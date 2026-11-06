Orbán Anita nem a levegőbe beszélt, Magyarország feltartóztatta Ukrajnát: csúszik Kijev uniós csatlakozásának folytatása a Tisza miatt

Nem pusztán diplomáciai állásfoglalás volt Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki vilniusi kijelentése, miszerint Magyarország nem tartja reálisnak Ukrajna 2030 előtti európai uniós csatlakozását. A magyar kormány ugyanis mindössze két nappal korábban ismét megakadályozta, hogy Kijev előrelépjen a még meg nem nyitott két tárgyalási fejezetcsoport ügyében – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda európai ügyekkel foglalkozó portálja, a Jevropejszka Pravda.

Orbán Anita vilniusi látogatásán egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását / Fotó: AFP

A november 3-i brüsszeli egyeztetésen Magyarország ismét nem járult hozzá a negyedik és ötödik tárgyalási klaszter átvilágítási eredményeinek elfogadásához. Ez a lépés szükséges ahhoz, hogy hivatalosan is megnyithassák az érintett fejezetcsoportokat.

A magyar álláspont így jelenleg ténylegesen késlelteti Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását.

A lap több, az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában folytatott egyeztetéseket ismerő diplomatára hivatkozva arról írt, hogy Budapest álláspontja változatlan. A magyar fél ráadásul az értesülések szerint nem fogalmazott meg újabb konkrét követeléseket, amelyek teljesítése esetén hozzájárulna a folyamat folytatásához.

Orbán Anita már 2030-ról beszél, miközben két területen állnak a tárgyalások

Ahogy arról a Világgazdaság pénteken reggel beszámolt, Orbán Anita vilniusi látogatásán egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A külügyminiszter szerint minden tagjelöltnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint amelyeket korábban Magyarországnak is teljesítenie kellett. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna 2030-ig csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, úgy válaszolt, hogy ezt nem tartják reálisnak.

A kijelentés súlyát az adja, hogy Magyarország nemcsak a csatlakozás várható időpontjával kapcsolatban képvisel óvatos álláspontot, hanem a tárgyalások következő szakaszának megnyitását sem támogatja jelenleg. A még függőben lévő két klaszter ráadásul kulcsfontosságú gazdasági területeket érint:

A negyedik klaszter a közlekedést, az energetikát, a transzeurópai hálózatokat, a környezetvédelmet és a klímapolitikát foglalja magában.

Az ötödik klaszter a mezőgazdaságot, a halászatot, a regionális politikát, a kohéziós forrásokat és a költségvetési szabályokat érinti.

Ezek az utolsó olyan fejezetcsoportok, amelyekben Ukrajna még nem kezdhette meg a hivatalos tárgyalásokat. A magyar kormány október 20-án és 27-én is elutasította a szükséges eljárási lépések jóváhagyását, majd november 3-án ismét fenntartotta korábbi álláspontját.