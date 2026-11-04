Orbán Viktor tud valamit? Nagyon különös nyilatkozatot adott: három hónap múlva fog megtörténni – "Helyzet lesz"

Jó estét, elnök úr! Mi a helyzet? – így kezdődik az a rövid interjú Orbán Viktorral, ami a Helyzet Facebook-oldalára került ki néhány órával ezelőtt.

Orbán Viktor valamit tud: előre szólt, három hónap múlva fog megtörténni / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebben megkérdezték a volt miniszterelnököt, hogy szerinte, mi a helyzet? "A helyzet az, hogy a Budapesten, a nagyházban (itt vélhetően a parlamentre gondolt – a szerk.) most tárgyalják Magyarország költségvetését, ami lassan, de biztosan meg fogja fojtani a magyar gazdaságot.

Azt nem tudom, hogy most mi a helyzet, de azt tudom, hogy mi lesz három hónap múlva. Három hónap helyzet lesz

– jelentette ki. Arra nem tért ki, hogy mit tud, vagy mire gondol, mi fog bekövetkezni három hónap múlva, tehát 2027 januárjában. Miután a riporter sem kérdezett vissza, legalábbis a videóban nem szerepel ilyen, Orbán Viktornak ez a különös megjegyzése lógva maradt.

Nem olyan régen, október közepén a Digitális Polgári Kör lakiteleki találkozóján is beszélt a jövőről, de ennél némikébb tágabb időintervallumot hagyva. Akkor kitért arra, hogy a nemzeti ellenállásra, ami szerinte azért nem látványos még, mert mert az ország nagyobbik része még máshol tart, az emberek ugyanis egyelőre azt hiszik, hogy ami rájuk vár, az „jó lesz”.

Orbán Viktor szerint akkor kell nagy erőt mutatni, ha sokan lesznek azok, akik elégedetlenek. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg, hogy „márciusban újrakezdjük”. Azt viszont nem ígérte meg, hogy március 15-én lesz békemenet és Orbán-beszéd.

A januári időpont ennél tehát hamarabb esedékes, de egyelőre nem ismert, hogy mi várható 2027 legelején a volt kormányfő szerint.

Orbán Viktor jóslata a Tiszáról

Az interjú azzal a gondolatmenettel folytatódott, hogy vannak olyan szenáriók, amelyek szerint Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. "És hogyha ezen végig megyünk, akkor van-e bármi következő jóslata Magyar Péterre és a Tisza párttal kapcsolatban?" – hangzott a kérdés.

A Fidesz elnök először elhárította a kérdést arra hivatkozva, hogy ez meghaladja a fantáziáját. De aztán mégis válaszolt. Szerinte magyar helyzet sajátos, mert van egy nagy történelmi kormányzó párt Magyarországon, ez a Fidesz, ami nagy, erős szervezet és 16 évig fantasztikus munkát végzett.