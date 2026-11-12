Eljutott Oroszországba, mit mondott Magyar Péter a német tárgyalásai után az orosz gázról: Moszkva a gáztartalékra figyelmezteti a Tisza-kormányt

Magyar Péter: ne tekintsük többé olcsónak az orosz gázt – ezzel a címmel jelent meg tudósítás Oroszország egyik legnagyobb lapjában a magyar miniszterelnök berlini látogatását követően.

Eljutott Oroszországba, mit mondott Magyar Péter a német tárgyalásai után az orosz gázról / Fotó: Anadolu via AFP

A Ria egészen pontosan azt az interjút szemlézte, amit a magyar kormányfő közvetlenül a Merz kancellárral folytatott egyeztetést követően adott az ATV-nek. Itt erősítette meg azt az állítást az orosz média értelmezése szerint, hogy

Magyarország már nem tekinti olcsónak az orosz gázt, és más beszerzési forrásokat keres.

„Akármit mondott is az előző kormány, olcsó orosz gáz már nincs” – idézik az ATV-nek adott interjút. Megjegyezték, hogy ezzel Magyar Péter arra utalt, hogy az árat a gáztőzsdei árfolyam alapján számolják ki.

A miniszterelnöki nyilatkozatról a Világgazdaság is részletesen írt. A Ria cikke szerint a magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Budapest a gázbeszerzés diverzifikálására törekszik, és abban érdekelt, hogy a lehető legtöbb szállítótól vásárolhasson. „Ha a gáz két irányból érkezik, az kevés. Ha viszont nyolc irányból jön, és a szállítás garantált, akkor tudunk tárgyalni, sőt alkudni is, többek között a tranzitdíjakról” – olvasható a tudósításban.

Eszerint Magyar Péter erről Dublinban kíván tárgyalni, ahol november 13-án informális uniós csúcstalálkozót tartanak. Magyar Péter többek között román kollégájával, Luca Niculescuval tervezi megvitatni a Fekete-tengeri gázmezőkről érkező szállítások kérdését.

Oroszország a gáztartalékra figyelmezteti a Tisza-kormányt

A lap felidézte azt is, hogy a magyar kormány kijelentette, hogy kész teljesíteni Brüsszel követelését az orosz gázról való leválással kapcsolatban 2027 októberétől, és állítólag alternatív forrásokkal is rendelkeznek. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy maga Magyar Péter is elismerte, hogy az európaiak csalódottságot éreznek a magas energiaárak miatt, az európai vállalatoknak pedig nehéz fenntartaniuk versenyképességüket a drága energia miatt.

A figyelmeztetés a végére maradt. Emlékeztettek Jevgenyij Sztanyiszlavov magyarországi orosz nagykövet szavaira, aki azt közölte, hogy Moszkva tiszteletben tartja Budapest jogát saját energiapolitikájának meghatározására, de számít arra, hogy a Tisza-kormány a saját érdekeiből indul ki, nem pedig az Európai Unió átpolitizált iránymutatásaiból.