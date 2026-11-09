Az OTP Bank orosz és palesztin menekülteket diszkriminál a jogvédők szerint – a Helsinki Bizottság az ombudsmanhoz fordult

A jogvédő szervezet szerint a legnagyobb hazai pénzintézet hátrányosan különbözteti meg a hivatalosan elismert menekülteket, mert önkényesen szüntette meg a már meglévő bankszámláikat. Az OTP Bank kitart a saját gyakorlata, azaz a jogvédők álláspontja szerint a hátrányos megkülönböztetés mellett – írja a Helsinki Bizottság hétfői közleményében. A szervezet közérdekű igényérvényesítőként az alapvető jogok biztosához fordult, aki eljárást indított a pénzintézettel szemben.

Az OTP Bank gyakorlatát viszi az ombudsman elé a Helsinki Bizottság/Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A Magyarországon hivatalosan elismert menekültek bankszámláinak megszüntetése miatt fordult az alapvető jogok biztosához a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédő szervezet közleménye szerint az OTP orosz és palesztin menekült ügyfeleket különböztet meg hátrányosan, amikor tartózkodási engedély bemutatásához köti a banki szolgáltatást. Az ombudsman a kérelem nyomán eljárást indított a pénzintézettel szemben.

Hat év után szűnt meg a bankszámlája

A közleményben bemutatott egyik érintett Alekszandr, egy orosz pszichológus, aki 2019 óta él Magyarországon, és tavaly kapott menekültstátuszt. Az OTP-nél hat éve vezetett számlája volt, amikor a pénzmosás megelőzését szolgáló adategyeztetés során frissíteni szerette volna az okmányait. A Helsinki beszámolója szerint a bank nem fogadta el a menekültstátuszát igazoló dokumentumokat, de az idegenrendészeti hatóság hivatalos igazolását sem. Azt közölték vele, hogy vagy maga szünteti meg a számláját, vagy a pénzintézet zárja le azt. Alekszandr végül egy másik banknál korábban megnyitott számlájára utalta át a megtakarításait. A jogvédők szerint más érintettek pénzéhez való hozzáférését korlátozták, bankkártyáikat pedig letiltották.

Előbb bocsánatot kértek, később felmondták a szerződést

Egy szintén orosz állampolgárságú, menekültként elismert egyetemista ügyében az OTP a közlemény szerint 2025 májusában még bocsánatot kért. A bank akkor elismerte, hogy az ügyfél-átvilágítás során tévesen hivatkozott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényre, amikor tartózkodási engedélyt követelt. Augusztusban azonban mégis felmondták a számlaszerződését, és édesanyja számláját is megszüntették – állítja a jogvédő szervezet.