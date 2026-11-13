Csak most derült ki: Magyarország elkezdte csökkenteni az orosz gáz vásárlását – Moszkvában máris felfigyeltek rá

Magyarország az év első kilenc hónapjában is az Európai Unió legnagyobb orosz földgáz-vásárlója maradt, noha értékben mérve csökkentette a beszerzéseit. Az uniós országok közben összességében többet fizettek az orosz vezetékes földgázért, mint egy évvel korábban.

Az Európai Unió országai szeptemberben is több százmillió euróért vásároltak orosz vezetékes földgázt / Fotó: AFP

Magyarország 2 milliárd eurót, vagyis hozzávetőleg 780 milliárd forintot fizetett az orosz vezetékes földgázért 2026 első kilenc hónapjában.

Az Eurostat adatai alapján ezzel továbbra is hazánk az Európai Unió legnagyobb vásárlója, noha az előző év azonos időszakához képest 8 százalékkal csökkentette beszerzéseinek értékét.

A magyar visszaesés ellenére az orosz vezetékes gáz uniós piaca összességében növekedett. Az EU tagállamai január és szeptember között 4,9 milliárd eurót fizettek az orosz szállításokért, szemben az egy évvel korábbi 4,6 milliárd euróval. A háromszázmillió eurós különbség azt jelzi, hogy az orosz vezetékes földgáz továbbra is fontos szereplője az európai energiakereskedelemnek.

A szeptemberi adatok is jól mutatják a magyar vásárlások súlyát. Az uniós országok összesen 783 millió euró értékben importáltak orosz vezetékes gázt. Ebből Magyarország 261 millió euróval részesedett, megelőzve Bulgáriát, amely 230 millió euróért vásárolt, valamint Görögországot, amely 166 millió eurót fizetett. Szlovákia 127 millió euró értékben szerzett be orosz földgázt.

Az orosz szállítások európai útvonalai időközben jelentősen beszűkültek. Jelenleg a Török Áramlat az egyetlen működő vezeték, amelyen keresztül Oroszország földgázt juttat Európába. A TASZSZ szerint ezen az útvonalon 2026 első kilenc hónapjában 13,2 milliárd köbméter orosz gáz érkezett Európába, ami 1,4 százalékos éves növekedés.

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A magyar adatok különösen érdekesek annak fényében, hogy a kormány már az orosz energiaforrásokról való leválás felgyorsításának lehetőségéről is beszél. Orbán Anita külügyminiszter szerint Magyarország akár az uniós határidőknél korábban is felhagyhat az orosz olaj és földgáz vásárlásával. A Mol eközben azt vizsgálja, hogyan juthatna nem orosz kőolajhoz a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül.