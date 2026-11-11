Nagyot ment az OTP profitja, az elemzők mégis óvatosak
Az OTP Bank részvényei közel 1 százalékkal emelkedtek, miután a magyar bank a harmadik negyedévre a várakozásoknak nagyjából megfelelő teljes bevételről számolt be. Az elemzők szerint ugyanakkor a negyedéves eredményt jelentős egyszeri tételek torzították: ezek javították az adózott eredményt, miközben a bank adózás előtti profitját rontották. A működési folyamatok összességében továbbra is kedvezőek: erős maradt a hitelállomány növekedése, a tőkehelyzet stabil, és az OTP megerősítette 2026-ra vonatkozó célkitűzéseit – írja a Bloomberg.
Az alapfolyamatok rendben vannak az OTP-nél
A Morgan Stanley „felülsúlyozásra” ajánlja az OTP részvényeit. Gulnara Saitkulova elemző szerint a bank adózás előtti eredménye elmaradt a várakozásoktól, elsősorban a magasabb céltartalékképzés miatt.
A kockázati költségek 31 százalékkal haladták meg a konszenzust, amit részben egy 29 milliárd forintos szlovéniai tétel magyarázott. Az adózott eredmény ezzel szemben 8 százalékkal jobb lett a vártnál, ám ezt elsősorban egy 39 milliárd forintos egyszeri adóhatás segítette Szlovéniában.
Az elemző szerint az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény nagyjából megfelelt a várakozásoknak. Pozitívumként emelte ki az erős hitelnövekedést, valamint a 17,8 százalékos CET1 tőkemegfelelési mutatót. Az OTP emellett változatlanul fenntartotta 2026-os célkitűzéseit.
A profit felülteljesített, de nem a működés miatt
A Citi „vételre” ajánlja az OTP részvényeit, ugyanakkor Simon Nellis elemző szerint a gyorsjelentés összességében vegyes képet mutat. Bár a nettó profit 8 százalékkal meghaladta az elemzői várakozásokat, ennek hátterében nem a működési teljesítmény javulása, hanem a már említett, 39 milliárd forintos egyszeri szlovéniai adóelőny állt.
Az adóhatás nélkül a bank eredménye körülbelül 4 százalékkal elmaradt volna a konszenzustól. A magasabb céltartalékolást részben a svájci frank alapú szlovéniai hitelekkel kapcsolatos jogviták indokolták.
A Citi ugyanakkor több fontos pozitívumot is kiemel:
- a hitelállomány egészséges ütemben bővül,
- az eszközminőség stabil,
- miközben a nettó kamatbevétel is erős maradt.
A célár csökkent, de jelentős felértékelődési lehetőség maradt
A Concorde Securities továbbra is „vételre” ajánlja az OTP részvényeit. Bukta Gábor elemző 53 640 forintról 52 220 forintra csökkentette a célárat, miután az OTP értékeléséből kikerült az oroszországi üzletág. A csökkentés ellenére a Concorde továbbra is mintegy 27 százalékos teljes hozampotenciált lát a részvényben. Ezt többek között a bank többlettőkéje, a Luminor felvásárlása, valamint az esetleges átértékelődés támogathatja.
A Concorde szerint a látszólag erős profitadatot az egyszeri tételek jelentősen torzították, az alapfolyamatok azonban továbbra is kedvezőek. Az elemzőház arra számít, hogy a bank jövedelmezősége a következő negyedévekben tovább javulhat.
A harmadik negyedév főbb számai
Az OTP teljes bevétele 768,06 milliárd forint volt, szemben a Bloomberg által gyűjtött 775,38 milliárd forintos elemzői konszenzussal.
A főbb eredménysorok:
- Nettó kamatbevétel: 554,78 milliárd forint
- Nettó díj- és jutalékbevétel: 150,31 milliárd forint
- Adózott eredmény: 354,98 milliárd forint
- Összes kockázati költség: 79,53 milliárd forint
A külföldi leánybankok és a bővülő marzsok hajtották a profitot
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, erős fundamentális teljesítményről számolt be az OTP csoport a harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amelyet a dinamikus organikus hitelbővülés és a nettó kamatmarzs (NIM) javulása fűtött - derül ki a bank szerdára virradóra publikált gyorsjelentéséből.
A jelentett konszolidált adózás utáni eredmény 355 milliárd forintot ért el a harmadik negyedévben, ami negyedéves alapon (q/q) 16 százalékos, éves összevetésben (y/y) pedig 7 százalékos bővülést jelent.
Az első kilenc hónap halmozott nyeresége 838 milliárd forint lett, miközben a külföldi leánybankok dominanciája tovább erősödött, már a normalizált kilenchavi profit 70 százalékát szállították.
Bővülő marzs és árfolyamszűrt növekedés az OTP csoportnál
Az első negyedévben egy összegben elkönyvelt éves speciális különadó-terhek időarányos elszámolásával korrigált, normalizált adózás utáni eredmény 306 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedévben (+20 százalék q/q, +4 százalék y/y).
A kilenchavi normalizált profit pedig 887 milliárd forint lett.
Bár a forint euróval szembeni jelentős, 8 százalékos átlagos erősödése nominálisan fékezte a forintban kimutatott dinamikát, árfolyamszűrten a kilenchavi normalizált eredmény 6 százalékkal haladta meg a bázisidőszakot.
A csoport tőkearányos megtérülése (ROE) a harmadik negyedévben 24,7 százalékra ugrott, a kilenchavi normalizált ROE pedig 21,1 százalékon állt.
A bevételi oldalon a nettó kamateredmény volt a fő hajtóerő, amely kilenc hónap alatt 13 százalékkal (árfolyamszűrten 19 százalékkal) 1623 milliárd forintra nőtt.
A harmadik negyedévben pedig 554,8 milliárd forintot gyűjtött be nettókamat-ágon a csoport, 3 milliárd forintot verve az elemzői konszenzusra.
A konszolidált nettó kamatmarzs 31 bázisponttal 4,61 százalékra nőtt éves alapon.
A növekedést az állománybővülés mellett a kedvező összetételhatás is támogatta, hiszen a magasabb marzsú üzbég, ukrán és orosz divízió súlya nőtt a portfólión belül.