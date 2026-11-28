Az ülésen a vádlott beismerte a bűncselekmények elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A döntést az ügyvéd és az ügyész is tudomásul vette, ezért az ítélet jogerős - áll a bíróság közleményében.

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Felidézték, hogy Orbán Viktor az országgyűlési választás eredményét elemző bejegyzést tett közzé 2026. április 13-án a hivatalos közösségi oldalán, amelyhez több mint 24 ezer hozzászólás érkezett.

Mások mellett a vádlott is hozzászólást írt a poszthoz, amelyben a lakosság megfélemlítésére alkalmas kijelentéseket tett közzé, a Roosevelt-irodaházat és általános iskolákat érintő támadásokra utalva.

A körülményekről azt írták, hogy 2026 tavaszán a vádlott elvesztette az állását, illetve a bejegyzés napján az édesanyjával is összeveszett, nyugtatót vett be, majd alkoholt fogyasztott, amitől csökkent az önkontrollja.

Magyar Péterék szigorítanak

A Facebookon és más közösségi oldalakon általánossá vált, hogy az emberek sokkal bátrabban, a felelősség tudata nélkül írogatnak oda egyes politikusok posztjai alá. A Tisza-kormány közzétette a hivatalos közösségi oldalaira vonatkozó hozzászólási szabályokat. Moderálás során elrejthetik vagy törölhetik a szabályszegő kommenteket.

A dokumentum szerint eltávolíthatják a megalázó,

vulgáris,

gyűlöletkeltő,

rágalmazó v

agy erőszakra felhívó hozzászólásokat,

valamint azokat is, amelyekben személyes adatokat, álhíreket vagy valótlan tényállításokat osztanak meg.

A moderátorok a bejegyzés témájához nem kapcsolódó kommenteket, az ismétlődő üzeneteket és a reklámokat is eltávolíthatják.

A szabályokat sértő hozzászólásokat e-mailben is lehet jelezni.

Egyes bejegyzéseknél teljesen kikapcsolhatják a hozzászólási lehetőséget. A dokumentum példaként a katasztrófákról, halálesetekről, gyermekvédelmi ügyekről, kisebbségi csoportokról és a nők jogairól szóló posztokat említi.

Az alapelvek rögzítik, hogy bárkinek joga van hozzászólni, a beszélgetés résztvevőinek pedig tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, méltóságát és véleményét.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a kormányfő a Facebookon reagált a közösségi médiás költségeiről szóló hírére. Magyar Péter szerint a saját tartalmaiért és videóiért összesen négy miniszterelnökségi munkatárs felel, havi 3,9 millió forintos együttes illetményért.