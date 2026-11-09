Valami nagyon nincs rendben a magyar gazdasággal: Orbán Viktor már az összeomlásról beszélt, most a vállalkozók is megszólaltak – „Már látható a munkanélküliség növekedése”
„Azt nem tudom, hogy most mi a helyzet, de azt tudom, hogy mi lesz három hónap múlva. Három hónap múlva helyzet lesz” – fogalmazott sejtelmesen Orbán Viktor egy múlt heti interjúban. A volt miniszterelnök kijelentése korántsem előzmény nélküli: a Tisza-kormány megalakulása óta visszatérő eleme megszólalásainak a közelgő gazdasági válság előrevetítése.
Valami nagyon nincs rendben a magyar gazdasággal: Orbán Viktor már az összeomlásról beszélt, most a vállalkozók is megszólaltak – „Már látható a munkanélküliség növekedése”
Szeptember 18-án, Kötcsén a gazdasági szereplőktől származó információkra hivatkozva már arról beszélt, hogy „biztosnak mondhatjuk, hogy ha valami csoda nem történik, a gazdaság a falnak megy”. A volt miniszterelnök szerint a magyar gazdaság gyakorlatilag megbénult, a vállalkozások jelentős része kivár, mások pedig teljesen leállították tevékenységüket, aminek idővel súlyos következményei lehetnek.
Orbán a kialakult helyzetért elsősorban a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját és az általa alkalmatlannak tartott kormányzati vezetőket tette felelőssé, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezet tovább nehezíti a magyar gazdaság helyzetét. A gyengélkedő német gazdaság és az Európai Unió problémái szerinte olyan külső körülményeket teremtenek, amelyek között még megfelelő gazdaságpolitikai döntésekkel is nehéz lenne érdemi növekedést elérni.
Úgy vélte, Magyarország nem csupán a nemzetközi gazdasági nehézségekkel küzd, hanem önálló, belső eredetű válsággal is szembe kell néznie. A közelgő gazdasági problémákat egy Cseh Tamás-dalra utalva érzékeltette:
Megérkezik a valóság nevű nagybátyánk. Őt várjuk mi is most.
Október 13-án, a Bayer Show vendégeként ismét a gazdasági kilátásokról beszélt, és élesen bírálta a hivatalban lévő kormány adóemelésekre épülő gazdaságpolitikáját. Miközben több mint 600 milliárd forint értékű béremelést tervezett be a 2027-es költségvetésbe a kormány, több mint 900 milliárd forintnyi adóemelést is tartalmaz a tervezet, ráadásul a minisztériumoknál 1600 milliárdos megszorításokat tervez. A volt miniszterelnök azzal érvelt, a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája a tartósan gyenge növekedés, amelyen az adóterhek növelése nemhogy javítana, hanem tovább ronthatná a helyzetet.
Lefulladt a növekedés is, hiába állította Kapitány István, hogy beindult a gazdaság
Bár az Orbán Viktor által többször is megjósolt gazdasági összeomlás egyelőre elmaradt, az elmúlt hónapokban egyre több aggasztó jel utalt a magyar gazdaság sérülékenységére. A nyár folyamán két évtizede nem látott gyárbezárási hullám bontakozott ki: az Accel Hunland, az EMA-Lion, a WKW Hungária, az Electrolux és a Nestlé is bejelentette magyarországi üzemének év végéig történő bezárását, dolgozóik elbocsátásával együtt. A bezárások különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a feldolgozóipar hosszú éveken át a magyar gazdaság egyik legfontosabb húzóerejének számított, most azonban több vállalat is a hazai termelés felszámolása mellett döntött.
A kedvezőtlen folyamatokat a Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi adatai is visszaigazolták, a magyar gazdaság több meghatározó ágazatából is kiábrándító számok érkeztek:
- a júliusban 12,2 százalékkal zuhant össze az építőipar teljesítménye, igaz, augusztusban 21,9 százalékos felpattanás követte, de a megrendelések száma 55 százalékkal kváziu összeomlott,
- a turizmusban a Covid óta nem látott megtorpanást láttunk: augusztusban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11 százalékkal csökkent éves szinten.
- a kiskereskedelem augusztusban érte el idei mélypontjára a 2,4 százalékos növekedéssel.
Erre írtuk azt, hogy eljött a magyar gazdaság fekete napja. Egyedül az ipar mutat életjeleket, ahol szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a termelés volumene, ez azonban annak köszönhető, hogy kezdenek beérni az előző kormány idején elindított nagyberuházások, köztük a debreceni BMW-gyár és a kecskeméti Mercedes-üzem kapacitásbővítése.
Végül októberben 30-án a KSH is megerősítette a gazdaság megtorpanását . A harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal nőtt a GDP az előző negyedévhez képest, és az éves alapú növekedés is lejjebb csúszott 1,5 százalékra. A GDP-adat pedig annyira kiábrándító lett, hogy Kármán András pénzügyminiszternek 5 nap kellett, hogy megszólaljon, és a mezőgazdaságot hibáztassa a gyenge teljesítményért. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki a nyári hónapokban többször azt állította Facebook posztjaiban, hogy „magyar gazdaság beindult”, lényegében azóta se szólalt meg érdemben a növekedés fékezéséről.
Évekre beragadhat a válságba az építőipar
Az elmúlt hetek egyik legjelentősebb fejleménye az Otthon Start kivezetése volt, amely azonban korántsem érte váratlanul a piac szereplőit. Lapunk már augusztusban megírta, hogy a kormány a program megszüntetésére készül, a döntés pedig októberben meg is született. A kabinet azonban nem hagyta betöltetlenül a helyét: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a Wekerle Plusz programot, amelytől a kormány a lakásépítések újbóli felpörgetését és az évek óta gyengélkedő építőipar élénkülését reméli.
Csakhogy miközben a kormány az új programtól várja a csodát, az ágazat szereplői egyelőre inkább a túlélésért küzdenek. Erre világít rá az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) hétfőn közzétett, 400 vállalkozás megkérdezésével készült felmérése is. Az eredmények lesújtó képet festenek: a cégek 60 százaléka bevételcsökkenésre számít, tízből nyolc vállalkozás pedig a kereslet hiányát nevezte meg működése legnagyobb akadályaként. A megrendelések elapadása mögött elsősorban a beruházások tömeges elhalasztása és visszafogása áll, aminek következményei egyre szélesebb körben érezhetők.
Súlyosabb helyzetben van a magyar építőipar, mint a 2008-as pénzügyi válságot követő években
– jelentette ki lapunknak Koji László, az ÉVOSZ főtitkára, amikor arról kérdeztük, hogy a mostani válság összevethető-e a 2008 és 2014 közötti, az építőipar számára különösen nehéz időszakkal. Szerinte a jelenlegi helyzet azért is aggasztóbb, mert míg másfél évtizeddel ezelőtt elsősorban pénzügyi válsággal kellett megküzdenie az ágazatnak, most ehhez súlyos hatékonysági problémák is társulnak.
A gondokat tovább mélyítik a nagyberuházások körüli bizonytalanságok, mint a V-híd kizárása a közbeszerzésekből és a Déli Körvasút beruházás leállítása. Koji szerint a munkák leállítása, felfüggesztése és átvilágítása nem csupán a fővállalkozókat hozza nehéz helyzetbe, hanem a mögöttük álló alvállalkozók és beszállítók százait is.
A teljesítésigazolások és a kifizetések elhúzódása ráadásul újra felszínre hozta az építőipar egyik legsúlyosabb problémáját, a lánctartozásokat. Az ÉVOSZ becslése szerint ezek összege már eléri a 300 milliárd forintot. A főtitkár arra is utalt, hogy a közbeszerzések körüli eljárások és egyes vállalatokat érintő intézkedések az egész beszállítói hálózatra kihatnak. A szövetség ezért a folyamatban lévő átvilágítások mielőbbi lezárását sürgeti.
Ebben a helyzetben különösen nagy várakozás övezi a Wekerle Pluszt, Koji azonban óva int attól, hogy bárki az egész építőipar megmentését várja a programtól. Az új konstrukció a már ismert lakástámogatásokkal együtt négy év alatt akár 1200 milliárd forintnyi többletmegrendelést hozhat az ágazatnak. Ez első hallásra tekintélyes összeg, ám éves szintre lebontva már jóval szerényebb a hatása: a 300 milliárd forintos többlet eltörpül az építőipar idei, várhatóan 8500 milliárd forintos teljesítménye mellett.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a programnak ne lenne jelentősége. A lakásépítéssel és felújítással foglalkozó vállalkozások számára komoly segítséget jelenthet, a nagyobb infrastrukturális és ipari beruházások elmaradását azonban nem képes ellensúlyozni. Koji szerint a valódi fordulathoz mindenekelőtt az állami megrendelések és a magánbefektetések élénkülésére lenne szükség. Erre viszont még várni kell: a 2027-es költségvetésben is korlátozott az állam beruházási mozgástere, a nagyobb fejlesztések előkészítése és elindítása pedig időigényes folyamat.
Az ÉVOSZ főtitkárának aggodalmait a 2027-es költségvetés is alátámasztja. A Költségvetési Tanács véleménye szerint a felhalmozási kiadásokat 20 százalékkal vágta meg a kabinet, összességében pedig 1600 milliárd forintos megszorítást hajt végre a minisztériumoknál. Ez pedig órási érvágást jelent a nagyberuházásoktól függő építőipar számára.
Egyedül a vasútépítések, a pályaudvarok rekonstrukciói, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások adhatnak munkát a szektornak jövőre. Az építőipar egészére kiterjedő fellendülés azonban Koji szerint legkorábban 2028-ban érkezhet meg. Vagyis miközben a Wekerle Plusz az ágazat egy részének mentőövet dobhat, a magyar építőipar előtt még legalább egy nehéz év állhat.
Hiába az ágazati béremelések, a kereskedelemben nincs ok optimizmusra
"Már most is látható, érezhető a munkanélküliség növekedése" – mondta borúlátóan lapunknak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Szerinte a vállalkozások jelentős része rendkívül sérülékeny helyzetben van, amire csak rátesz egy lapáttal több kormányzati intézkedés.
A főtitkár különösen aggasztónak tartja a tervezett vagyonadót, amely szerinte tovább ronthatja a hazai vállalkozások helyzetét. A cégeknek ugyanis a működő tőkéjük után is adót kellene fizetniük, miközben ezek a vagyonelemek nem feltétlenül állnak rendelkezésükre készpénzben. Emiatt a tulajdonosok a fejlesztések és beruházások helyett az adófizetésre fordíthatják a nyereséget.
Ez egy borzasztóan rossz irány
– fogalmazott Neubauer, aki szerint különösen súlyos probléma, hogy a szabályozás a magyar tulajdonú vállalkozásokat érintené, a külföldieket viszont nem. Ez jelentős versenyhátrányt okozhatna a hazai cégeknek, miközben a magyar kkv-k több mint kétmillió embernek adnak munkát.
A kereskedelem kilátásait illetően Neubauer nem lát sok okot a derűlátásra. „Optimizmusról most a legkevésbé lehet nyilatkozni” – jelentette ki. Úgy véli, az adóemelések a fogyasztói árakban is megjelenhetnek, miközben az árrésstop és a szabályozási bizonytalanságok tovább nehezítik az ágazat működését. A problémák ráadásul messze túlmutatnak a kereskedelmen: az állami beruházások leállítása már most számos építőipari beszállító és alvállalkozó működését veszélyezteti.
Neubauer a V-híd közbeszerzésekből való kizárása kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-egy nagyberuházás megszűnése nemcsak a fővállalkozót érinti, hanem a mögötte álló, akár több száz kisebb céget is. Az építőanyag-gyártóktól a különböző szolgáltatókig számos vállalkozás veszítheti el a megrendeléseit, ami cégenként akár 50–250 munkahely megszűnésével járhat. A nagyberuházások leállása így rövid idő alatt egész beszállítói hálózatokat sodorhat válságba. A főtitkár szerint ennek következményei hamar megjelenhetnek a foglalkoztatásban és ennek látja már a jeleit.
„A gazdasági reáliák nem követték le a várakozásokat”
A vállalkozások körében továbbra is magas az üzleti bizalom, azonban a cégek egyre türelmetlenebbül várják a gazdasági növekedés beindulását – mondta lapunknak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Hozzátette,
a gazdasági reáliák nem követték le a várakozásokat.
A VOSZ Barométer legfrissebb adatai szerint az üzleti bizalom ugyan valamelyest mérséklődött, de továbbra is magas szinten áll. A beruházások terén ugyanakkor jelentős a bizonytalanság, a vállalkozások egyelőre kivárnak, és nem látszik egyértelműen, mikor indulhatnak meg nagyobb lendülettel a fejlesztések.
A kilátásokat a jövőre tervezett adóemelések sem javítják. Perlusz László szerint a gazdasági szereplőkre jelentős többletterhek hárulhatnak, miközben a vállalkozásoknak már most is számos bizonytalansággal kell szembenézniük. A VOSZ főtitkára hangsúlyozta, hogy az egészségügy és az oktatás finanszírozásában az elmúlt években felhalmozódott hiányok pótlásának szükségességét senki sem vitatja, a kérdés inkább az, hogy ennek költségeit milyen mértékben kell a gazdasági szereplőknek viselniük.
A vagyonadó tervezett szabályozását Perlusz is aggályosnak tartja. Mint fogalmazott, nem önmagában a személyes vagyonok megadóztatásával van problémájuk, hanem azzal, hogy az intézkedés korlátozhatja a Magyarországon működő tőke koncentrációját és felhalmozását. Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy a vállalkozások végső tulajdonosaira háruló újabb terhek miatt kevesebb nyereséget forgatnak vissza cégeikbe, ami visszafoghatja a beruházásokat és a vállalkozások fejlődését.
A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy nem a vagyonadó az egyetlen olyan intézkedés, amely növelheti a cégek költségeit. Az 500 millió euró feletti vállalkozásokat a társasági adó emelése is érintheti, miközben
- a cégautóadó,
- a rehabilitációs járulék,
- a reklámadó
- és az innovációs járulék növelése szintén többletterhet jelenthet a gazdaság különböző szereplőinek.
Perlusz szerint egyelőre nehéz megítélni, hogy az intézkedések összességében milyen hatással lesznek a cégek működésére és beruházási döntéseire, az azonban biztos, hogy nem segítik a bizonytalanság csökkenését.
Visszanyeste a növekedést az ING Bank
Bár a magyar gazdaság immár hat egymást követő negyedévben növekedni tudott, a következő évek kilátásai korántsem felhőtlenek. Az ING Bank múlt héten közzétett elemzése szerint 2026-ban még 1,8 százalékkal bővülhet a GDP, a jövő évi növekedési várakozásokat azonban már lefelé módosították: a korábban prognosztizált 3,1 százalék helyett mindössze 2,7 százalékos bővüléssel számolnak. A gazdaság egyik legfontosabb támasza továbbra is a lakossági fogyasztás maradhat, amelyet a reálbérek emelkedése és a kormányzati intézkedések élénkíthetnek.
Az iparban ugyanakkor még jelentős növekedési tartalékok lehetnek. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a BMW és a Mercedes új gyártókapacitásai egyelőre nem érték el teljes kihasználtságukat, így a termelés fokozatos felfutása és az exportmegrendelések élénkülése a következő időszakban újabb lendületet adhat az ágazatnak. A beruházásoknál viszont továbbra sem látszik az áttörés. A beruházási volumen 2026 első fél évében 3,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, és a harmadik negyedév sem hozott érdemi fordulatot. Vagyis miközben a fogyasztás és az új ipari kapacitások húzhatják a gazdaságot, a tartós növekedés egyik legfontosabb feltétele, a beruházások élénkülése továbbra is várat magára.