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A fülébe jutott az oroszoknak, hogy Orbán Anita le akar válni a gázról és az olajról: levezették neki a következményeket Magyarországra – "Viselni fogják a költségeket"

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A magyar kormány irányváltása az energetikai kapcsolatokban is éreztetheti hatását. Egy orosz elemző szerint a korábbi szerződések idő előtti felmondása olyan pénzügyi terheket róhat az országra, amelyeket el lehetett volna kerülni.
Nemes Tamás
2026.11.04, 19:00
Frissítve: 2026.11.04, 19:20
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Magyarország az uniós határidőknél korábban is leállíthatja az orosz olaj és földgáz vásárlását, a döntés azonban komoly többletköltségekkel járhat. Egy orosz energetikai szakértő szerint a beszerzési árak emelkedése mellett a hosszú távú szerződések felmondása is pénzbe kerülhet.

Orbán Anita orosz
Orbán Anita szerint az uniós előírásoknál gyorsabban távolodhat el Magyarország az orosz energiaforrásoktól / Fotó: AFP

Magyarország energiaellátásának átalakítása már megkezdődött: Orbán Anita külgazdasági és külügyminiszter elmondása szerint a Mol olyan kőolaj beszerzését is vizsgálja, amely nem Oroszországból érkezik, hanem a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül jutna el a magyar finomítókhoz. A váltás azonban nem egyszerű beszerzési kérdés. Igor Juskov, az Oroszországi Föderáció kormánya mellett működő Pénzügyi Egyetem és a Nemzetbiztonsági Energetikai Alapítvány szakértője szerint Magyarország akkor is jelentős összegeket veszíthet, ha önként, az uniós határidők előtt mond le az orosz energiahordozókról.

A szakértő az elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz vezetékes kőolaj behozatalát nem tiltják az érvényben lévő szankciók. A korlátozás a tengeri szállítással érkező orosz olajra vonatkozik, a vezetékes import továbbra is lehetséges. A földgáz esetében pedig az uniós tilalom csak 2027 őszén lép életbe, addig Magyarország a meglévő szerződései alapján vásárolhatna orosz gázt.

Akkor is fizetünk az orosz gázért, ha nem kérjük

Juskov szerint az idő előtti leállás egyik legnagyobb kockázata a szerződéses kötbér. Ha a szállítást szankciók miatt kellene megszakítani, a magyar vállalatok vis maiorra hivatkozhatnának. Ha viszont saját döntésükből mondják fel a megállapodásokat, a Gazprom követelheti a szerződésben rögzített kártérítést. Magyarországnak így egyszerre kellene megfizetnie a drágább alternatív beszerzést és a szerződés felmondásának árát.

Az olajellátásnál különösen sürgető kérdés az amerikai szankciók hatása. A Lukoil és a Rosznyefty olajának vásárlását lehetővé tevő ideiglenes mentesség november 21-én lejár. Eközben a szerb NIS orosz tulajdonrészének kivásárlásáról is tárgyalnak. Orbán Anita szerint a Mol, valamint az orosz és a szerb fél is érdekelt abban, hogy az ügylet időben lezáruljon.

Juskov szerint a magyar vezetés bejelentése túlmutat a gazdasági megfontolásokon. Magyarország és Szlovákia korábban az Európai Unió orosz földgázra vonatkozó tilalmát is megtámadta az Európai Unió Bíróságán. Budapest érvelése szerint a szankciókról egyhangú döntéssel kellene határozni, Brüsszel viszont a belső gázpiac működését érintő intézkedésként kezelte a tilalmat, amelyhez elegendő volt a minősített többség.

A keresetet egyelőre nem vonták vissza, Juskov azonban úgy látja, hogy az új magyar vezetés közelebb áll Brüsszelhez, ezért a jogi eljárás lezárása is elképzelhető. Szerinte ez Szlovákiára is nyomást gyakorolhat, és Pozsony végül szintén feladhatja a jogi küzdelmet.

Az orosz olaj kiváltása technikailag megoldható, de drágább beszerzést és szállítást igényelne. Magyarország más piacokról vásárolhatna kőolajat, különböző minőségeket keverhetne, majd a horvátországi vezetéken juttathatná el az alapanyagot a finomítókhoz. Juskov szerint a többletköltség az üzemanyagárakban is megjelenne. A földgáz drágulása pedig a villamos energia, a fűtés és a meleg víz árát is feljebb hajthatná.

Orbán Anita elárulta, mire számíthat a szerbektől a Mol, és hogy foglalkozik-e KGBélával

A Mol már dolgozik azon, hogy a finomítói technológia átalakításával lehetővé tegye a nem orosz eredetű kőolaj feldolgozását, miközben a szerbiai NIS olajvállalat megszerzése is stratégiai jelentőségű lehet a magyar olajcég számára. Orbán Anita külügyminiszter egy interjújában arról beszélt, hogy a Mol meghatározó szerepet tölthet be a térség energiabiztonságában, Magyarország pedig kőolaj- és földgáz-elosztóközponttá válhat. A tárcavezető szerint az orosz energiaforrások kivezetésére való felkészülés már megkezdődött, de a régiós infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen lesz.

 

Energiaválság

Energiaválság
2010 cikk

 

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