Orbán Anita nem a levegőbe beszélt, Magyarország feltartóztatta Ukrajnát: csúszik Kijev uniós csatlakozásának folytatása a Tisza miatt
Nem pusztán diplomáciai állásfoglalás volt Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki vilniusi kijelentése, miszerint Magyarország nem tartja reálisnak Ukrajna 2030 előtti európai uniós csatlakozását. A magyar kormány ugyanis mindössze két nappal korábban ismét megakadályozta, hogy Kijev előrelépjen a még meg nem nyitott két tárgyalási fejezetcsoport ügyében – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda európai ügyekkel foglalkozó portálja, a Jevropejszka Pravda.
A november 3-i brüsszeli egyeztetésen Magyarország ismét nem járult hozzá a negyedik és ötödik tárgyalási klaszter átvilágítási eredményeinek elfogadásához. Ez a lépés szükséges ahhoz, hogy hivatalosan is megnyithassák az érintett fejezetcsoportokat.
A magyar álláspont így jelenleg ténylegesen késlelteti Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását.
A lap több, az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában folytatott egyeztetéseket ismerő diplomatára hivatkozva arról írt, hogy Budapest álláspontja változatlan. A magyar fél ráadásul az értesülések szerint nem fogalmazott meg újabb konkrét követeléseket, amelyek teljesítése esetén hozzájárulna a folyamat folytatásához.
Orbán Anita már 2030-ról beszél, miközben két területen állnak a tárgyalások
Ahogy arról a Világgazdaság pénteken reggel beszámolt, Orbán Anita vilniusi látogatásán egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A külügyminiszter szerint minden tagjelöltnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint amelyeket korábban Magyarországnak is teljesítenie kellett. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna 2030-ig csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, úgy válaszolt, hogy ezt nem tartják reálisnak.
A kijelentés súlyát az adja, hogy Magyarország nemcsak a csatlakozás várható időpontjával kapcsolatban képvisel óvatos álláspontot, hanem a tárgyalások következő szakaszának megnyitását sem támogatja jelenleg. A még függőben lévő két klaszter ráadásul kulcsfontosságú gazdasági területeket érint:
- A negyedik klaszter a közlekedést, az energetikát, a transzeurópai hálózatokat, a környezetvédelmet és a klímapolitikát foglalja magában.
- Az ötödik klaszter a mezőgazdaságot, a halászatot, a regionális politikát, a kohéziós forrásokat és a költségvetési szabályokat érinti.
Ezek az utolsó olyan fejezetcsoportok, amelyekben Ukrajna még nem kezdhette meg a hivatalos tárgyalásokat. A magyar kormány október 20-án és 27-én is elutasította a szükséges eljárási lépések jóváhagyását, majd november 3-án ismét fenntartotta korábbi álláspontját.
Kijev még idén előrelépne, Budapest viszont nem siet
A helyzet azért is figyelemre méltó, mert októberben még jelentős előrelépés történt a magyar–ukrán kapcsolatokban. Az ukrán parlament módosította a kisebbségi oktatással kapcsolatos jogszabályokat, ezt követően pedig október 13-án megnyílhatott a második és harmadik tárgyalási klaszter. Ezzel Ukrajna a hat fejezetcsoportból négyben már megkezdhette a tárgyalásokat, a fennmaradó kettő megnyitásához azonban továbbra sincs meg a magyar hozzájárulás.
Tarasz Kacska, Ukrajna európai uniós nagykövete ugyanakkor az Euronewsnak arról beszélt, hogy Magyarország nem fogalmazott meg újabb érdemi kifogásokat. Értelmezése szerint Budapest elsősorban további időt kér a dokumentumok tanulmányozására, és továbbra is elképzelhetőnek tartja, hogy a két klaszter még az év vége előtt megnyíljon.
A magyar és az ukrán várakozások között azonban jelentős különbség mutatkozik. Kijev 2027–2028-ra szeretné lezárni a csatlakozási tárgyalásokat, miközben Orbán Anita már a 2030 előtti teljes jogú tagságot sem tartja reálisnak. A vilniusi sajtótájékoztatón Kęstutis Budrys litván külügyminiszter is eltérő álláspontot képviselt. Szerinte megfelelő reformok és gyors uniós döntések esetén továbbra is lehetséges Ukrajna 2030-ig történő csatlakozása. A jelenlegi patthelyzet ugyanakkor azt mutatja, hogy Ukrajna európai integrációjának ütemét nem kizárólag a kijevi reformok határozzák meg. A továbblépéshez a tagállamok egyetértése is szükséges, Magyarország pedig egyelőre nem adta meg a hozzájárulását az utolsó két tárgyalási klaszter megnyitásához.