Fordulat: eldőlt az OTP sorsa Oroszországban, az oroszok már kész tényként veszik, mi fog történni a magyar bankkal – megszólalt Csányi Péter vezérigazgató
Másfél éve vezeti az OTP-t Csányi Péter, és mielőtt az egyik legnagyobb külföldi bankvásárlással új fejezetet írhat a bank történetében még meg kell küzdenie Moszkvával, a balti felügyeletekkel és a magyar kormány gazdaságpolitikájával is. Ezzel vezette fel a bankvezérrel készített interjút a Forbes.
Az OTP részvényei a közelmúltban jelentős ingadozást mutattak. Szeptember közepén még 47 ezer forint volt az bankpapír árfolyama, aztán hirtelen 38 ezerig zuhant, vagyis három hét alatt mintegy húsz százalékot veszített értékéből. Azóta sikerült korrigálnia, és hétfőn már 41750 forinton zárt. Ennek kapcsán Csányi Péter elmondta, hogy többek között az oroszországi fejleményeket árazta a piac.
A bankvezér szerint régen nyilatkoztak ilyen konkrétan az orosz terveikről, és bár a megoldást még is keresik, a befektetőket kicsit váratlanul érte a helyzet. Hozzátette, hogy az elemzéseket olvasva azt látja, hogy eddig is elég jelentős diszkonttal számolták az orosz profitot az OTP eredményében, vagy nem is vették figyelembe a célárfolyamban, és valószínűleg most növelték a befektetők ezt a diszkontot a kalkulációjukban.
„Úgy voltunk vele, és most is azt gondoljuk, hogy minden háborúnak vége van egyszer, és az OTP menedzsmentjének egyértelmű célja, hogy ha csökkentett aktivitással is, de próbáljuk meg nyitva tartani az opciókat a későbbiekre” – mondta az orosz jelenlét kapcsán Csányi Péter.
Hozzátette, hogy soha nem volt a stratégia része, hogy számottevő bank legyenek Oroszországban a vállalati szegmensben. De ahogy az orosz bankok szankció alá kerültek, és egyes külföldi bankok is csökkentették a tevékenységüket, beáramlott hozzájuk egy jelentős, nyugati vállalati betétportfólió. Mára az orosz leánybank teljes betétállománya több mint nyolcvan százalékban még mindig Oroszországban levő európai és amerikai vállalatoké.
„Tehát azt gondolom, hogy a részvényesi érték megőrzése szempontjából hatékony volt a stratégiánk, de természetesen vizsgáltuk a kilépés lehetőségét” – jelentette ki a bankvezető.
Az oroszok kész ténynek veszik az OTP maradását
„Kerestük azt a vevőjelöltet, aki engedélyt is kapott volna az orosz vezetéstől, hogy megvegye a bankunkat, és nekünk is elfogadható árat adott volna érte. Ilyet azonban nem találtunk. Kvázi ajándékba otthagyni az orosz gazdaságnak egy egyébként nagyon jól működő helyi bankot nem szeretnénk” – fogalmazott az interjúban Csányi.
A bankvezér hangsúlyozta, hogy az OTP a szankciók okozta nehézségek ellenére mindvégig fenn kívánta tartani oroszországi működését. Csányi elmondása szerint a banknak ugyanakkor „számos önként vállalt korlátozást” kellett bevezetnie: teljesen megszüntette a vállalati hitelezést, bankfiókokat zárt be, csökkentette alkalmazottainak létszámát, és a külföldi bankok közül elsőként szüntette meg az amerikai dollárban végzett tranzakciókat.
A News.ru orosz hírportál is szemlézte az interjút, amiben kijelentették, hogy nem tudta eladni orosz leánybankját a magyar OTP, vagyis úgy veszik, hogy maradni fog Oroszországban.