Moszkva jogot formál arra, hogy válaszlépéseket tegyen az Európai Unió tagállamainak, a befagyasztott orosz vagyont érintő intézkedéseire. Erről beszélt Marija Zaharova egy sajtótájékoztatón.

Vlagyimir Putyin elnök és Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője /Fotó: Sputnik

Az orosz külügyminisztérium szóvivője ezzel arra a magyar döntésre reagált, amely visszavonta azokat a kereseteket, amelyeket Orbán Viktor kormánya az ellen nyújtott be, hogy az Európai Unió az Orosz Központi Bank befagyasztott eszközeiből származó bevételeket Ukrajna katonai támogatására fordítsa.

Vita a befagyasztott orosz vagyon körül

A héten derült ki az Európai Unió Bíróságának dokumentumaiból, hogy Magyarország novemberben két keresetet vont vissza, amelyek az Orbán-kormányhoz köthetők. A Fidesz szerint ezzel Magyar Péter feladta a békepolitikát, és a semlegesség helyett a háború támogatását választotta. A párt közleményében emlékeztetett, hogy a döntés gazdasági szempontból is káros lehet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az ügyben már egy bírósági döntés is született.

Az orosz fél továbbra is törekedni fog a moszkvai választottbíróság határozatának végrehajtására, amely arra kötelezte a belga Euroclear értékpapír-elszámolóházat, hogy fizessen 18,17 ezermilliárd rubel kártérítést az orosz vagyon jogellenes zárolása miatt. Emellett a viszonosság elvével összhangban fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy érzékeny válaszintézkedéseket hozzunk

− fogalmazott Marija Zaharova.

A folyamat háttere

Európai Unió Bíróságának dokumentumaiból kiderült, hogy a testület elrendelte a T-452/25. és a T-605/25. számú ügyek törlését a nyilvántartásból. Magyarország ezekben az eljárásokban az Európai Békekeret bizottságának 2025. február 26-án, illetve 2025. június 30-án hozott határozatait támadta meg, és azok megsemmisítését kérte. A határozatok az Európai Békekeret keretében az ukrán fegyveres erők katonai támogatását célzó segítségnyújtási intézkedésekre elkülönített források elosztásáról rendelkeztek, összhangban az Európai Békekeretbe befizetett pénzügyi hozzájárulások összegének felosztásáról szóló, 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 tanácsi határozatban meghatározott feltételekkel.

Az Európai Békekeretet az Európai Unió Tanácsa 2021-ben hozta létre azzal a céllal, hogy finanszírozza az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitika keretében végrehajtott fellépéseit. Az Európai Békekeret bizottsága 2024 júniusában határozatot fogadott el a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség első részletnek az ukrán fegyveres erők támogatására történő elkülönítéséről.

A törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy a két ügy törlése miatt már nem szükséges határozatot hoznia a Belgium, Dánia, Hollandia, Finnország, Franciaország, Németország, Csehország, Észtország, az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által az említett eljárásokba történő beavatkozás érdekében benyújtott kérelmekről.