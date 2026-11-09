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Kiderült, hol van Orbán Áron: videóra vették az akciót, Unger Annáék még a TEK-et is magukkal vitték – eddig nem ismert részleteket közölt a rendőrség az elfogásáról

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Már fényképfelvételek is bizonyítják, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét rendőri kísérettel szállították a Gyorskocsi utcai fogdához hétfő este. A hatóságok egy nagyszabású akcióban négy embert fogtak el, akiket több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába juttatásával összefüggésben gyanúsítanak. A rendőrség a gyanúsítottak nevét egyelőre nem közölte, a nyomozás azonban újabb szakaszába lépett.
VG
2026.11.09, 20:18
Frissítve: 2026.11.09, 20:26
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Három férfit és egy nőt fogott el hétfő reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közös akcióban. A rendőrök Budapesten, Fóton és Dunakeszin összesen négy helyszínen tartottak elfogásokat és házkutatásokat. A rendőrség délutáni közleménye szerint egy élettársi kapcsolatban élő férfit és nőt, valamint két feltételezett társukat fogták el.

Orbán Áron, NVVH, NNI, TEK
Orbán Viktor szerint az eljárás célja valójában az ő politikai ellehetetlenítése, testvére pedig csak eszköz ebben / Fotó: Police.hu

Két helyszínen a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit vetették be, mivel a hatóságok arra számítottak, hogy az ingatlanokban fegyverek lehetnek. A többi helyszínen az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóságának taktikai egységei hajtották végre az intézkedéseket. A több órán át tartó házkutatások során dokumentumokat, elektronikus adatokat és más, bizonyítékként felhasználható eszközöket foglaltak le.

Több mint száz vietnámi állampolgárt juttathattak Európába

A nyomozás eddigi adatai szerint a négy gyanúsított 2024-ben több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak abban, hogy Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak. A csoport tagjai a magyar külképviseleteken történő vízumszerzésben működhettek közre, amiért személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, majd a bevételen megosztoztak.

A vízumkérelmekben rövid magyarországi tartózkodást, különböző mikroképzéseken való részvételt jelöltek meg. A rendőrség szerint azonban a beutazók többsége egyáltalán nem vett részt a képzéseken, és azok sem hagyták el Magyarországot a vízum lejártáig, akik megjelentek az oktatáson. A hatóságok úgy tudják, hogy valamennyien Nyugat-Európába akartak továbbjutni. A gyanúsítottak eddig feltárt tevékenysége több mint száz vietnámi állampolgárt érinthet.

Az NNI mind a négy elfogott személyt anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. Az NVVH emellett egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsított. A nyomozók valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést terveznek. A nemzetközi együttműködésben az Europol is részt vett.

Orbán Viktor már reagált az öccsét érintő ügyre

Ahogy arról a Világgazdaság hétfő délelőtt beszámolt, az akciót követően Magyar Péter miniszterelnök sajtóinformációkra hivatkozva közölte, hogy a hatóságok őrizetbe vették Orbán Áront, Orbán Viktor testvérét. A volt kormányfő nem sokkal később a közösségi oldalán reagált, és politikai leszámolásnak nevezte a történteket.

Orbán Viktor szerint az eljárás célja valójában az ő politikai ellehetetlenítése, testvére pedig csak eszköz ebben. A Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy a kormány a nemzetbiztonsági bizottság előtt esedékes meghallgatásáról próbálja elterelni a figyelmet. Magyar Péter ezzel szemben visszautasította a politikai leszámolásra vonatkozó állításokat. A rendőrség mostani közleménye ugyanakkor nem nevezte meg az elfogott személyeket, így Orbán Áron pontos eljárásjogi helyzetét ebből a tájékoztatásból önmagában nem lehet megállapítani.

Lefotózták Orbán Áront a Gyorskocsi utcai fogdánál

Újabb fejlemény történt hétfő este az Orbán Áront is érintő embercsempészési ügyben: a HVG fotóriportere lefényképezte, amint egy rendőrautóban megérkezett a budapesti Gyorskocsi utcai fogdához. A lap beszámolója szerint a gyanúsítottakat a Készenléti Rendőrség három mikrobuszával szállították a helyszínre. A rendőrség korábban közzétett videófelvételén a ruházata alapján szintén azonosítható Orbán Áron, akit megbilincselve vezettek el. A hatóságok hivatalosan továbbra sem nevezték meg az elfogott személyeket, az NNI azonban már jelezte, hogy mind a négy gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést kezdeményeznek. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy ezekről megszületett-e a döntés.

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