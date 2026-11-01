Ez most már sok volt Orbán Viktornak, nem maradt csendben: vasárnap egymás után tette helyre a lengyel kormányt és a Felcsút elleni támadást – "Így homályosítják el az emlékezetet"

Miért éppen Felcsút? – ezzel a címmel jelent meg egy írás Orbán Viktortól a Puskás Akadémia honlapján vasárnap. Ennek előzménye a taotámogatásokkal kapcsolatos kormányzati kommunikáció, amelyre a sportklub csütörtökön közleménnyel reagált. Erre viszont a Nemzeti Sport tett közzé egy jegyzetet, amelyre most tehát a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója, Magyarország korábbi miniszterelnöke reagált.

Ez most már sok volt Orbán Viktornak, nem maradt csendben / Fotó: AFP

De nem ez az egyetlen ügy, amiben Orbán Viktor véleményt nyilvánított vasárnap. Ugyanis a lengyelországi példátlan eseményeket sem hagyta szó nélkül.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, pénteken soja nem látott rendőrségi akció indult Varsóban az Alkotmánybíróság épületénél, amelyet körülzártak és nem akarták beengedni a legitim módon megválasztott bírák közül többet sem. Tiltakozások vették kezdetüket, amelynek az lett a vége, hogy a lengyel elnök, a Tusk-kormánnyal masszívan szemben álló Nawrocki áttörte a rendőrsorfalat és a kormányzat alkotmánybíróival is dulakodásba keveredett.

Az ügy háttere szövevényes, de nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy Tusk el tudja-e takarítani a mostani ellenzéki erő, a PiS által kinevezett alkotmánybírókat a testületből, hogy a saját kinevezettjeivel töltse fel a sorokat.

Ugyanakkor a kormány eljárása sokak szerint kimeríti az alkotmányos puccs fogalmát, csakhogy Tusk szerint nincs más út, mégha fájdalmas is. Egy biztos: az EU-tól nem kell tartania, Brüsszel ugyanis a lengyel kormány pártját fogja a kérdésben.

Orbán Viktornak viszont nagyon sok volt, amit látott és kőkemény kritikát fogalmazott meg a történtekkel kapcsolatban a közösségi oldalán. "Varsóban a lengyel nép fellázadt a Brüsszelből támogatott, Tusk vezette baloldali önkény ellen. A szabadság nem tűri az önkényt. Vigyázó szemetek Varsóra vessétek!" – fogalmazott.



A volt miniszterelnök a kommentek között egyébként a Világgazdaság cikkét javasolta elolvasni a témában, amiben még szombat reggel foglaltuk össze, mi történ a lengyel Alkotmánybíróságnál.

Ez most már sok volt Orbán Viktornak, nem maradt csendben

Ezzel párhuzamosan a Felcsút ellen támadás kapcsán sem maradt csenben. A Nemzeti Sport arról írt, hogy a Puskás Akadémia taotámogatásai sok embernek szemet szúrnak. "Miért a felcsúti utánpótlás-alapítvány áll a lista negyedik helyén 45 milliárd forinttal, amely összeg majdnem eléri a kosárlabda-szövetség támogatását, és bőven meghaladja a jégkorong, a vízilabda vagy a röplabda állami segítését. Tudom, hogy a klub igyekezett tényekkel alátámasztani az elképesztő mennyiségű beérkezett forinthalmazt, de ez valójában nem más, mint vádirat. A Puskás Akadémia vádirata a Puskás Akadémia ellen, mert ezt látva az ember joggal kérdezi: tök jó, de mindez miért éppen Felcsúton történt?" – olvasható a jegyzetben.