült Államok cseppfolyósított földgázexportjának növelése, valamint az amerikai energia piacának bővítése régiónkban és a Balkánon.
Orbán Anita az interjúban arról is beszélt, hogy Magyarország már jelenleg is vásárol amerikai földgázt és kőolajat, a jövőben azonban ezek mennyisége tovább növekedhet. A kormány álláspontja szerint a beszerzési források bővítése versenyképesebb árakat és nagyobb ellátásbiztonságot teremthet. Csakhogy a diverzifikáció és az egyetlen új beszállító melletti stratégiai elköteleződés nem ugyanaz. Éppen ezért kulcskérdés, hogy milyen mennyiségekről, árakról, vállalásokról tárgyal a magyar kormány.
A magyar külügyminiszter által hangsúlyozott magas szintű politikai figyelem kétségtelenül fontos lehet az új kormány számára. Az amerikai félnek ugyanakkor saját gazdasági és stratégiai érdekei is vannak a kapcsolatok erősítésében. Ahogy Orbán Viktor magyarázta korábban, Trump elnök is üzletember, a gondolkodását ez határozza meg, velük üzletet kell kötni, ahol
Közös harc a baloldali terrorizmus ellen
Beszélt Orbán Anita a bűnüldözési megállapodásról is, a terrorizmus elleni küzdelemben működik együtt a két állam. Világossá tette, hogy a kormány elkötelezett a terrorizmus ellen, a mostani megállapodás kifejezetten a szélsőbaloldali terrorszervezeteket érinti. Hozzátette, tárgyaltak az illegális migrációról és az arra épülő embercsempészet megfékezéséről is.
A külügyminiszter megemlített azt is, hogy az ottani befektetési ügynökséggel potenciális üzleti lehetőségekről is tárgyaltak, de ezeket nem nevesítette, csak arról mesélt, hogy egyes tárgyalópartnereivel egy iskolába járt, és ez milyen jó hangulatot teremtett a tárgyalásokon. Trump energiafőtanácsadójával már konkrét tárgyalásokat folytattak a következő lépésekről, de ennek részleteiről sem mondott többet Sváby Andrásnak. Igaz, nem is kérdezett rá az üzleti részletekre a riporter.