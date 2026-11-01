Ez most már sok volt Orbán Viktornak, nem maradt csendben: vasárnap egymás után tette helyre a lengyel kormányt és a Felcsút elleni támadást – "Így homályosítják el az emlékezetet"
Miért éppen Felcsút? – ezzel a címmel jelent meg egy írás Orbán Viktortól a Puskás Akadémia honlapján vasárnap. Ennek előzménye a taotámogatásokkal kapcsolatos kormányzati kommunikáció, amelyre a sportklub csütörtökön közleménnyel reagált. Erre viszont a Nemzeti Sport tett közzé egy jegyzetet, amelyre most tehát a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója, Magyarország korábbi miniszterelnöke reagált.
De nem ez az egyetlen ügy, amiben Orbán Viktor véleményt nyilvánított vasárnap. Ugyanis a lengyelországi példátlan eseményeket sem hagyta szó nélkül.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, pénteken soja nem látott rendőrségi akció indult Varsóban az Alkotmánybíróság épületénél, amelyet körülzártak és nem akarták beengedni a legitim módon megválasztott bírák közül többet sem. Tiltakozások vették kezdetüket, amelynek az lett a vége, hogy a lengyel elnök, a Tusk-kormánnyal masszívan szemben álló Nawrocki áttörte a rendőrsorfalat és a kormányzat alkotmánybíróival is dulakodásba keveredett.
Az ügy háttere szövevényes, de nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy Tusk el tudja-e takarítani a mostani ellenzéki erő, a PiS által kinevezett alkotmánybírókat a testületből, hogy a saját kinevezettjeivel töltse fel a sorokat.
Ugyanakkor a kormány eljárása sokak szerint kimeríti az alkotmányos puccs fogalmát, csakhogy Tusk szerint nincs más út, mégha fájdalmas is. Egy biztos: az EU-tól nem kell tartania, Brüsszel ugyanis a lengyel kormány pártját fogja a kérdésben.
Orbán Viktornak viszont nagyon sok volt, amit látott és kőkemény kritikát fogalmazott meg a történtekkel kapcsolatban a közösségi oldalán. "Varsóban a lengyel nép fellázadt a Brüsszelből támogatott, Tusk vezette baloldali önkény ellen. A szabadság nem tűri az önkényt. Vigyázó szemetek Varsóra vessétek!" – fogalmazott.
A volt miniszterelnök a kommentek között egyébként a Világgazdaság cikkét javasolta elolvasni a témában, amiben még szombat reggel foglaltuk össze, mi történ a lengyel Alkotmánybíróságnál.
Ez most már sok volt Orbán Viktornak, nem maradt csendben
Ezzel párhuzamosan a Felcsút ellen támadás kapcsán sem maradt csenben. A Nemzeti Sport arról írt, hogy a Puskás Akadémia taotámogatásai sok embernek szemet szúrnak. "Miért a felcsúti utánpótlás-alapítvány áll a lista negyedik helyén 45 milliárd forinttal, amely összeg majdnem eléri a kosárlabda-szövetség támogatását, és bőven meghaladja a jégkorong, a vízilabda vagy a röplabda állami segítését. Tudom, hogy a klub igyekezett tényekkel alátámasztani az elképesztő mennyiségű beérkezett forinthalmazt, de ez valójában nem más, mint vádirat. A Puskás Akadémia vádirata a Puskás Akadémia ellen, mert ezt látva az ember joggal kérdezi: tök jó, de mindez miért éppen Felcsúton történt?" – olvasható a jegyzetben.
A Nemzeti Sport örökös olvasója, Orbán Viktor természetesen értesült a kritikáról, a válasza pedig nem maradt el. "A politikai nézetek így homályosítják el az emlékezetet, írják fölül a nyilvánvaló tényeket. Pedig ezekre a – magyar sportot bizonyára jól ismerő – jegyzetírónak is emlékeznie illene" – szúrt vissza rögtön.
Az érvei a következők:
- kezdjük ott, hogy a Puskás Akadémián számonkért taopénzek – a teljes magyar sportban felhasznált taoforrások 2-2,5 százaléka – nem állami támogatások. Nyereséges magáncégek felajánlásai, amelyekre a futtballszövetség által jóváhagyott szakmai programokkal kellett pályázni.
- Az azonban igaz, hogy ehhez szükség volt az addig magukra hagyott futballakadémiák állami támogatására 2010 után és új társaságiadó-szabályokra 2011-től. Ezek tették lehetővé a magyar sportinfrastruktúra intenzív megújítását, az utánpótlás- és amatőrsport soha nem látott mértékű támogatását. (Nem csak a futballban.)
- Ez a rendkívül hatékony koncepció, amelyet azután a nemzeti kormányunknak nagy küzdelemben kellett megvédenie Brüsszelben, éppenséggel itt, Felcsúton született meg az általa alapított Puskás Akadémia sportszakmai munkájának tapasztalatai alapján.
- A taorendszer másfél évtizedig szolgálta – az év végével a Tisza-kormány megszünteti – az igazolt sportolók nagy többségét megmozgató hat látványcsapatsportág sokezer szakosztályát, műhelyét és sok százezer magyar gyermek és fiatal sportolását országszerte. (Sőt, éppen a Puskás Akadémia szerepvállalása révén, az egész Kárpát-medencében.)
De miért éppen Felcsút? Nem hiszem, hogy a cikkíró nem emlékszik arra, hogy amikor a sportot kivéreztető baloldali irányítást 2010-ben nemzeti kormány váltotta, akkor összesen csak három futballakadémia létezett az országban. Az MTK, a Honvéd akadémiája és a 2006-ban alapított Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, amelyek akkor mind magánkezdeményezésként, önerőből, magánadományokból működtek.
Már akkor Felcsúton zajlottak a legnagyobb fejlesztések a labdarúgó-utánpótlásban, amikor a politikai családunk még ellenzékben volt
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Minden klub minden támogatást megkapott a fejlődéshez, a szakmai munkához. De ettől még a tény tény marad, hogy Felcsúton az elsők között, már évekkel 2010 előtt létezett és dolgozott, épült és bővült a labdarúgó-akadémia.
Azonban a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott. "Minden magyar futballszurkoló örömére igyekszünk végezni a munkánkat. Már 2006-tól működött itt az a műhely, az az utánpótlásközpont, amely Puskás Ferenc jóváhagyásával, az ő örökébe lépve aztán a magyar labdarúgás megújításának a motorja és sikeres központja lett. Tehát ezért Felcsút – zárta írását Orbán Viktor.