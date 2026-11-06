Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Orbán Anita nem a levegőbe beszélt, Magyarország feltartóztatta Ukrajnát: csúszik Kijev uniós csatlakozásának folytatása a Tisza miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország külügyminisztere világossá tette, hogy hazánk nem tartja reálisnak Ukrajna 2030 előtti uniós csatlakozását. Orbán Anita kijelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest néhány nappal korábban ismét megakadályozta a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A magyar kormány álláspontja miatt két fontos tárgyalási területen továbbra is patthelyzet alakult ki.
VG
2026.11.06, 19:53
Szóljon hozzá!

Nem pusztán diplomáciai állásfoglalás volt Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki vilniusi kijelentése, miszerint Magyarország nem tartja reálisnak Ukrajna 2030 előtti európai uniós csatlakozását. A magyar kormány ugyanis mindössze két nappal korábban ismét megakadályozta, hogy Kijev előrelépjen a még meg nem nyitott két tárgyalási fejezetcsoport ügyében – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda európai ügyekkel foglalkozó portálja, a Jevropejszka Pravda.

Orbán Anita
Orbán Anita vilniusi látogatásán egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását / Fotó: AFP

A november 3-i brüsszeli egyeztetésen Magyarország ismét nem járult hozzá a negyedik és ötödik tárgyalási klaszter átvilágítási eredményeinek elfogadásához. Ez a lépés szükséges ahhoz, hogy hivatalosan is megnyithassák az érintett fejezetcsoportokat.

A magyar álláspont így jelenleg ténylegesen késlelteti Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását.

A lap több, az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában folytatott egyeztetéseket ismerő diplomatára hivatkozva arról írt, hogy Budapest álláspontja változatlan. A magyar fél ráadásul az értesülések szerint nem fogalmazott meg újabb konkrét követeléseket, amelyek teljesítése esetén hozzájárulna a folyamat folytatásához.

Orbán Anita már 2030-ról beszél, miközben két területen állnak a tárgyalások

Ahogy arról a Világgazdaság pénteken reggel beszámolt, Orbán Anita vilniusi látogatásán egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A külügyminiszter szerint minden tagjelöltnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint amelyeket korábban Magyarországnak is teljesítenie kellett. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna 2030-ig csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, úgy válaszolt, hogy ezt nem tartják reálisnak.

A kijelentés súlyát az adja, hogy Magyarország nemcsak a csatlakozás várható időpontjával kapcsolatban képvisel óvatos álláspontot, hanem a tárgyalások következő szakaszának megnyitását sem támogatja jelenleg. A még függőben lévő két klaszter ráadásul kulcsfontosságú gazdasági területeket érint:

  • A negyedik klaszter a közlekedést, az energetikát, a transzeurópai hálózatokat, a környezetvédelmet és a klímapolitikát foglalja magában.
  • Az ötödik klaszter a mezőgazdaságot, a halászatot, a regionális politikát, a kohéziós forrásokat és a költségvetési szabályokat érinti.

Ezek az utolsó olyan fejezetcsoportok, amelyekben Ukrajna még nem kezdhette meg a hivatalos tárgyalásokat. A magyar kormány október 20-án és 27-én is elutasította a szükséges eljárási lépések jóváhagyását, majd november 3-án ismét fenntartotta korábbi álláspontját.

Kijev még idén előrelépne, Budapest viszont nem siet

A helyzet azért is figyelemre méltó, mert októberben még jelentős előrelépés történt a magyar–ukrán kapcsolatokban. Az ukrán parlament módosította a kisebbségi oktatással kapcsolatos jogszabályokat, ezt követően pedig október 13-án megnyílhatott a második és harmadik tárgyalási klaszter. Ezzel Ukrajna a hat fejezetcsoportból négyben már megkezdhette a tárgyalásokat, a fennmaradó kettő megnyitásához azonban továbbra sincs meg a magyar hozzájárulás.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai uniós nagykövete ugyanakkor az Euronewsnak arról beszélt, hogy Magyarország nem fogalmazott meg újabb érdemi kifogásokat. Értelmezése szerint Budapest elsősorban további időt kér a dokumentumok tanulmányozására, és továbbra is elképzelhetőnek tartja, hogy a két klaszter még az év vége előtt megnyíljon.

A magyar és az ukrán várakozások között azonban jelentős különbség mutatkozik. Kijev 2027–2028-ra szeretné lezárni a csatlakozási tárgyalásokat, miközben Orbán Anita már a 2030 előtti teljes jogú tagságot sem tartja reálisnak. A vilniusi sajtótájékoztatón Kęstutis Budrys litván külügyminiszter is eltérő álláspontot képviselt. Szerinte megfelelő reformok és gyors uniós döntések esetén továbbra is lehetséges Ukrajna 2030-ig történő csatlakozása. A jelenlegi patthelyzet ugyanakkor azt mutatja, hogy Ukrajna európai integrációjának ütemét nem kizárólag a kijevi reformok határozzák meg. A továbblépéshez a tagállamok egyetértése is szükséges, Magyarország pedig egyelőre nem adta meg a hozzájárulását az utolsó két tárgyalási klaszter megnyitásához.

Szóljon hozzá!
uniós csatlakozás
Ukrajna
Európai Unió

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu