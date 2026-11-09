„Azt nem tudom, hogy most mi a helyzet, de azt tudom, hogy mi lesz három hónap múlva. Három hónap múlva helyzet lesz” – fogalmazott sejtelmesen Orbán Viktor egy múlt heti interjúban. A volt miniszterelnök kijelentése korántsem előzmény nélküli: a Tisza-kormány megalakulása óta visszatérő eleme megszólalásainak a közelgő gazdasági válság előrevetítése.

Valami nagyon nincs rendben a magyar gazdasággal: Orbán Viktor már az összeomlásról beszélt, most a vállalkozók is megszólaltak – „Már látható a munkanélküliség növekedése” Fotó: AFP

Valami nagyon nincs rendben a magyar gazdasággal: Orbán Viktor már az összeomlásról beszélt, most a vállalkozók is megszólaltak – „Már látható a munkanélküliség növekedése”

Szeptember 18-án, Kötcsén a gazdasági szereplőktől származó információkra hivatkozva már arról beszélt, hogy „biztosnak mondhatjuk, hogy ha valami csoda nem történik, a gazdaság a falnak megy”. A volt miniszterelnök szerint a magyar gazdaság gyakorlatilag megbénult, a vállalkozások jelentős része kivár, mások pedig teljesen leállították tevékenységüket, aminek idővel súlyos következményei lehetnek.

Orbán a kialakult helyzetért elsősorban a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját és az általa alkalmatlannak tartott kormányzati vezetőket tette felelőssé, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezet tovább nehezíti a magyar gazdaság helyzetét. A gyengélkedő német gazdaság és az Európai Unió problémái szerinte olyan külső körülményeket teremtenek, amelyek között még megfelelő gazdaságpolitikai döntésekkel is nehéz lenne érdemi növekedést elérni.

Úgy vélte, Magyarország nem csupán a nemzetközi gazdasági nehézségekkel küzd, hanem önálló, belső eredetű válsággal is szembe kell néznie. A közelgő gazdasági problémákat egy Cseh Tamás-dalra utalva érzékeltette:

Megérkezik a valóság nevű nagybátyánk. Őt várjuk mi is most.

Október 13-án, a Bayer Show vendégeként ismét a gazdasági kilátásokról beszélt, és élesen bírálta a hivatalban lévő kormány adóemelésekre épülő gazdaságpolitikáját. Miközben több mint 600 milliárd forint értékű béremelést tervezett be a 2027-es költségvetésbe a kormány, több mint 900 milliárd forintnyi adóemelést is tartalmaz a tervezet, ráadásul a minisztériumoknál 1600 milliárdos megszorításokat tervez. A volt miniszterelnök azzal érvelt, a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája a tartósan gyenge növekedés, amelyen az adóterhek növelése nemhogy javítana, hanem tovább ronthatná a helyzetet.