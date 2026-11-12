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Súlyos ítéletet mondott Orbán Viktor a 2027-es költségvetésről: a volt kormányfő sötét jövőt jósol a magyar gazdaságnak – "Nagyon sok család fog szenvedni"

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Kemény kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban. A volt miniszterelnök az Ultrahang csütörtök esti adásában arról beszélt, hogy a büdzsében szereplő számok egyértelműen a gazdaság megfojtásának szándékát tükrözik. A Fidesz elnöke szerint az adóemelések tönkreteszik a vállalatokat, ennek pedig a munkavállalók is megfizetik az árát.
Járdi Roland
2026.11.12, 18:35
Frissítve: 2026.11.12, 18:38
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"Ezekből a politikai- gazdaságpolitikai szándékokat kifejező számokból, amelyek a költségvetésben találhatóak, világosan látható, hogy megfojtják a gazdaságot. Elrontják, tönkreteszik, megfojtják" – ezt mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök az Ultrahang csatorna csütörtök esti adásában a 2027-es költségvetésről. A Fidesz elnöke szerint az irány, amit a Tisza képvisel eleve rossz, mert adóemelések történnek, adóemelések pedig tönkreteszik a vállalatokat. Olyat pedig még sose látott, hogy ha rosszul megy a cégeknek, akkor jól ment volna a munkavállalóknak.

Orbán Viktor
Súlyos ítéletet mondott Orbán Viktor a 2027-es költségvetésről: a volt kormányfő borús jövő vázolt fel magyar gazdaságról – "Nagyon sok család fog szenvedni" Fotó: AFP1

Súlyos ítéletet mondott Orbán Viktor a 2027-es költségvetésről: a volt kormányfő borús jövő vázolt fel magyar gazdaságról – "Nagyon sok család fog szenvedni"

A volt kormányfő azt is mondta, hogy minden nap ebbe az irányba teszünk lépéseket.

És ami igazán aggasztó az még nem is csak a 2027-es költségvetés, amitől nagyon sok család fog szenvedni, hanem a rá következő 2028-as is

– fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy ez egy olyan költségvetés, ami mellé megkaptuk a következő három évre szóló kitekintést is. Abból látja, hogy a 2028-as még rosszabb lesz a 2027-esnél is.  "Adóemelések, elvonások. Ezek olyan költségvetések, amelyek elvesznek. Ezt régen megszorításnak nevezték, ez a szó kiment a divatból az elmúlt 16 évben" – tette hozzá a volt kormányfő.

Orbán Viktor reagált az elmúlt napok fejleményeire is a műsorban, köztük az öccse, Orbán Áron letartóztatására. A Fidesz elnöke megvan győzödve az ártatlanságáról, szerinte politikai önkény van Magyarországon, és az újkommunisták, illetve a radikális baloldali kormány el akarja hallgattatni az ellenfeleit, valamint azokat, akik igazat mondanak. Rámutatott arra is, hogy ez a stratégia a versenytársak felszámolását, és az egypártrendszer kiépítését szolgálja.

Közel 1000 milliárd forint adóemelést tartalmaz a költségvetés

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hogy a 2027-es költségvetést ugyan jól fogadták a piacok, de komoly árat is fizet érte a magyar gazdaság. A jövő évi büdzsében mintegy 2000 milliárdos kiigazítást hajt végre a kormány azzal, hogy az idei 7,5 százalékról a GDP 4,9 százalékára faragja le a költségvetés hiányát. Ami azonban igazán fájdalmas, hogy 950 milliárd forint adóemelést is tartalmaz. Íme a legfontosabb tételek:

  • a társasági adó-és innováció járulék emelésése 240 milliárd,
  • a vagyonadó 200 milliárd,
  • dohánytermékek jövedéki adójának emelése 90 milliárd,
  • cégautóadó 30 milliárd,
  • kiskereskedelmi adó 54 milliárd,
  • szja-mentesség felső korlátja 45 milliárd,
  • pénzügyi tranzakciós illeték 40 milliárd,
  • bányajáradék emelése 30 milliárd,
  • rehabilitációs hozzájárulás 35 milliárd,
  • szén-dioxid adó 25 milliárd.

Ezek után aligha meglepő, hogy a legnagyobb vállalkozói érdekképviseletek sem különösebben derűlátók. Az elmúlt napokban három jelentős szervezetet is megkerestünk, és mindegyikük a gazdasági bizonytalanságot, a növekvő adóterheket, és főként a vagyonadó igazságtalanságát emelte ki. Különösen nehéz helyzetben van az építőipar: Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat 15 éve nem nézett szembe ekkora nehézségekkel, és attól tart, hogy a válságból való kilábalás akár évekig is elhúzódhat.

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költségvetés
Orbán Viktor
magyar gazdaság

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