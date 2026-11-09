Kiderült, hol van Orbán Áron: videóra vették az akciót, Unger Annáék még a TEK-et is magukkal vitték – eddig nem ismert részleteket közölt a rendőrség az elfogásáról

Három férfit és egy nőt fogott el hétfő reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közös akcióban. A rendőrök Budapesten, Fóton és Dunakeszin összesen négy helyszínen tartottak elfogásokat és házkutatásokat. A rendőrség délutáni közleménye szerint egy élettársi kapcsolatban élő férfit és nőt, valamint két feltételezett társukat fogták el.

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Két helyszínen a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit vetették be, mivel a hatóságok arra számítottak, hogy az ingatlanokban fegyverek lehetnek. A többi helyszínen az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóságának taktikai egységei hajtották végre az intézkedéseket. A több órán át tartó házkutatások során dokumentumokat, elektronikus adatokat és más, bizonyítékként felhasználható eszközöket foglaltak le.

Több mint száz vietnámi állampolgárt juttathattak Európába

A nyomozás eddigi adatai szerint a négy gyanúsított 2024-ben több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak abban, hogy Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak. A csoport tagjai a magyar külképviseleteken történő vízumszerzésben működhettek közre, amiért személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, majd a bevételen megosztoztak.

A vízumkérelmekben rövid magyarországi tartózkodást, különböző mikroképzéseken való részvételt jelöltek meg. A rendőrség szerint azonban a beutazók többsége egyáltalán nem vett részt a képzéseken, és azok sem hagyták el Magyarországot a vízum lejártáig, akik megjelentek az oktatáson. A hatóságok úgy tudják, hogy valamennyien Nyugat-Európába akartak továbbjutni. A gyanúsítottak eddig feltárt tevékenysége több mint száz vietnámi állampolgárt érinthet.

Az NNI mind a négy elfogott személyt anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. Az NVVH emellett egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsított. A nyomozók valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést terveznek. A nemzetközi együttműködésben az Europol is részt vett.