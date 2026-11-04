A fülébe jutott az oroszoknak, hogy Orbán Anita le akar válni a gázról és az olajról: levezették neki a következményeket Magyarországra – "Viselni fogják a költségeket"

Magyarország az uniós határidőknél korábban is leállíthatja az orosz olaj és földgáz vásárlását, a döntés azonban komoly többletköltségekkel járhat. Egy orosz energetikai szakértő szerint a beszerzési árak emelkedése mellett a hosszú távú szerződések felmondása is pénzbe kerülhet.

Orbán Anita szerint az uniós előírásoknál gyorsabban távolodhat el Magyarország az orosz energiaforrásoktól / Fotó: AFP

Magyarország energiaellátásának átalakítása már megkezdődött: Orbán Anita külgazdasági és külügyminiszter elmondása szerint a Mol olyan kőolaj beszerzését is vizsgálja, amely nem Oroszországból érkezik, hanem a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül jutna el a magyar finomítókhoz. A váltás azonban nem egyszerű beszerzési kérdés. Igor Juskov, az Oroszországi Föderáció kormánya mellett működő Pénzügyi Egyetem és a Nemzetbiztonsági Energetikai Alapítvány szakértője szerint Magyarország akkor is jelentős összegeket veszíthet, ha önként, az uniós határidők előtt mond le az orosz energiahordozókról.

A szakértő az elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz vezetékes kőolaj behozatalát nem tiltják az érvényben lévő szankciók. A korlátozás a tengeri szállítással érkező orosz olajra vonatkozik, a vezetékes import továbbra is lehetséges. A földgáz esetében pedig az uniós tilalom csak 2027 őszén lép életbe, addig Magyarország a meglévő szerződései alapján vásárolhatna orosz gázt.

Akkor is fizetünk az orosz gázért, ha nem kérjük

Juskov szerint az idő előtti leállás egyik legnagyobb kockázata a szerződéses kötbér. Ha a szállítást szankciók miatt kellene megszakítani, a magyar vállalatok vis maiorra hivatkozhatnának. Ha viszont saját döntésükből mondják fel a megállapodásokat, a Gazprom követelheti a szerződésben rögzített kártérítést. Magyarországnak így egyszerre kellene megfizetnie a drágább alternatív beszerzést és a szerződés felmondásának árát.

Az olajellátásnál különösen sürgető kérdés az amerikai szankciók hatása. A Lukoil és a Rosznyefty olajának vásárlását lehetővé tevő ideiglenes mentesség november 21-én lejár. Eközben a szerb NIS orosz tulajdonrészének kivásárlásáról is tárgyalnak. Orbán Anita szerint a Mol, valamint az orosz és a szerb fél is érdekelt abban, hogy az ügylet időben lezáruljon.