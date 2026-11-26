Magyarország sem a katonai, sem a polgári célú finanszírozásban nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt újabb, 45 milliárd eurós uniós hitelprogram keretében – derült ki Orbán Anita külügyminiszter csütörtök reggeli interjújából, amelyet a Kossuth rádió Felkelő című műsorának adott.

Orbán Anita szerint Ukrajna nem léphet tovább a magyar kisebbség jogainak biztosítása nélkül / Fotó: AFP

A jelenlegi magyar álláspont, hogy Magyarország szeretne ebből a hitelből kimaradni

– fogalmazott a tárcavezető, aki arra a kérdésre, hogy ez a teljes hitelprogramra vonatkozik-e, igennel válaszolt. Orbán Anita ugyanakkor megerősítette, hogy a korábbi hitelkonstrukcióhoz hasonlóan Magyarország nem akadályozná meg, hogy a többi tagállam biztosítsa a forrásokat Ukrajnának, és vállalja azok pénzügyi terheit.

A Tisza-kormány különválasztaná Ukrajna finanszírozását és az uniós költségvetést

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elsősorban kétoldalú keretek között kíván segítséget nyújtani Ukrajnának. Magyar Péter keddi kárpátaljai látogatása során ennek jegyében autóbuszokat, generátorokat, gyógyszereket és betegőrző monitorokat is felajánlott a magyar kormány. Orbán Anita a csütörtökön kezdődő uniós csúcs kapcsán arról is beszélt, hogy Magyarország nem szeretné összekötni

Ukrajna finanszírozásának kérdését

az Európai Unió következő hétéves költségvetésével.

Szerinte a két ügyet külön kell kezelni, és nem szabad egyiket a másik túszává tenni. Egyelőre az is kérdéses, hogy decemberben sikerül-e lezárni a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokat, amelyek akár a jövő év első negyedévére is áthúzódhatnak.

Már több mint negyven magyar vállalat készül Ukrajna újjáépítésére

A külügyminiszter közölte, hogy már több mint negyven magyar vállalkozás jelezte a kormánynak: rendelkezik olyan termékkel vagy szaktudással, amellyel részt vehetne Ukrajna háború utáni újjáépítésében. Ez a kérdés is napirenden volt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij keddi találkozóján, amelyen vasút- és közútfejlesztésekről, valamint új határátkelőhely megnyitásáról is egyeztettek.

Kárpátaljára nagyon sok ukrán ipari létesítmény áttelepült, tehát ez egy prosperáló része lett az ukrán gazdaságnak, és nagyon jó lenne, ha a kelet-magyarországi megyék részt tudnának venni egy újjáépítésben

– fogalmazott Orbán Anita. A felső szintű találkozón a kétoldalú együttműködés irányait jelölték ki, a következő lépés a kormányközi bizottság ülése lesz 2027 első negyedévében. A két ország agrárminiszterei és gazdasági miniszterei is tárgyalnak majd egymással.