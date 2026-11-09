Az OTP Bank orosz és palesztin menekülteket diszkriminál a jogvédők szerint – a Helsinki Bizottság az ombudsmanhoz fordult
A jogvédő szervezet szerint a legnagyobb hazai pénzintézet hátrányosan különbözteti meg a hivatalosan elismert menekülteket, mert önkényesen szüntette meg a már meglévő bankszámláikat. Az OTP Bank kitart a saját gyakorlata, azaz a jogvédők álláspontja szerint a hátrányos megkülönböztetés mellett – írja a Helsinki Bizottság hétfői közleményében. A szervezet közérdekű igényérvényesítőként az alapvető jogok biztosához fordult, aki eljárást indított a pénzintézettel szemben.
A Magyarországon hivatalosan elismert menekültek bankszámláinak megszüntetése miatt fordult az alapvető jogok biztosához a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédő szervezet közleménye szerint az OTP orosz és palesztin menekült ügyfeleket különböztet meg hátrányosan, amikor tartózkodási engedély bemutatásához köti a banki szolgáltatást. Az ombudsman a kérelem nyomán eljárást indított a pénzintézettel szemben.
Hat év után szűnt meg a bankszámlája
A közleményben bemutatott egyik érintett Alekszandr, egy orosz pszichológus, aki 2019 óta él Magyarországon, és tavaly kapott menekültstátuszt. Az OTP-nél hat éve vezetett számlája volt, amikor a pénzmosás megelőzését szolgáló adategyeztetés során frissíteni szerette volna az okmányait. A Helsinki beszámolója szerint a bank nem fogadta el a menekültstátuszát igazoló dokumentumokat, de az idegenrendészeti hatóság hivatalos igazolását sem. Azt közölték vele, hogy vagy maga szünteti meg a számláját, vagy a pénzintézet zárja le azt. Alekszandr végül egy másik banknál korábban megnyitott számlájára utalta át a megtakarításait. A jogvédők szerint más érintettek pénzéhez való hozzáférését korlátozták, bankkártyáikat pedig letiltották.
Előbb bocsánatot kértek, később felmondták a szerződést
Egy szintén orosz állampolgárságú, menekültként elismert egyetemista ügyében az OTP a közlemény szerint 2025 májusában még bocsánatot kért. A bank akkor elismerte, hogy az ügyfél-átvilágítás során tévesen hivatkozott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényre, amikor tartózkodási engedélyt követelt. Augusztusban azonban mégis felmondták a számlaszerződését, és édesanyja számláját is megszüntették – állítja a jogvédő szervezet.
Az egyetemista beszámolója szerint a család a számlák zárolása után átmenetileg a mindennapi kiadásait sem tudta fedezni. Késve fizették be a számláikat, ami pótdíjakkal járt, a munkáltatóik pedig nem tudták hová utalni a fizetésüket. Egyes befizetésekhez baráti segítséget kellett kérniük.
Olyan dokumentumot kér az OTP bank, amellyel nem rendelkeznek a menekültek
A vita középpontjában a bank által elvárt okmányok állnak. A Helsinki Bizottság magyarázata szerint a Magyarországon elismert menekültek és oltalmazottak személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolják magukat, tartózkodási engedélyük nincs. A szervezet ezért teljesíthetetlen és jogsértő feltételnek tartja, hogy a bank ilyen dokumentum bemutatásához ragaszkodjon.
Az OTP az ombudsman megkeresésére jogszabályokra és belső szabályaira hivatkozva indokolta gyakorlatát – olvasható a közleményben. A Helsinki ezt téves jogértelmezésnek tartja. A jogvédő szervezet azt várja az ombudsmani eljárástól, hogy az OTP gyakorlatának vizsgálata más bankoknak is iránymutatást adjon. A közlemény az eljárás megindításáról számol be, jogsértést megállapító határozatról nem.
Lapunk megkereste az OTP Bankot az ügyben, amint megérkezik a válasz, cikkünk frissül.