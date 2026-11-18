Moszkva továbbra is ragaszkodik a Paks II. beruházásról kötött megállapodások végrehajtásához, és komoly következményeket helyez kilátásba arra az esetre, ha Magyarország egyoldalúan felmondaná a szerződéseket. Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet szerint a Roszatom kész minden kérdésre válaszolni, a következő lépés azonban már Budapest döntésén múlik.

Feszültséget okozhat a magyar–orosz kapcsolatokban, ha Budapest a Paks II. beruházás fővállalkozójának lecserélése mellett dönt / Fotó: photoibo / Shutterstock

„Nem lehet következmények nélkül felmondani a Paks II. beruházásról kötött megállapodásokat, a Roszatom esetleges kiszorítása pedig súlyos pénzügyi és jogi következményekkel járhat Magyarország számára" – figyelmeztetett Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet a Demokratának adott interjújában.

A diplomata szerint Moszkva továbbra is kész együttműködni Budapesttel, a projekt sorsáról azonban a magyar vezetésnek kell döntenie.

Sztanyiszlavov Bulgária és Finnország példáját említette. Előbbi lemondott a Roszatommal tervezett partnerségről, ami után az orosz nagykövet állítása szerint több millió eurós kártérítést kellett fizetnie, végül pedig új atomerőmű nélkül maradt. Finnországgal kapcsolatban pedig egy nemzetközi bírósági eljárásra hivatkozott, amelyet a Roszatom meg is nyert.

A figyelmeztetés különösen annak fényében érdekes, hogy a magyar kormány átfogóan vizsgálja a Paks II. beruházást, és a fővállalkozó esetleges leváltása is felmerült. Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági elnöke november közepén a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek arról beszélt, hogy a felülvizsgálatot még 2026 végéig lezárnák. A vizsgálat a műszaki és pénzügyi kérdések mellett a projekt technológiai és jogi feltételeire is kiterjed.

A beruházás vezetése szerint a döntéshozók még nem rendelkeznek minden szükséges információval. A szerződés összetett kötelezettségeket ró az érintett felekre, ezért a kormány nem dönthet egyszerűen a finanszírozás vagy a kivitelezés folytatásáról anélkül, hogy tisztázná a vállalások jogi következményeit.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a beruházás költségei akár az eredeti összeg kétszeresére is emelkedhettek, és az eredeti határidők már nem tarthatók. A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov eközben azt jelezte, hogy vállalata kész minden műszaki és pénzügyi kérdésre számszerű válaszokat adni, a magyar kormánytól azonban egyelőre nem kapott megkeresést. A társaság szerint az új magyar projektvezetéssel már kialakították a munkakapcsolatot.