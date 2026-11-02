Most dől el december 24-e sorsa, hogy kell-e dolgozni karácsonykor vagy munkaszüneti nap lesz: összeül a parlament, Magyar Péter 13 órakor beszédet mond
A miniszterelnök már szokásosnak mondható és feltehetőleg maratoni napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn 13 órakor az Országgyűlés ülése. Magyar Péter beszédének témáját a közzétett napirend ezúttal sem részletezi. Amennyiben a kormányfő húsz percnél rövidebb beszédet tart, a frakcióvezetők öt-öt percben reagálhatnak, hosszabb felszólalás esetén nyolc-nyolc perc áll rendelkezésükre.
A közvagyon védelme és a magántőkealapok is terítéken az Országgyűlésben
A hétfői ülés egyik legfontosabb gazdaságpolitikai témája a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását célzó törvénycsomag lesz. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés már túljutott a bizottsági szakaszon, hétfőn a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára kerül sor. Ugyancsak napirendre kerül a pénzmosás megelőzését és az egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozás módosítása.
A zártkörű magántőkealapok szabályozása a magyar gazdaság egyik legérzékenyebb kérdését érinti,
azt tisztázza, ki rendelkezik a jelentős vagyonok felett, honnan származik a pénz, és mennyire lehet megismerni a tényleges tulajdonosokat.
A két előterjesztés a kormány gazdasági és intézményi átalakításának fontos eleme lehet, különösen a sokat emlegetett közpénzek felhasználásának átláthatósága és a tulajdonosi viszonyok ellenőrizhetősége szempontjából.
Munkaszüneti nap lehet december 24.
A lakosságot közvetlenül érintő változások közül kiemelkedik a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslat. A Tisza Párt képviselői által benyújtott előterjesztés szintén a bizottsági jelentések vitájához érkezett.
- A javaslat elfogadása esetén december 24. hivatalosan is munkaszüneti nappá válhatna,
- ami a munkavállalók és a munkaadók számára egyaránt változásokat hozna.
A hétfői napirend ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy a törvény végleges elfogadásáról is döntenek.
Újabb lépés a közmédia átalakításában
Két jelentős előterjesztéssel folytatódik a közmédia szervezeti átalakításának parlamenti előkészítése. Az egyik a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó intézkedésekről szól, a másik pedig a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. létrehozását és alapító okiratának elfogadását célozza. Az MTI sorsáról eddig kevés szó esett, hétfőn kiderül, hogyan működik a továbbiakban a hírügynökség.
Mindkét javaslatot tiszás képviselők nyújtották be, és a Törvényalkotási Bizottság már megtárgyalta őket. Az MTI létrehozásáról szóló előterjesztés esetében a parlamentnek egy külön eljárási kérdésben is döntenie kell, mielőtt sor kerülhet az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra.
A hétfői ülés további napirendi pontjai között környezetvédelmi, cégnyilvántartási és magánjogi nyilvántartásokat érintő törvénymódosítások is szerepelnek. A cégnyilvánossággal kapcsolatos előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalják.
A parlament munkálya kedden folytatódik tovább, ezen a héten négynapos ülést tartanak.
Fordulat történt, így már biztosan nem lesz munkaszüneti nap december 24-e: Magyar Péter megígérte, csak egyetlen esély maradt
Biztosan nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, miután nem gyűlt össze az országos referendum kiírásához szükséges mennyiségű érvényes aláírás. A kérdés azonban ettől még nem került le végleg a napirendről: az Országgyűlés törvényben dönthet arról, hogy a szenteste hivatalosan is munkaszüneti nappá váljon. Vázoljuk, mikorra születhet meg a jogszabály.