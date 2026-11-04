Fordulat: eldőlt az OTP sorsa Oroszországban, az oroszok már kész tényként veszik, mi fog történni a magyar bankkal – megszólalt Csányi Péter vezérigazgató

Másfél éve vezeti az OTP-t Csányi Péter, és mielőtt az egyik legnagyobb külföldi bankvásárlással új fejezetet írhat a bank történetében még meg kell küzdenie Moszkvával, a balti felügyeletekkel és a magyar kormány gazdaságpolitikájával is. Ezzel vezette fel a bankvezérrel készített interjút a Forbes.

Az OTP oroszországi jelenléte kapcsán is megszólalt Csányi Péter / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az OTP részvényei a közelmúltban jelentős ingadozást mutattak. Szeptember közepén még 47 ezer forint volt az bankpapír árfolyama, aztán hirtelen 38 ezerig zuhant, vagyis három hét alatt mintegy húsz százalékot veszített értékéből. Azóta sikerült korrigálnia, és hétfőn már 41750 forinton zárt. Ennek kapcsán Csányi Péter elmondta, hogy többek között az oroszországi fejleményeket árazta a piac.

A bankvezér szerint régen nyilatkoztak ilyen konkrétan az orosz terveikről, és bár a megoldást még is keresik, a befektetőket kicsit váratlanul érte a helyzet. Hozzátette, hogy az elemzéseket olvasva azt látja, hogy eddig is elég jelentős diszkonttal számolták az orosz profitot az OTP eredményében, vagy nem is vették figyelembe a célárfolyamban, és valószínűleg most növelték a befektetők ezt a diszkontot a kalkulációjukban.