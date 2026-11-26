Hivatalos: kimondta Orbán Anita, hogy mit tesz Magyarország Ukrajna 45 milliárdos hitelével – ezt eddig így nem hallottuk, „egy komoly csomaggal" érkezünk
Magyarország sem a katonai, sem a polgári célú finanszírozásban nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt újabb, 45 milliárd eurós uniós hitelprogram keretében – derült ki Orbán Anita külügyminiszter csütörtök reggeli interjújából, amelyet a Kossuth rádió Felkelő című műsorának adott.
A jelenlegi magyar álláspont, hogy Magyarország szeretne ebből a hitelből kimaradni
– fogalmazott a tárcavezető, aki arra a kérdésre, hogy ez a teljes hitelprogramra vonatkozik-e, igennel válaszolt. Orbán Anita ugyanakkor megerősítette, hogy a korábbi hitelkonstrukcióhoz hasonlóan Magyarország nem akadályozná meg, hogy a többi tagállam biztosítsa a forrásokat Ukrajnának, és vállalja azok pénzügyi terheit.
A Tisza-kormány különválasztaná Ukrajna finanszírozását és az uniós költségvetést
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elsősorban kétoldalú keretek között kíván segítséget nyújtani Ukrajnának. Magyar Péter keddi kárpátaljai látogatása során ennek jegyében autóbuszokat, generátorokat, gyógyszereket és betegőrző monitorokat is felajánlott a magyar kormány. Orbán Anita a csütörtökön kezdődő uniós csúcs kapcsán arról is beszélt, hogy Magyarország nem szeretné összekötni
- Ukrajna finanszírozásának kérdését
- az Európai Unió következő hétéves költségvetésével.
Szerinte a két ügyet külön kell kezelni, és nem szabad egyiket a másik túszává tenni. Egyelőre az is kérdéses, hogy decemberben sikerül-e lezárni a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokat, amelyek akár a jövő év első negyedévére is áthúzódhatnak.
Már több mint negyven magyar vállalat készül Ukrajna újjáépítésére
A külügyminiszter közölte, hogy már több mint negyven magyar vállalkozás jelezte a kormánynak: rendelkezik olyan termékkel vagy szaktudással, amellyel részt vehetne Ukrajna háború utáni újjáépítésében. Ez a kérdés is napirenden volt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij keddi találkozóján, amelyen vasút- és közútfejlesztésekről, valamint új határátkelőhely megnyitásáról is egyeztettek.
Kárpátaljára nagyon sok ukrán ipari létesítmény áttelepült, tehát ez egy prosperáló része lett az ukrán gazdaságnak, és nagyon jó lenne, ha a kelet-magyarországi megyék részt tudnának venni egy újjáépítésben
– fogalmazott Orbán Anita. A felső szintű találkozón a kétoldalú együttműködés irányait jelölték ki, a következő lépés a kormányközi bizottság ülése lesz 2027 első negyedévében. A két ország agrárminiszterei és gazdasági miniszterei is tárgyalnak majd egymással.
Megduplázhatják az Ukrajnából érkező kőolaj mennyiségét
Orbán Anita az energetikai együttműködést kiemelve emlékeztetett arra, hogy Magyarország már jelenleg is vásárol ukrán eredetű kőolajat, amelynek mennyiségét a vállalatok szerint akár meg is lehetne duplázni. Ez hozzájárulhatna Magyarország energiabiztonságának növeléséhez.
Eközben Magyarország dízelüzemanyagot szállít Ukrajnába, ami bevételt jelent a Molnak.
A mezőgazdasági együttműködés kapcsán a külügyminiszter az ukrán kukorica ellenőrzött behozatalának lehetőségéről is beszélt. Az aszály következtében kialakult hazai takarmányhiány enyhítését szolgálhatná egy olyan megállapodás, amely pontosan szabályozná a Magyarországra érkező termény mennyiségét és a szállítások időzítését. A részletek kidolgozását az agrárminiszterekre bízták.
Orbán Anita szerint Ukrajna nem léphet tovább a magyar kisebbség jogainak biztosítása nélkül
A külügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt hat hónapban kölcsönös lépéseket tettek a kétoldalú kapcsolatok helyreállításáért. A magyar kormány elsődleges feltétele a kárpátaljai magyarság jogainak visszaállítása volt. Amikor ebben előrelépés történt, Magyarország is hozzájárult az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportjának megnyitásához. A keddi találkozón a magyar fél az ukrán parlament által elfogadott nyelvi rendelkezések alkalmazásának felgyorsítását kérte, amire az ukrán vezetés ígéretet tett. Ez egyebek mellett
- a magyar nyelv hétköznapi használatát
- és a nemzeti jelképek használatát
érinti. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok biztosítása az uniós csatlakozási tárgyalásokon is feltételként jelenik meg. Amennyiben Ukrajna nem teljesíti az ezzel kapcsolatos vállalásait, nem tud továbblépni a csatlakozási folyamatban. A külügyminiszter szerint a tárgyalási fejezetek megnyitása technikai lépés, amely önmagában nem jelenti a tagság garantálását.
Moszkva egyelőre nem reagált Magyar Péter kárpátaljai látogatására
Orbán Anita arról is beszámolt, hogy a keddi magyar–ukrán találkozóra sem hivatalos, sem nem hivatalos reakció nem érkezett Moszkvából. Hozzátette, hogy a diplomáciai kapcsolat továbbra is fennáll Oroszországgal, a magyar nagykövetség működik, a tíz orosz diplomata kiutasítására érkezett orosz „tükörválasz” pedig szerinte teljesen normális a diplomáciában.
A külügyminiszter a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott közelmúltbeli tárgyalásáról is beszélt. A találkozó egyik legfontosabb eredményeként az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos megállapodást emelte ki, amely regionális együttműködést irányoz elő az Egyesült Államokkal. Ennek keretében Magyarország a jövőben földgázelosztó szerepet tölthetne be a térség többi országa felé.