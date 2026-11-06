Megszólalt az olaszok csúcspolitikusa, Meloni jobbkeze Orbán Viktorról: elárulta, miért találkozott vele a Fradi-meccs után Milánóban – „Öröm volt fogadni a barátomat”

Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Matteo Salvini pénteki milánói találkozójáról. Az olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője a Facebook-oldalán számolt be arról, milyen kérdéseket vitatott meg a korábbi magyar kormányfővel. Bejegyzéséből kiderül, hogy a két politikus az olasz, a magyar és az európai gazdasági és politikai helyzetet egyaránt áttekintette, de szóba kerültek az európai baloldallal kapcsolatos aggodalmaik is – írta Matteo Salvini a Facebookon. Az olasz politikus azzal kezdte bejegyzését, hogy örömére szolgált Milánóban fogadni barátját, Orbán Viktort.

Matteo Salvini és Orbán Viktor a Fradi-meccs után találkoztak / Fotó: AFP

A megbeszélést érdekesnek és hasznosnak nevezte, majd részletesebben is ismertette annak témáit. Salvini szerint nemcsak a két ország helyzetéről, hanem az Európai Unió előtt álló politikai és gazdasági kihívásokról is egyeztettek. Külön kitért arra, hogy aggodalommal figyelik bizonyos, általa erőszakosnak nevezett baloldali csoportok illiberális törekvéseit. Az olasz miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy egy szabad, virágzó és biztonságos jövőt szeretnének Európa népei számára. Bejegyzését egy politikai üzenettel zárta:

Együtt előre a Patriótákkal!

A megfogalmazás egyértelműen arra utal, hogy Salvini a jövőben is számít az Orbán Viktorral és a Patrióták Európáért politikai közösséggel folytatott együttműködésre.

A Fradi történelmi győzelme után következett Orbán Viktro találkozója

Ahogy arról a Világgazdaság már beszámolt, Orbán Viktor nem utazott haza a Ferencváros csütörtök esti, AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzése után, hanem Olaszországban maradt. A magyar csapat történelmi sikert aratott a San Siróban, miután 2–0-ra legyőzte az olasz együttest. A találkozót Orbán Viktor személyesen tekintette meg, a győzelem után pedig közösségi oldalán gratulált a Ferencvárosnak. Pénteken azonban kiderült, hogy a milánói látogatásnak politikai folytatása is volt.

A Fidesz elnöke ugyanis Matteo Salvinivel találkozott, amit saját Facebook-oldalán tréfásan a mérkőzés utáni „afterként” emlegetett.

Orbán Viktor akkor még csak annyit közölt, hogy régi barátjával áttekintették az európai politikai helyzetet, valamint egyeztettek a Patrióták pártcsalád előtt álló feladatokról. Salvini mostani bejegyzése ehhez képest újabb részletekkel szolgált: az olasz politikus a gazdasági kérdéseket és az európai baloldallal kapcsolatos politikai konfliktusokat is a találkozó témái közé sorolta. A megbeszélésről Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is tájékoztatást adott. Közlése szerint Salvini péntek délelőtt, hivatalában fogadta a korábbi magyar miniszterelnököt.