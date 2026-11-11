Nagyot ment az OTP profitja, az elemzők mégis óvatosak

Az OTP Bank részvényei közel 1 százalékkal emelkedtek, miután a magyar bank a harmadik negyedévre a várakozásoknak nagyjából megfelelő teljes bevételről számolt be. Az elemzők szerint ugyanakkor a negyedéves eredményt jelentős egyszeri tételek torzították: ezek javították az adózott eredményt, miközben a bank adózás előtti profitját rontották. A működési folyamatok összességében továbbra is kedvezőek: erős maradt a hitelállomány növekedése, a tőkehelyzet stabil, és az OTP megerősítette 2026-ra vonatkozó célkitűzéseit – írja a Bloomberg.

Az OTP Bank részvényei közel 1 százalékkal emelkedtek/Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapfolyamatok rendben vannak az OTP-nél

A Morgan Stanley „felülsúlyozásra” ajánlja az OTP részvényeit. Gulnara Saitkulova elemző szerint a bank adózás előtti eredménye elmaradt a várakozásoktól, elsősorban a magasabb céltartalékképzés miatt.

A kockázati költségek 31 százalékkal haladták meg a konszenzust, amit részben egy 29 milliárd forintos szlovéniai tétel magyarázott. Az adózott eredmény ezzel szemben 8 százalékkal jobb lett a vártnál, ám ezt elsősorban egy 39 milliárd forintos egyszeri adóhatás segítette Szlovéniában.

Az elemző szerint az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény nagyjából megfelelt a várakozásoknak. Pozitívumként emelte ki az erős hitelnövekedést, valamint a 17,8 százalékos CET1 tőkemegfelelési mutatót. Az OTP emellett változatlanul fenntartotta 2026-os célkitűzéseit.

A profit felülteljesített, de nem a működés miatt

A Citi „vételre” ajánlja az OTP részvényeit, ugyanakkor Simon Nellis elemző szerint a gyorsjelentés összességében vegyes képet mutat. Bár a nettó profit 8 százalékkal meghaladta az elemzői várakozásokat, ennek hátterében nem a működési teljesítmény javulása, hanem a már említett, 39 milliárd forintos egyszeri szlovéniai adóelőny állt.

Az adóhatás nélkül a bank eredménye körülbelül 4 százalékkal elmaradt volna a konszenzustól. A magasabb céltartalékolást részben a svájci frank alapú szlovéniai hitelekkel kapcsolatos jogviták indokolták.

A Citi ugyanakkor több fontos pozitívumot is kiemel:

a hitelállomány egészséges ütemben bővül,

az eszközminőség stabil,

miközben a nettó kamatbevétel is erős maradt.

A célár csökkent, de jelentős felértékelődési lehetőség maradt

A Concorde Securities továbbra is „vételre” ajánlja az OTP részvényeit. Bukta Gábor elemző 53 640 forintról 52 220 forintra csökkentette a célárat, miután az OTP értékeléséből kikerült az oroszországi üzletág. A csökkentés ellenére a Concorde továbbra is mintegy 27 százalékos teljes hozampotenciált lát a részvényben. Ezt többek között a bank többlettőkéje, a Luminor felvásárlása, valamint az esetleges átértékelődés támogathatja.