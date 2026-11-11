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Nagyot ment az OTP profitja, az elemzők mégis óvatosak

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Erős negyedévet zárt az OTP, de a rekordközeli profit mögött ezúttal több egyszeri tétel is meghúzódott. A bank nettó eredménye 8 százalékkal felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben a magasabb céltartalékolás miatt az adózás előtti eredmény elmaradt a konszenzustól. A működési teljesítmény ugyanakkor kedvezően alakult: dinamikusan bővült a hitelállomány, javult a nettó kamatmarzs, a külföldi leánybankok egyre nagyobb súlyt képviselnek a profitban, az OTP pedig megerősítette 2026-os célkitűzéseit.
VG
2026.11.11, 10:34
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Az OTP Bank részvényei közel 1 százalékkal emelkedtek, miután a magyar bank a harmadik negyedévre a várakozásoknak nagyjából megfelelő teljes bevételről számolt be. Az elemzők szerint ugyanakkor a negyedéves eredményt jelentős egyszeri tételek torzították: ezek javították az adózott eredményt, miközben a bank adózás előtti profitját rontották. A működési folyamatok összességében továbbra is kedvezőek: erős maradt a hitelállomány növekedése, a tőkehelyzet stabil, és az OTP megerősítette 2026-ra vonatkozó célkitűzéseit – írja a Bloomberg.

OTP
Az OTP Bank részvényei közel 1 százalékkal emelkedtek/Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapfolyamatok rendben vannak az OTP-nél

A Morgan Stanley „felülsúlyozásra” ajánlja az OTP részvényeit. Gulnara Saitkulova elemző szerint a bank adózás előtti eredménye elmaradt a várakozásoktól, elsősorban a magasabb céltartalékképzés miatt.

A kockázati költségek 31 százalékkal haladták meg a konszenzust, amit részben egy 29 milliárd forintos szlovéniai tétel magyarázott. Az adózott eredmény ezzel szemben 8 százalékkal jobb lett a vártnál, ám ezt elsősorban egy 39 milliárd forintos egyszeri adóhatás segítette Szlovéniában.

Az elemző szerint az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény nagyjából megfelelt a várakozásoknak. Pozitívumként emelte ki az erős hitelnövekedést, valamint a 17,8 százalékos CET1 tőkemegfelelési mutatót. Az OTP emellett változatlanul fenntartotta 2026-os célkitűzéseit.

A profit felülteljesített, de nem a működés miatt

A Citi „vételre” ajánlja az OTP részvényeit, ugyanakkor Simon Nellis elemző szerint a gyorsjelentés összességében vegyes képet mutat. Bár a nettó profit 8 százalékkal meghaladta az elemzői várakozásokat, ennek hátterében nem a működési teljesítmény javulása, hanem a már említett, 39 milliárd forintos egyszeri szlovéniai adóelőny állt.

Az adóhatás nélkül a bank eredménye körülbelül 4 százalékkal elmaradt volna a konszenzustól. A magasabb céltartalékolást részben a svájci frank alapú szlovéniai hitelekkel kapcsolatos jogviták indokolták.

A Citi ugyanakkor több fontos pozitívumot is kiemel: 

  • a hitelállomány egészséges ütemben bővül, 
  • az eszközminőség stabil, 
  • miközben a nettó kamatbevétel is erős maradt.

A célár csökkent, de jelentős felértékelődési lehetőség maradt

A Concorde Securities továbbra is „vételre” ajánlja az OTP részvényeit. Bukta Gábor elemző 53 640 forintról 52 220 forintra csökkentette a célárat, miután az OTP értékeléséből kikerült az oroszországi üzletág. A csökkentés ellenére a Concorde továbbra is mintegy 27 százalékos teljes hozampotenciált lát a részvényben. Ezt többek között a bank többlettőkéje, a Luminor felvásárlása, valamint az esetleges átértékelődés támogathatja.

A Concorde szerint a látszólag erős profitadatot az egyszeri tételek jelentősen torzították, az alapfolyamatok azonban továbbra is kedvezőek. Az elemzőház arra számít, hogy a bank jövedelmezősége a következő negyedévekben tovább javulhat.

 OTP részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A harmadik negyedév főbb számai

Az OTP teljes bevétele 768,06 milliárd forint volt, szemben a Bloomberg által gyűjtött 775,38 milliárd forintos elemzői konszenzussal.

A főbb eredménysorok:

  • Nettó kamatbevétel: 554,78 milliárd forint
  • Nettó díj- és jutalékbevétel: 150,31 milliárd forint
  • Adózott eredmény: 354,98 milliárd forint
  • Összes kockázati költség: 79,53 milliárd forint

A külföldi leánybankok és a bővülő marzsok hajtották a profitot

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, erős fundamentális teljesítményről számolt be az OTP csoport a harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amelyet a dinamikus organikus hitelbővülés és a nettó kamatmarzs (NIM) javulása fűtött - derül ki a bank szerdára virradóra publikált gyorsjelentéséből.

A jelentett konszolidált adózás utáni eredmény 355 milliárd forintot ért el a harmadik negyedévben, ami negyedéves alapon (q/q) 16 százalékos, éves összevetésben (y/y) pedig 7 százalékos bővülést jelent.

Az első kilenc hónap halmozott nyeresége 838 milliárd forint lett, miközben a külföldi leánybankok dominanciája tovább erősödött, már a normalizált kilenchavi profit 70 százalékát szállították.

Bővülő marzs és árfolyamszűrt növekedés az OTP csoportnál

Az első negyedévben egy összegben elkönyvelt éves speciális különadó-terhek időarányos elszámolásával korrigált, normalizált adózás utáni eredmény 306 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedévben (+20 százalék q/q, +4 százalék y/y).

A kilenchavi normalizált profit pedig 887 milliárd forint lett. 

Bár a forint euróval szembeni jelentős, 8 százalékos átlagos erősödése nominálisan fékezte a forintban kimutatott dinamikát, árfolyamszűrten a kilenchavi normalizált eredmény 6 százalékkal haladta meg a bázisidőszakot.

A csoport tőkearányos megtérülése (ROE) a harmadik negyedévben 24,7 százalékra ugrott, a kilenchavi normalizált ROE pedig 21,1 százalékon állt.

A bevételi oldalon a nettó kamateredmény volt a fő hajtóerő, amely kilenc hónap alatt 13 százalékkal (árfolyamszűrten 19 százalékkal) 1623 milliárd forintra nőtt. 

A harmadik negyedévben pedig 554,8 milliárd forintot gyűjtött be nettókamat-ágon a csoport, 3 milliárd forintot verve az elemzői konszenzusra.

A konszolidált nettó kamatmarzs 31 bázisponttal 4,61 százalékra nőtt éves alapon. 

A növekedést az állománybővülés mellett a kedvező összetételhatás is támogatta, hiszen a magasabb marzsú üzbég, ukrán és orosz divízió súlya nőtt a portfólión belül. 

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