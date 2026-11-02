Orbán Anita büszkén jelentette be, hogy legyőzte Szijjártó Pétert Amerikában: még örült is neki, hogy Rubio két napig várakoztatta – elárulta, miről állapodott meg Washingtonban

Minden várakozásukat felülmúlta a washingtoni látogatás – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter az ATV Heti Napló című műsorában Sváby Andrásnak. A magyar diplomácia vezetője különösen nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter mellett több magas rangú kormányzati tisztviselővel is tárgyalhatott, szerinte harminc éve nem történt ilyen fontos találkozás.

Orbán Anita büszkén jelentette be, hogy legyőzte Szijjártó Pétert Amerikában / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Anita beszámolt arról is, hogy két és fél nap alatt két miniszteri, egy miniszterhelyettesi és egy elnöki főtanácsadói találkozón vegyen részt Washingtonban. A tárgyalássorozatot az amerikai kormányzat bizalmának és a magyar-amerikai kapcsolatok felértékelődésének bizonyítékaként értékelte, hiszen még csak fél éve dolgozik a Magyar-kormány. A külügyminiszter úgy fogalmazott, jelzésértékű, hogy egy friss kormányt ilyen gyorsan fogadta a világ vezető hatalma.

Az összehasonlításból azonban kimaradt egy meghatározó körülmény, mégpedig az, hogy

Szijjártó Péter a Biden-adminisztráció idején egészen más politikai környezetben dolgozott, mint amilyenben Orbán Anita most Washingtonba érkezett.

A demokrata kormányzat és az Orbán-kormány kapcsolatai meglehetősen hűvösek voltak, és tartós politikai és ideológiai nézetkülönbségek terhelték. Donald Trump 2025 januári hivatalba lépésével viszont alapvetően megváltozott a helyzet. Orbán Viktor és az amerikai elnök már korábban szoros, a felek szerint baráti és politikai kapcsolatot épített ki, amely Trump visszatérésével kormányközi szinten is új lendületet kapott.

Szijjártó Péter 2025-ben már Washingtonban tárgyalt Marco Rubióval, Orbán Viktor Donald Trump vendége volt 2025 novemberében. Akkor úgy állapodott meg amerikai energiavásárlásokról és nukleáris együttműködésről, hogy közben ragaszkodott az orosz kőolaj- és földgázimport fenntartásához. Orbán Anita mostani washingtoni tárgyalásai viszont az amerikai energiahordozók regionális térnyerését és az alternatív infrastruktúra fejlesztését helyezik előtérbe, hiszen a jelenlegi kormánynak le kell válni az orosz energiabeszerzésről.