Nagyon világos üzenetet kapott Vlagyimir Putyintól Magyar Péter: az orosz nagykövet szerint súlyos következménye lehet a Roszatom kirúgásának Paks II-ből – "A magyar térfélen pattog a labda"
Moszkva továbbra is ragaszkodik a Paks II. beruházásról kötött megállapodások végrehajtásához, és komoly következményeket helyez kilátásba arra az esetre, ha Magyarország egyoldalúan felmondaná a szerződéseket. Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet szerint a Roszatom kész minden kérdésre válaszolni, a következő lépés azonban már Budapest döntésén múlik.
„Nem lehet következmények nélkül felmondani a Paks II. beruházásról kötött megállapodásokat, a Roszatom esetleges kiszorítása pedig súlyos pénzügyi és jogi következményekkel járhat Magyarország számára" – figyelmeztetett Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet a Demokratának adott interjújában.
A diplomata szerint Moszkva továbbra is kész együttműködni Budapesttel, a projekt sorsáról azonban a magyar vezetésnek kell döntenie.
Sztanyiszlavov Bulgária és Finnország példáját említette. Előbbi lemondott a Roszatommal tervezett partnerségről, ami után az orosz nagykövet állítása szerint több millió eurós kártérítést kellett fizetnie, végül pedig új atomerőmű nélkül maradt. Finnországgal kapcsolatban pedig egy nemzetközi bírósági eljárásra hivatkozott, amelyet a Roszatom meg is nyert.
A figyelmeztetés különösen annak fényében érdekes, hogy a magyar kormány átfogóan vizsgálja a Paks II. beruházást, és a fővállalkozó esetleges leváltása is felmerült. Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági elnöke november közepén a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek arról beszélt, hogy a felülvizsgálatot még 2026 végéig lezárnák. A vizsgálat a műszaki és pénzügyi kérdések mellett a projekt technológiai és jogi feltételeire is kiterjed.
A beruházás vezetése szerint a döntéshozók még nem rendelkeznek minden szükséges információval. A szerződés összetett kötelezettségeket ró az érintett felekre, ezért a kormány nem dönthet egyszerűen a finanszírozás vagy a kivitelezés folytatásáról anélkül, hogy tisztázná a vállalások jogi következményeit.
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a beruházás költségei akár az eredeti összeg kétszeresére is emelkedhettek, és az eredeti határidők már nem tarthatók. A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov eközben azt jelezte, hogy vállalata kész minden műszaki és pénzügyi kérdésre számszerű válaszokat adni, a magyar kormánytól azonban egyelőre nem kapott megkeresést. A társaság szerint az új magyar projektvezetéssel már kialakították a munkakapcsolatot.
Az orosz nagykövet Magyarországnak nem éri meg felrúgni a gazdasági kapcsolatait
Sztanyiszlavov szerint az átvilágítás önmagában nem kifogásolható, de nem okozhat bizonytalanságot a kivitelezésben. A Roszatom továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és azt szeretné, ha a magyar fél közvetlenül egyeztetne a vállalat vezetésével. A nagykövet a fővállalkozó esetleges lecseréléséről szóló híreket találgatásnak nevezte, és azt mondta, ilyen kérdésben csak konkrét ajánlatok, árak és pénzügyi feltételek ismeretében lehet állást foglalni.
A magyar-orosz kapcsolatok más területein is a gazdasági együttműködés folytatását szorgalmazta. Sztanyiszlavov szerint különösen az orosz földgázszállítások fenntartása szolgálná Magyarország érdekeit, és úgy véli, az uniós korlátozások az európai gazdaságnak is jelentős károkat okoznak. A Mol és az orosz Gazprom Neft közötti, a szerb NIS vállalat tulajdonrészének értékesítéséről szóló tárgyalásokról nem kívánt részleteket közölni, de jelezte, hogy a folyamat még nem zárult le.
Az orosz nagykövet az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ügyében is bírálta Budapest közeledését Kijevhez. Szerinte nem világos, milyen garanciák alapján bízik a magyar vezetés abban, hogy Ukrajna a gyakorlatban is érvényesíti a kisebbségi jogokat. A diplomata a szeptemberi magyar diplomata-kiutasításokat is felidézte, és jelezte, hogy Moszkva nem tekinti következmények nélküli ügynek a történteket.
Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét
Már az év végéig lezárhatják a Paks II. beruházás átfogó felülvizsgálatát, amelynek eredménye meghatározó lehet az orosz Roszatom részvételével megvalósuló atomerőmű-bővítés jövője szempontjából. A projekt vezetője szerint a magyar kormány egyelőre nem rendelkezik minden szükséges információval, ezért a műszaki és pénzügyi kérdések mellett a szerződés jogi feltételeit is alaposan megvizsgálják. A beruházás folytatásáról ugyanakkor nem lehet egyszerűen, a korábbi kötelezettségektől függetlenül dönteni.